オリジナルグッズ作成サイト「名入れスルー」が大幅リニューアル！「ロゴレコ」お試しキャンペーンがスタート！！

サントリーマーケティング＆コマース株式会社

サントリーマーケティング＆コマース株式会社が運営するオリジナルグッズ作成サイト「名入れスルー」は、2026年1月26日（月）よりリニューアルオープンいたしました。

【主なリニューアル内容】決済機能の導入で、よりスムーズなお取引が可能に

校了から決済完了までの工数が3STEP削減！

校了ボタンを押すだけで、自動的に対象商品がカートに入ります。

削減されたSTEPは以下。

１.注文案内の受信

２.飲食店用品.jpへの会員登録

３.商品をカートにいれる

ロゴをアップするだけで商品を自動レコメンドする「ロゴレコ」サービスを開始

オリジナルグッズ制作担当者様の工数を大幅削減する新機能です。

名入れスルーが提供するオリジナルグッズ制作の新体験を是非お試しください。

お試しユーザーに向けた期間限定キャンペーンも実施中！

ロゴレコとは？

ロゴレコは"ロゴ"をアップすると、次々と"レコ"メンドされる新発想ツールです。

あなたのロゴと相性抜群の商品を名入れスルーがご提案いたします！

ロゴレコ公式ロゴ

ロゴレコ紹介ページ

https://www.nairesuru.jp/logoreco/

(https://www.nairesuru.jp/logoreco/)

「ロゴレコ」は、お手持ちのロゴデータをアップするだけで、複数のデザインイメージが自動レコメンドされる機能です。

■ロゴレコ開発ストーリー

ロゴレコを使えば、面倒なデザイン入稿作業が大幅削減！ロゴをアップするだけで完了します！

「名入れスルー」は2023年4月のリリース以降、多くのオリジナルグッズ制作担当者様にご利用いただき保存されたデザイン数は累計で5,000件以上となりました。

実際にご相談いただく中で、ご担当者の皆さまが「とにかく忙しい！」ということがしみじみと伝わってきました。

複数のグッズサイトを使い分けて制作検討グッズの候補を考え、イメージデザインを作成し、社内答申資料を作成。

やっとの思いで社内承認を得たら、複雑な入稿作業を対応しなければならず、納品スケジュール調整や複数の納品先手配など夜遅くまでお忙しいご様子を拝見してきました。

私たち「名入れスルー」の使命は『オリジナルグッズ制作担当者様の業務を効率化することである！』と考え、「グッズ制作にかかるお客様の時間をどのように短縮できるか？」という視点でサービスの改善案を複数考えました。

ユーザーインタビューを繰り返す中で、特に「グッズを探す・選ぶ」工程に多くの時間がかかっていることが判明し、この部分を効率化できればお客様のご負担を大幅に軽減できる！と考え「ロゴデータをアップするだけで、複数のデザインイメージが自動レコメンドされる」というロゴレコ機能の着想に至りました。

■ロゴレコが解決する３つの課題

オリジナルグッズっていっぱいある・・・課題１ グッズを選ぶのが大変

世の中にあるオリジナルグッズの商品数はかなり多く、オリジナルグッズ制作担当者様は複数のカタログやオンラインサイトを確認して自社グッズの候補となる商品を選んでいます。

何か新しい商品は無いか？模索する毎日・・・課題２ グッズのマンネリ化

オリジナルグッズ制作担当者様は「シーズンごとにオリジナルグッズを作ってはいるが、マンネリ化していてお客様に新鮮なグッズ体験を提案できていない」というお悩みをお持ちです。

複数商品にデザインを入れた資料を作らなきゃ・・・課題３ 社内資料作成負荷が高い

オリジナルグッズ制作前に社内承認を得る必要があり、候補となる複数商品にデザインイメージを掲載した商品画像を作成する必要があります。

実際に作成する商品が1つだけだとしても、比較のために３～５案作成するご担当者様が多いです。

■ロゴレコが提供する価値

名入れスルーは忙しいオリジナルグッズ制作担当者様の課題を解決します！

ロゴレコ提供より前は、各商品ページを一つずつ開き、ロゴ画像をアップロードしてイメージを確認し、また別の商品ページでも同じ作業を繰り返す必要がありました。

今後は、ロゴ画像を一度アップロードするだけで、複数商品にまとめて印刷イメージを自動生成いたします。

グッズ選びを簡単に！

ロゴレコ利用イメージ

ロゴデータをアップロードするだけで、270商品※の中からご指定の印刷スタイルに合わせて最適なオリジナルグッズ候補をレコメンド！

何度もロゴデータをアップロードする作業が不要になりました。

※2026年1月29日現在、名入れスルーに登録されている商品数

オリジナルグッズのマンネリを打破！

既存ロゴデータをアップするだけで複数商品を一気に比較できます。

普段は選ばないような珍しい商品も含めて自動でレコメンドされ、過去に作成したオリジナルグッズとは異なる雰囲気の商品を一目で比較できるようになります。

ロゴレコを使えば、新しいグッズアイディアがどんどんと出てくるようになります！

社内資料作成をサポート！

ロゴレコを使ってデザイン保存した後、保存デザインリストにある商品画像を使えばオリジナルグッズ候補のイメージ画像が簡単に資料化できます。

保存したデザインの微調整も名入れスルー内で可能なため、デザインツールが使えないオリジナルグッズ制作担当者様でもデザイナーのようにグッズイメージを作成することができます！

ロゴレコお試しキャンペーン実施中！

アクリルキーホルダー丸アクリルキーホルダー牛乳オリジナルステッカー

期間限定でロゴレコお試しキャンペーンを実施いたします！

期間中にロゴレコをお試しいただいたお客様向けの割引クーポンを配布いたします。

オリジナルグッズ制作を検討されているお客様は、是非この機会にロゴレコをお試しください。

キャンペーン期間：2026年1月29日(木)～2026年2月15日(日)

クーポンコード：logoreco500

クーポン割引額：500円引き

※名入れスルーに会員登録の上で、マイページ内に表示される「ロゴレコリリース記念クーポン」を取得ください。

※キャンペーン期間を過ぎるとクーポン取得できなくなります。

クーポンコード使用期限：2026年3月31日(火)まで

※名入れスルーでのご注文の際にご利用いただけます。

※上記期間中にクーポンを取得した方に限りご利用いただけます。

※他クーポンコードとの併用はできません。

※クーポンコードのご利用は1回限りです。

マイページにてクーポンを取得ください。

クーポン取得方法詳細は、以下ページをご参照ください。

https://www.nairesuru.jp/guide.php?blog_id47=699

ロゴレコのご利用方法（簡単３ステップ！）

まずは、ロゴレコ紹介ページにある「ロゴレコを使ってみる」ボタンを押してください。

https://www.nairesuru.jp/logoreco/

ロゴレコの使い方は以下パソコンでもスマートフォンでもご利用可能１）ロゴをアップロード

お手持ちのロゴデザインをアップロードしてください。

同じデザインが複数商品に自動展開されます２）レコメンドされます

ロゴをアップしただけで、複数商品が一気にレコメンドされます。

2026年1月現在の保存可能件数は最大30件まで３）どんどん保存！

気になる商品を保存してください。

「デザイン保存」をするだけでマイページの保存デザインリストに登録されていきます。

ロゴレコで新しいオリジナルグッズ制作体験を！！

サイト情報

名入れスルー

オリジナルグッズを作るなら名入れスルーがおすすめ！

ロゴをもっている方はもちろん、１からデザインしたい方も簡単にオリジナルグッズが作れます。

オリジナルグッズ制作を考えている方に寄り添い、適切なサービスをご提供いたします。

新サービスの「ロゴレコ」をお試しください！

https://www.nairesuru.jp/