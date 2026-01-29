【低刺激・高実感のREDSHOTで理想のボディへ】白金台の痩身エステサロンで次世代高機能美容液を導入 プライベートエステサロン ZERO SHIROKANEが、最新韓国美容メニューを2月1日より提供

写真拡大 (全3枚)

株式会社sign

株式会社sign（本社：東京都品川区 代表取締役：藤井桃子、以下当社）が運営する完全予約制のプライベートエステサロン「ZERO SHIROKANE」（所在地：東京都港区白金）は、韓国発の最新脂肪溶解美容液「RED SHOT」を取り入れた新メニューを、2026年2月1日（日）より提供開始いたします。




■低刺激・高実感を実現する“RED SHOT”を導入


RED SHOTは、脂肪分解とハリ・うるおい・肌印象の整えにアプローチする、韓国発の次世代型高機能美容液です。




3つの主成分


１.ビタミンB12


細胞の再生や神経の修復、血行促進に関わる栄養素



２.ブロメライン


むくみや老廃物除去促進などに有効とされるパイナップル由来の天然酵素



３.レシチン


脂質の吸収を助ける



RED SHOTには５種以上の機能性ペプチドと脂溶性ビタミンが黄金比で配合され、ブライダルに向けたボディメイクを目指す方にも最適です。肌の引き締め・ハリ感・艶感を同時に引き出す処方が美容業界でも高く評価されています。


■ダウンタイムや腫れ・痛みなどの負担なく、なりたい理想のボディへ


従来クリニックで使用されるデオキシコール酸を含む脂肪溶解注射には、腫れや赤み、痛み、内出血などの副作用（数日～数週間）が見られることもあります。一方、RED SHOTは既存の脂肪溶解剤のように注目成分を高濃度に配合しながら、ダウンタイム軽減にも有効とされるブロメラインを含み、低刺激・高実感を実現。顔の印象を大きく作用する「老け顔脂肪」にアプローチしてフェイスラインにすっきりとした印象を与えることはもちろん、お腹まわりや二の腕などでも痛みのないボディケアを体感される方が多くいらっしゃいます。



・︎メリット


腫れや痛み、ダウンタイムなどの負担が少ない


最新韓国美容が体験できる


化粧品登録された脂肪溶解美容液で安心感ある施術を受けられる



×デメリット・注意点


パイナップル成分を含んでいるので、パイナップルアレルギーがない方のみ



🌿向いている方


ダウンタイムの悩みなく理想のフェイスライン・ボディラインを目指したい方


腫れや痛みに弱い方


最新韓国美容を手軽に体験してみたい方


これまで以上にボディラインの変化を目指す方


■RED SHOT導入の背景


ZERO SHIROKANEでは、施術を増やすこと自体を目的にはしていません。本当に価値があると感じたものだけを選び、お客様に提供することを大切にしています。


RED SHOTに出会ったとき、施術直後に印象の変化を体感して正直な驚きがありました。その場限りの体感を売りにした施術ではなく、肌と丁寧に向き合うケアとして成立していることに強く惹かれました。


美容や体型に真剣に向き合ってきた方ほど、納得できる実感を求めていらっしゃいます。RED SHOTは、そうした感覚を大切にしたい方にとって、これからの選択肢になり得る施術だと感じました。


話題性や流行ではなく、体感と継続性の両立。そのバランスに価値を感じ、導入を決めました。


■予約方法


公式LINEまたはホットペッパービューティーよりご予約いただけます


・公式LINE
https://lin.ee/haUBxjh


・ホットペッパービューティー
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000716940/


■ZERO SHIROKANEについて




「ZERO SHIROKANE」は白金台駅徒歩１分、プラチナ通り沿いの白金台交差点に位置する、完全予約制のプライベートエステサロンです。リラックス空間の中、癒しの美容ケアと高品質なサービスをご提供いたします。



店舗情報


〒108-0071


東京都港区白金台5丁目18－2 テーベ白金台3階


南北線『白金台駅』より徒歩1分


山手線『目黒駅』より徒歩13分


プライベートエステサロン　ZERO SHIROKANE


TEL：03-4500-2699


営業時間：9:00～20:00(最終受付17:30)


水曜 日曜のみ　9:00～22:00(最終受付19:30)


ホームページ：https://salon.zero-shirokane.com/


Instagram：https://www.instagram.com/zeroshirokane