「冬のトイレ問題」を特許技術で解決。1956年創業のツナギ専門店が放つ3シーズン対応のダウンスーツ第３弾を販売開始！

株式会社スズキ繊維

株式会社スズキ繊維は、1956年創業のツナギ服専門メーカー「エスケー・プロダクト（株）」の主力ブランド「GRACE ENGINEER'S(R)」のアクティビティスーツの最新作「Ｖer.3」を発売します。

本製品は、アウターとインナーを分離した革新的なレイヤリングシステムを採用。

最大の特徴は、上着を脱がずにトイレを済ませられる特許技術「GRACE BACK(R)」です。

冬のキャンプの-9.5℃環境下や雨天時のツーリングなど、過酷なシーンを快適に変える新たな野外活動体験を提案します。

販売サイトはこちら :https://item.rakuten.co.jp/suzukiseni/sk-ge-7006-7007-set/

特許技術「GRACE BACK(R)」でトイレがラク！

様々なシーンで大活躍間違いなし

