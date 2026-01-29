【MOS】盛岡市内店舗で分身ロボット「OriHime」が接客

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）では、2026年2月6日（金）～2月20日（金）の平日、「モスバーガー 盛岡マッハランド店」（岩手県盛岡市）にて、株式会社オリィ研究所（代表取締役：吉藤 健太朗・笹山 正浩、本社：東京都中央区）と協力し、分身ロボット「OriHime」※1（オリヒメ）を岩手県で初めて期間限定で導入します。「OriHime」は通常、「モスバーガー 原宿表参道店」（東京都渋谷区）で稼働しています。これまでには、福岡県や北海道、兵庫県などでも期間限定で導入し、各地で大変ご好評をいただきました。

当社は、時代にあったモスバーガーらしいホスピタリティの形を追求するとともに、人手不足を補うため、テクノロ ジーを活用した研究を続けています。「OriHime」は、全長約23cmの分身ロボットで、子育てや介護、身体障がいなどの社会的ハンディキャップにより外出困難な人の分身として、店舗勤務を可能にします。外出困難な人が「OriHime」によって店舗で勤務することで、人ならではのあたたかみのあるコミュニ ケーションを行っています。

今回の就業では、月～水曜日は当社の特例子会社である株式会社モスシャイン※2（代表取締役社長:秋山 真貴子、本社:東京都品川区）で働くチャレンジメイト※3が、木・金曜日はオリィ研究所のハンディキャップを持つメンバーが、OriHimeパイロット※4としてリモートで接客を行います。「モスバーガー 盛岡マッハランド店」は常連のお客様のほか、近隣のアミューズメント施設などを利用される、学生やご家族連れのお客様が多く利用される店舗です。リモートで操作するロボットを通じて、心のこもったおもてなしを実施します。

なお、株式会社オリィ研究所は 、2026年2月6日（金）～2月23日（月）の期間、近隣の 「HERALBONY ISAI PARK」（岩手県盛岡市菜園1-10-1）にて、「分身ロボットカフェDAWN ver.β in Morioka」を期間限定で出店します。オリィ研究所は「人類の孤独をリレーションテックで解決する」というビジョンのもと、外出困難な人々の社会参画を目的にサービスを展開しています。

※1「OriHime」は株式会社オリィ研究所の登録商標です。

※2 株式会社モスフードサービスの100%出資子会社である株式会社モスシャインは、2018年4月「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく「特例子会社」の認定を取得しています。モスシャインという社名は、モスのチャレンジメイトの一人ひとりが輝き"shine（シャイン）"、"社員"として一体感を持って働くことを目指して名づけられました。

※3 当社グループでは、障がいのあるモスシャインメンバーを「チャレンジメイト」と呼んでいます。

※4「OriHime」を分身としてリモートで会話や動作を行う人のことです。

＜OriHimeパイロットプロフィール＞

■石田恵子さん（パイロットネーム：ケイコちゃん）

神奈川県在住の“ケイコちゃん”と申します！普段は、「モスバーガー 川崎東口店」でレジや接客の仕事をしています。お店の経験を活かしてオリヒメのパイロットも楽しんで頑張りたいと思います！



■永嶋究さん（パイロットネーム：きーくん）

“きーくん”と申します。

普段は、東京都品川区にあるモスシャイン本部で事務補助などの仕事をしています。現在は、原宿表参道店にあるオリヒメのパイロットも行っています。久しぶりの遠方でのお仕事なので、離れていても距離を感じさせない接客をお客様に提供していきたいと思っています。

■齋田類さん（パイロットネーム：さといも）

皆様こんにちは。“さといも”と申します。

最近は、モスバーガー店舗での絵本の読み聞かせや、本社で開催した株主様会社見学イベントの司会サポートもやりました。

今後もオリヒメの活動の応援をよろしくお願いいたします。

＜実施概要＞

■内 容：分身ロボット「OriHime」を活用したリモートによる接客

■期 間：2026年2月6日（金）～2月20日（金）

＊システムメンテナンスなどのため、開催期間内でも接客を休止させていただく場合がございます。

■時 間：平日11:00～14:00

■店 舗：モスバーガー 盛岡マッハランド店（岩手県盛岡市上堂1-2-50）

■協 力：株式会社オリィ研究所（https://orylab.com/）

■OriHime：リモートワーク、テレワークに最適化されたコミュニケーションロボット

高さ：23cm×幅：約17cm（腕を畳んだ状態）×奥行：約11cm、重量：780g

＜ご参考＞

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式通販サイト「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/