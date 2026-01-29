【奈良・吉野林業の地で森づくりのプロフェッショナルの育成】奈良県フォレスターアカデミーが最新PR動画を公開。スイスのフォレスター制度などをモデルとしたこれからの時代に必要となる学びの全貌とは。

奈良県

全国で唯一「森づくりのプロフェッショナルを育成する林業大学校」を掲げる、奈良県フォレスターアカデミーのコンセプトムービーです。

本動画では、アカデミーで学ぶ学生たちのリアルな視点と想いを凝縮しました。

豊かな自然のなかで、彼らが何を想い、何を学び、何を目指していくのか。 私たちが育成する「未来のフォレスター」の姿を感じていただけたら幸いです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-Ej-19-FOVY ]

【奈良県フォレスターアカデミーとは？】

スイスのフォレスター制度などをモデルとしたこれからの時代に必要となる森林環境管理を担う人材の養成機関として設立した、森づくりのプロフェッショナルを育成する奈良県の林業大学校です。

私たちは、森と人が共生する社会の実現に向けて自らの足で歩き、考え、課題を見つけ、対策を講ずることができる「森林業」を通して新たな時代を切り拓く人材の育成を目指します。

また、「適地適木」「適地適業」の考え方を基本とした教育により多様な森林・林業の在り方を地域社会とともに描ける、そんな人材の育成を進めています。

▼公式ウェブサイトはこちら [https://nfa.ac.jp/]

▼最新の学生募集情報はこちら [https://nfa.ac.jp/guideline/]

▼SNSでも情報発信中！ Instagram: [ / nara_forester_academy ]

動画はこちら :https://www.youtube.com/watch?v=-Ej-19-FOVY