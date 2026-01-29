【『2025年イライラ大賞』2位は物価高】物価高で増える「お金のイライラ」どう向き合う？アンガーマネジメントの第一人者・安藤俊介の「イライラ家計レスキュー」無料セミナー、2月20日（金）16時～開催

株式会社レビックグローバル

株式会社レビックグローバル（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏木 理）が運営する一般社団法人日本アンガーマネジメント協会（所在地：東京都港区、代表理事：戸田 久実）は、無料オンラインセミナー「“今月いちばんイラッとした支出”投票で見える！物価高時代のイライラ家計レスキュー」を開催します。

●お申し込み・詳細はこちら：

https://zoom.us/meeting/register/dSJ9yRT0T8-sASE912n5dA

l 開催の背景

当協会が実施した「怒りとストレス実態調査」（全国20～60代 男女420名）では、『2025年イライラ大賞』の2位に「物価・生活コストの上昇」（15.2%）がランクインしました。物価高や将来不安が、日常のイライラの背景になっていることがうかがえます。

また、53.8%が「怒りやストレスが原因で、不眠・頭痛・不安などの心身の不調を経験した」と回答しており、怒り・ストレスが健康にも影響している実態が明らかになりました。

生活コストの上昇や先行き不安は、家計のやりくりや買い物・請求書など“身近な支出”の場面でイライラを生みやすく、家庭内や職場でのコミュニケーションにも影響しやすいテーマです。

そこで本セミナーでは、物価高時代の「お金イライラ」をテーマに、怒りの温度計と簡単なワークを通じて、感情を整えるコツを“体験”できる機会として開催します。

※調査結果（プレスリリース）はこちら(https://x.gd/vhTKM)

l 本セミナーについて

本セミナーでは、『2025年イライラ大賞』で「物価・生活コストの上昇」が上位に入ったことを踏まえ、生活費・支出の場面で起きる「お金イライラ」を、アンガーマネジメントで整えるヒントをお伝えします。

「イラッとした支出」が起きたときの怒りの温度の見立て方、衝動的な言動を防ぐセルフケア、家族・パートナーと“お金の話”をこじらせないコミュニケーションの基本を、わかりやすく解説します。

当日は参加型企画として、リアルタイム投票で「今月いちばんイラッとした支出」を可視化し、結果を見ながら“怒りの発火点”と対処法を一緒に読み解きます。

※投票はZoomの投票機能等を使用予定です（機能制限により、当日は別フォームを併用する場合があります）。

【こんな方におすすめ】- 物価高や家計のやりくりで、イライラしやすいと感じる方- 買い物／請求書／値上げニュースなどで気分が乱れやすい方- 支出やお金の話題で、家族・パートナーとギクシャクしやすい方- 「怒りの温度計」や「アンガーログ」を、まずは気軽に試してみたい方

l 開催概要

- 開催日時 2026年2月20日(金) 16:00 - 17:00- 開催形式 Zoomオンラインセミナー- 主催 一般社団法人日本アンガーマネジメント協会- 登壇者 安藤俊介（一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会ファウンダー）- 参加費 無料- 定員 500名（先着順）- 申込締切 ２月19日(木) 23:59

特設ページはこちら :https://www.angermanagement.co.jp/special/event-260220

お申し込みはこちら :https://zoom.us/meeting/register/dSJ9yRT0T8-sASE912n5dA※Zoomで必要事項をご入力のうえミーティング登録をしていただくと、当日のミーティング情報を記載したメールが届きます。

l 登壇者

安藤 俊介（あんどう しゅんすけ）

一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 ファウンダー

新潟産業大学客員教授

アンガーマネジメントの日本の第一人者。アンガーマネジメントの理論、技術をアメリカから導入し、教育現場から企業まで幅広く講演、企業研修、セミナー、コーチングなどを行っている。アメリカに本部のあるナショナルアンガーマネジメント協会では15 名しか選ばれていない最高ランクのトレーニングプロフェッショナルにアジア人としてただ一人選ばれている。

主な著書に『アンガーマネジメント入門』（朝日新聞出版）、『アンガーマネジメントを始めよう』（大和書房）等がある。著作はアメリカ、中国、台湾、韓国、タイ、ベトナムでも翻訳され累計 80万部を超える。

l アンガーマネジメントとは

アンガーマネジメントとは、1970年代にアメリカで開発された、怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニングです。

アンガーマネジメントを学ぶことで、自分自身の怒りを理解し、周囲との良好な人間関係を成立させることができるようになります。

開発当初は、DVや差別、軽犯罪者に対する矯正プログラムとしてカリフォルニア州を中心に確立していました。現在では全米の教育機関や企業でも広く導入されており、教育・職場環境の改善、学習・業務パフォーマンスの向上を目的に長年活用されています。

近年アンガーマネジメントは、日本をはじめ世界でもその重要性を認められ、公的機関や企業、教育現場、医療現場等で導入が始まっています。日本でも、世界最大組織であるアメリカのナショナルアンガーマネジメント協会の日本支部として、2011年に一般社団法人日本アンガーマネジメント協会を設立させ、文部科学省も重要視するアンガーマネジメントを社会に浸透させています。

l 一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会について

日本アンガーマネジメント協会は、「怒りの連鎖を断ち切ろう」の理念のもと、アンガーマネジメントができる人が増えることで人が人に当たらない社会、怒りが連鎖しない社会の実現を目指しています。

【法人概要】

協会名 ： 一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会

所在地 ： 〒105-0014 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

代表理事 ： 戸田 久実

設立 ： 2011（平成23）年6月8日

事業内容 ： アンガーマネジメントに関する個人向け資格講座の運営・認定、資格講座認定者の育成及び活動に関する支援、法人向けアンガーマネジメント研修・講演の実施

URL ： https://www.angermanagement.co.jp/

l 株式会社レビックグローバルについて（事業運営会社）

株式会社ウィザス（東証スタンダード）のグループ会社で1977年創立。お客様の教育システム運用に努め、LMS（学習管理システム）、タレントマネジメントシステム、eラーニングコンテンツ、企業向け動画を提供しています。会社創立以来、蓄積した高度な技術力とノウハウをベースに最適なサービスを提供しています。

・会社名 ：株式会社レビックグローバル

・本社 ：東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

・代表者 ：代表取締役社長 柏木 理

・事業内容：LMS（学習管理システム）・タレントマネジメントシステム・eラーニングコンテンツ・企業向け動画提供等のソリューション事業、アンガーマネジメントの個人向け資格取得並びに会員事業・企業法人向け研修事業

・HP ：https://www.revicglobal.com/

l 本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会事務局

TEL： 03-6824-9782

MAIL： info@angermanagement.co.jp