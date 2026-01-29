和食・和菓子の“新・あしらい”として注目。滋賀県産「食用ドライフラワー」が伝統の美を更新。

■背景

８７株式会社天ぷら：揚げたてを彩る、新しい和の意匠。

８７株式会社（本社：滋賀県東近江市、代表：増田健多）が運営する87farmは、ケーキやサラダの彩りとして、主に洋菓子、洋食の世界で親しまれてきた「エディブルフラワー（食用花）」を栽培、加工してきました。今、その活用の場が**「和」の領域**へと急速に広がっています。 滋賀県でエディブルフラワーを栽培・加工する「87farm（ハナファーム）」では、和菓子店やホテルからの需要を受け、和の器や食材に調和する「ドライエディブルフラワー」の提案を強化。伝統的な「あしらい」の概念をアップデートし、美しさと実用性を兼ね備えた新しい食文化を提案します。

■なぜ今、“乾燥”食用花なのか？

これまで和食の彩りといえば、穂紫蘇や菊の生花が一般的でした。しかし、そこには「日持ちがしない」「廃棄が出てしまう」「種類や色が限定される」という課題がありました。 87farmのドライエディブルフラワーが和の現場で選ばれている理由は、以下の3点にあります。

【伝統と現代の融合】 農薬不使用栽培で育てられた自然由来の色彩は、漆器や陶磁器といった伝統的な器とも驚くほど相性が良く、現代的な「粋」を演出します。

【ロスゼロの実現】 生花のように数日で枯れることがなく、半年以上の長期保存が可能。必要な時に一輪ずつ使用できるため、食材ロスを大幅に削減します。

【通年での季節演出】 特定の時期しか手に入らない花も、ドライなら通年で使用可能。「一足早い春」を先取りするような演出も自在です。

■ドライエディブルフラワー（乾燥食用花）について

和菓子：お茶の時間を優雅に。伝統菓子をアートに変える一輪。乾燥加工を施した色鮮やかな87farmのドライエディブルフラワー

エディブルフラワーとはEdible(食べられる)Flower(花)の文字通り、食用花のことを指します。滋賀県東近江市のエディブルフラワー専門農園87farm（ハナファーム）では化学農薬を使わずに農林水産省のガイドラインに基づいて丁寧に栽培したエディブルフラワー（食用花）を、収穫後すぐに乾燥させることにより色鮮やかで使いやすく保存も効くドライエディブルフラワーにいたしました。

■ ドライエディブルフラワー参考事例

■ドライエディブルフラワーの特徴

お造り抹茶焼き物創作小鉢

猛暑で生鮮食品のエディブルフラワー（食用花）は傷みやすいが、ドライエディブルフラワー（乾燥食用花）は常温で長期保存できる為、使いたい時に使えてフードロス削減にも繋がることから人気が拡大しています。

エディブルフラワーは鮮度が短く、流通にも乗せにくく一般的にはプロ用の原料ですが、誰でも気軽に使え、飲食店舗で廃棄を出さないように考え開発したのがドライエディブルフラワーです。滋賀県産のエディブルフラワーを自社栽培し、収穫後に乾燥させたのみの1.5次加工の自然素材です。繊細な作業の連続で機械化が難しいエディブルフラワーを栽培から加工まで自社内で完結することにより、乾燥後の色の鮮やかさを残しています。

■新商品 ドライエディブルフラワー 瑠璃【るり 】

食べられるお花のコーンフラワーやコスモスをバランスよくミックスした上品な色合いが特徴のプレミアムパックです。

■ドライエディブルフラワーの購入について

オンラインショップより小袋から業務用サイズまで全国にお届けしています。

楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/hanaeats/

Amazon店

https://x.gd/Nz06b

■ ８７株式会社について

エディブルフラワー専門農園87farm

「食用花が気軽に使える世界を」食用花（エディブルフラワー）を専門に栽培から加工、商品開発まで一気通貫で取り組んでいる全国でも珍しいエディブルフラワー専門農園です。87farmでは農薬不使用で自社栽培した食用花を、花の色・形を損なわない独自の乾燥製法でドライエディブルフラワーを製造しています。お菓子や料理、ドリンク、装飾など幅広く活用できるよう、食の現場に向けて安定供給しています。ドライエディブルフラワーは楽天市場やAmazonより取り寄せていただき、全国でご利用いただいています。

お花ジェラート専門店87gela

2025年3月にオープンした自社農園のエディブルフラワーを活用したお花の可愛さと香りに癒されていただけるジェラートショップです。ローズミルクジェラートは自社栽培したローズを贅沢に使用した一番人気です。

日本初「お花ジェラート専門店87gela」滋賀県東近江3月オープン

プレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000159623.html

【「87gela」店舗概要】

店名：87gela

住所：〒527-0113 滋賀県東近江市池庄町2125-2

アクセス：名神高速道路 八日市ICより車で10分

駐車場：10台（マスダ園芸と共有）

営業日：火曜、金曜、第二土曜、第四土曜（冬季休業）

営業時間：13:00～15:30 ※営業時間は変動する場合がございます。

無人販売：カップジェラートのみ（9：00～16：00 無休）

座席：屋外にベンチを設置

Instagram：https://www.instagram.com/87gela_official

【会社概要】

社名：８７株式会社

本社所在地：527-0113 滋賀県東近江市池庄町2125-3

代表取締役：増田 健多

事業内容：食用花栽培加工、アイスクリーム製造販売

設立：2024年1月

HP：https://www.87farm.com



【本件に関するお問い合わせ先】

８７株式会社

担当：増田 健多

MAIL：support@87farm.com