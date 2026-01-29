ハラスメント・労務対応を支援する即戦力GPTsを共同開発

株式会社SA

一般社団法人クレア人財育英協会（代表理事：酒井康博／東京都千代田区）と、同協会の提携代理店である株式会社AXIA（代表取締役：衣川竜也／大阪市北区）は、ハラスメントおよび労務トラブルの予防・対応を支援するGPTs「雇用クリーンプランナーサポートGPTs」を共同開発しました。

本GPTsは、雇用クリーンプランナーの活動を実務面から支援することを目的としたツールです。職場で起こり得るハラスメントや労務上のトラブルに対し、情報提供と対応策の整理を行い、判断の補助となる視点を提示します。

近年、ハラスメント対策や労務管理の重要性が高まる一方で、社内で相談を受ける立場の担当者や管理職が、十分な知識や判断軸を持たないまま対応を迫られるケースも少なくありません。本GPTsは、雇用クリーンプランナーとしての専門性を前提に、社内対応を支えるための実践的な支援を行います。

雇用クリーンプランナーの実務を支えるGPTs

本GPTsは、雇用クリーンプランナーが社内で相談を受けた際に、

・事実整理の視点

・法的・制度的な留意点

・初動対応で避けるべきリスク

・次のアクションを検討するための考え方

といった要素を整理し、対応を一人で抱え込まずに進めるための補助ツールとして設計されています。

最終的な判断や対応は人が行うことを前提としつつ、「考えるための土台」を提供する点が特徴です。

共同開発の背景

株式会社AXIAは、公認心理師による心理支援を軸に、心理学・脳科学の知見を活かした人材育成や職場改善に取り組んできました。一方、クレア人財育英協会は、雇用クリーンプランナー制度を通じて、ハラスメント・労務トラブルに対応できる実務人材の育成を行っています。

今回の共同開発は、現場で活動する雇用クリーンプランナーが「相談は受けられるが、判断の裏付けに迷う」という課題を抱えていることを背景に、心理支援と制度知識の双方を踏まえた実務支援ツールとして実現しました。

GPTs概要

・名称：雇用クリーンプランナーサポートGPTs

・目的：雇用クリーンプランナーの社内対応支援

・主な機能：情報提供、対応策の整理、判断視点の提示

・URL：https://chatgpt.com/g/g-688f3af412b081919f8942342659467a-gu-yong-kurinhurannasahotogpts

今後の展望

クレア人財育英協会では、本GPTsを雇用クリーンプランナーの活動を補完するツールの一つとして位置づけ、現場での活用事例やフィードバックをもとに、実務に即したアップデートを検討していきます。

制度や資格だけで終わらせず、日常の判断や対応にまで落とし込む支援を通じて、職場のトラブルを未然に防ぐ仕組みづくりを目指します。

株式会社AXIAについて

株式会社AXIAは、公認心理師による心理支援を基盤に、企業や教育現場における人材育成と職場環境づくりを支援しています。2008年の創業以来、心理学と脳科学の知見を活かし、メンタルヘルス対策・ハラスメント防止・人的資本経営の推進に取り組んでおり、大阪市を代表する企業100選にも選出されています。

▶︎公式サイト：https://axia.osaka.jp/

一般社団法人クレア人財育英協会について

（株）SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に関する資格・研修事業を展開。働く人と家族を守る「雇用クリーン事業」に注力し、実務に直結する学びを提供。全国650名超が、ハラスメント&労務対対策のプロフェッショナル資格「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

▶ 公式サイト：https://caa.or.jp/