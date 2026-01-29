ohpner、『シャドテン』の大阪エリアのモビリティ広告掲出を担当

ohpner株式会社

オフラインマーケティング事業を展開するohpner株式会社(https://ohpner.com/)（東京都渋谷区、代表取締役：土井 健）は、英語学習サービス事業を運営する株式会社プログリット(https://about.progrit.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡田 祥吾）の大阪エリアでのモビリティ広告掲出を担当いたしました。

昨年3月から走行中の東京エリアに続いて、12月15日より「アプリでのシャドーイング学習＋プロによる音声添削」によって英語リスニング力を飛躍的に強化するサブスクリプションサービス『シャドテン』(https://www.shadoten.com/)のモビリティ広告を掲出したトラックが、ビジネスパーソンで賑わう「大阪・梅田ルート」「本町ルート」にて走行を開始しております。



■株式会社プログリット

『シャドテン』：https://www.shadoten.com/(https://www.shadoten.com/)

■ohpner株式会社について

ohpnerは、オフライン広告とマーケティングコンサルティングを通じて、顧客の事業成長を支援しています。モビリティ広告（旧アドトラック）、タクシー広告、交通広告、その他OOHなどのメディア選定から、クリエイティブ制作、広告配信、効果測定まで、トータルなマーケティングソリューションを提供しています。