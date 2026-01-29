みんなの地元愛に笑顔あふれる！『地元サラ川(ジモサラ)2025』結果発表！

第一生命ホールディングス株式会社

第一生命保険株式会社

第一生命保険株式会社(代表取締役社長：隅野 俊亮)では、2025年に開催の『サラっと一句！わたしの川柳コンクール（サラ川）』と共に、地方創生の一環としてご当地版川柳コンクールの『地元サラ川』を実施しました。

2025年は、全国の自治体や警察など９団体に参加いただき、14,829句の作品が集まりました。地元の魅力で詠む「お国自慢」をはじめ、詐欺撲滅をテーマにした作品など、全国各地からユーモアあふれる川柳が多数寄せられました。

たくさんの応募作品の中から選ばれた地元愛にあふれた入選作品を発表します。

【入選作品】

お馴染みの「お国自慢」では、その地域だからこそ頷ける作品や、地元の名産・名所と日常の出来事を掛け合わせた、郷土愛あふれる作品が寄せられました。

※千葉県「わたしの大切な思い出」の入選作品は、2026年３月に発表予定です。

その他の入選作品など、詳しくは地元サラ川特設サイトをご覧ください。

URL：https://www.dai-ichi-life.co.jp/campaign/jimosara/index.html

今後も、『地元サラ川(ジモサラ) 』を協働で実施いただける自治体を募集しています。

※川柳・雅号は、すべて応募者の表記にしたがっているため、一部当て字などの表記で掲載しています。

作品の著作権は、すべて主催者側に帰属しています。無断での転載、使用はご遠慮ください。

第一生命保険株式会社

所在地 ：東京都千代田区有楽町1-13-1 第一生命日比谷ファースト

設立 ：1902年9月15日

代表者 ：隅野 俊亮

URL ：https://www.dai-ichi-life.co.jp/

Brand Message：一生涯のパートナー「お客さま第一主義」