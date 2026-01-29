猫の日（2月22日）に向けて「DECOチョコ猫フェス」を開催。猫好きの方へのバレンタインに！うちの猫写真でチョコが作れる！

株式会社funbox

世界に1つのオリジナルチョコを作れるWebサービス「DECOチョコ」を運営する株式会社funboxは、「DECOチョコ猫フェス」と称して、猫好きさんに向けた特別商品を2026年2月2日（月）よりDECOチョコ公式Webサイトにて発売いたします。

■商品詳細

1． DECOチョコ15個セット 猫フェス限定BOX【寄付金付き】

DECOチョコはお子様の写真やペットの写真などで手軽に作れるオリジナルチョコとして、毎年バレンタインを中心に様々な場面でご好評をいただいております。

そんな大人気のDECOチョコより、この度猫の日（2月22日）に合わせて、猫好きの心をくすぐる特別仕様のBOXを期間限定で販売いたします。

DECOチョコは、お客様のお好きな写真をチョコ個包装の天面にオリジナル印刷が可能な、世界に1つだけのチョコレートです。今回発売する限定BOXは、箱の裏側まで猫のシルエットや魚の骨、足跡をあしらった猫フェス特別仕様となっております。箱の底には当社デザイナー描き下ろしの15種類の猫のイラストが描かれており、チョコを取り出すたびに驚きと楽しさを感じて頂けます。

本チャリティーは、当社のスローガンとして掲げている「Make You Smile !」にちなんで、「全ての猫や、猫を愛する人が笑顔になれるように」という願いから発案されました。収益の一部を動物愛護支援に役立てることで、ペットと共生する社会へ笑顔を届けたいと考えています。

・DECOチョコ15個セット 猫フェス限定BOX【寄付金付き】

・価格：1,968円（税込）

・味：ミルク

・寄付：1セットにつき100円を「公益社団法人日本動物愛護協会（JSPCA）」へ寄付いたします。

・発売期間： 2026年2月2日（月）13：00 ～ 3月31日（火）12：59までの期間限定

※数量限定、無くなり次第終了

・販売ページ：https://decocho.com/make

※オリジナルDECOチョコをご注文の際、希望セット選択画面で「猫フェス限定BOX」を選択することで、ご利用いただけます。

2．オリジナルDECOチョコフレーム

写真に重ねるだけで手軽に可愛く仕上がるオリジナルフレームからも、猫フェスにあわせて新フレームをリリース。うちの子の愛らしさを存分に表現できる「エンジェルフレーム」や、ギフトとして使いやすい定番の挨拶など、ご自宅用・ギフト用どちらにもご使用いただけるものをご用意いたしました。

・発売日：2026年2月2日（月）10：00より発売

・販売ページ：https://decocho.com/make

※オリジナルDECOチョコをご注文の際、デザイン選択画面で「アニマル」カテゴリーのフレームを選択することで、ご利用いただけます。

3．セレクトチョコ

当社デザイナーが描き下ろした33種のデザインから選べるセレクトチョコを発売。1粒から購入できるため、ちょっとしたギフトや、オリジナルチョコと組み合わせたオリジナルの詰め合わせにもぴったりです。

・価格：1粒88円（税込）

・味：ミルク

・発売日：2026年2月2日（月）10：00より発売

・販売ページ：https://decocho.com/product/list?category=195

4.保存用グッズ左：DECOチョコ ボールチェーン、中央手前：DECOチョコ マグネット、中央奥：DECOチョコ パノラマケース

別売りのDECOチョコ保存用グッズを使用すれば、食べ終えたパッケージをそのままの形で残すことが可能です。愛猫の写真で作成したチョコのパッケージを持ち歩いたり、リビングやデスクに飾ったりと、身近なアイテムとしてお楽しみいただけます。

・DECOチョコ マグネット 121円（税込）

・DECOチョコ ボールチェーン 231円（税込）

・DECOチョコ パノラマケース 390円（税込）

・販売ページ：https://decocho.com/product/list?category=4

DECOチョコについて

「DECOチョコ」は、世界に1つだけのオリジナル・チロルチョコが作れるサービスです。Webサイト上で、お客様ご自身で写真や文字等を入れていただき、オリジナルチョコを作成、短納期でお届けします。デザインの知識がなくても、簡単操作＆フレームやスタンプの活用で失敗知らず！バレンタインなどの季節のプレゼントや結婚式のプチギフト、ノベルティ等として、個人のお客様から企業様まで幅広くご利用いただいております。800種類以上の既存デザインから選んで、1個から買える「セレクトチョコ」も販売中。幅広いデザインの中から、あらゆる用途に対応したデザインのチョコをご購入いただけます。

株式会社funboxについて

株式会社funboxは、「笑顔が生まれるモノづくり」を原点に、DECOチョコ、文具、雑貨、プラスチック製品、缶製品などの企画・製作・販売を行っています。また、街ガチャで全国の商業施設や観光地と連携した体験価値の創出や、インドネシア法人設立で海外市場への展開を進めています。

私たちは「商品をつくる」だけでなく、「手に取る瞬間のワクワク」や記憶に残る体験を届けることを使命と考えています。新たな商品カテゴリーへの挑戦やアパレル・雑貨領域への展開も進め、市場の変化に柔軟に対応しながら、一歩先の提案を目指していきます。今後もfunboxから新しい「ワクワク」をお届けします。



【会社概要】

本社所在地：東京都千代田区岩本町三丁目2番4号 岩本町ビル4階

代表取締役：林 基史

コーポレートサイト：https://www.funbox.jp

〈DECOチョコ〉公式サイト： https://decocho.com

〈DECOチョコ〉公式Instagram：https://www.instagram.com/decochoco_official/

〈DECOチョコ〉公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/DECOchoco_news

お問い合わせ：DECOチョコお問い合わせ窓口 info@decocho.com

※商品価格を含むすべての掲載内容は、2026年1月29日(木)現在のものです。