「ロックは淑女の嗜みでして」の描き下ろし メイドver. マルチデスクマットなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて「ロックは淑女の嗜みでして」の商品6種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて「ロックは淑女の嗜みでして」の商品の受注を1月26日(月)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1508?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1508?utm_source=press)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

鈴ノ宮りりさ、黒鉄音羽の描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし メイドver. マルチデスクマット

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全2種（鈴ノ宮りりさ、黒鉄音羽）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼描き下ろし 鈴ノ宮りりさ&黒鉄音羽 メイドver. アクリルジオラマ

組み立てた際にライブハウスのステージ風になるようデザインしました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,850(税込)

サイズ：（約）26.8×17.2cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし メイドver. アクリルカード

※画像は「描き下ろし 鈴ノ宮りりさ メイドver. アクリルカード」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \715(税込)

種類 ：全3種（鈴ノ宮りりさ、黒鉄音羽、鈴ノ宮りりさ&黒鉄音羽）

サイズ：（約）80×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし メイドver. 100mm缶バッジ

※画像は「描き下ろし 鈴ノ宮りりさ メイドver. 100mm缶バッジ」を使用しております。

カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \660(税込)

種類 ：全3種（鈴ノ宮りりさ、黒鉄音羽、鈴ノ宮りりさ&黒鉄音羽）

サイズ：（約）直径10cm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし メイドver. メタリック缶バッジ

※画像は「描き下ろし 鈴ノ宮りりさ メイドver. メタリック缶バッジ」を使用しております。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※製造の都合上、缶バッジの地の色が薄く浮き出る場合がございます。あらかじめご了承ください。

▽仕様

価格 ：各 \550(税込)

種類 ：全3種（鈴ノ宮りりさ、黒鉄音羽、鈴ノ宮りりさ&黒鉄音羽）

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし メイドver. A5イラストカード

※画像は「描き下ろし 鈴ノ宮りりさ メイドver. A5イラストカード」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \385(税込)

種類 ：全3種（鈴ノ宮りりさ、黒鉄音羽、鈴ノ宮りりさ&黒鉄音羽）

サイズ：A5

素材 ：紙

==============================================

一流の淑女だけが在籍を許される「桜心女学園高等部」に通う鈴ノ宮りりさ。

学園で最も栄誉と誇りある称号「高潔な乙女（ノーブルメイデン）」を手に入れるべく精進し、

周囲からも一目置かれるほどのお嬢様だが、

実は 一年前に母親の再婚で鈴ノ宮家に入った「元・庶民」だった。

母親の期待に応えるため、本心を押し殺し、大好きだったロックやギターを捨て、

お嬢様として振るまうりりさ。

ある日、学園の憧れの的である黒鉄音羽と出会い、

ひょんなことからドラムを叩く音羽を目撃し… 。

お嬢様×ロック!?

”本音”がぶつかる青春ロックアニメ、開幕！

「ロックは淑女の嗜みでして」は各配信サービスで好評配信中！！

公式 HP：https://rocklady.rocks/(https://rocklady.rocks/)

==============================================

https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)

