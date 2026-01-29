【東京・南青山 根津美術館】企画展「英姿颯爽 -根津美術館の武器・武具-」を2026年2月14日（土）-3月29日（日）に開催

【展示室1-2】英姿颯爽-根津美術館の武器・武具-

根津美術館この姿がまさに「英姿颯爽」。洗練を極めた拵えが美しい。

根津美術館のコレクションの中で、武器と武具はちょっと特殊な存在です。当館コレクションの礎を築いた実業家・初代根津嘉一郎（1860-1940）は、「刀はわからない」と公言しており、積極的に蒐集はしていないからです。しかし明治42年（1909）に、実業家・光村利藻（号・龍獅堂 [りゅうしどう]／1877～1955）による3000点に及ぶ武器・武具コレクションを一括購入しました。嘉一郎が同じコレクターとして光村を評価し、優れた作品群の海外流出を危惧したための行動でした。この英断は、大規模な散逸を防ぎ、光村コレクションの体系的な蒐集の特性を守ることになりました。当時からは半減したものの、当館の武器・武具は現在もほぼこのコレクションで形成され、未だ往時の内容をよく伝えています。

近年調査が進み、その特色がさらに明らかになってきました。例えば、収蔵量でもっともボリュームのある刀装具は、武士だけでなく富裕層まで注文主の広がりがみられること、自由で洒脱な「町彫り」の作例を豊富に含んでいることが挙げられます。他にも古刀の名品や、珍しく嘉一郎自らが購入した作品で近年重要文化財となった甲（よろい）まで、幅広く、質の高い根津美術館の武器・武具コレクションは、知る人ぞ知る充実した内容を誇ります。その中から選りすぐりをお楽しみいただきます。

１．刀剣重要美術品 太刀 銘 来国俊（らい くにとし） 1口 日本・鎌倉時代 13世紀 根津美術館蔵

来国俊は鎌倉時代後期の山城国来派を代表する刀工。細身の優美な姿にゆるやかに反りがつき、華美に流れすぎない作風は品格を感じさせる。

２．日本最大級の刀装具コレクション御伽話図揃金具 小川知恒作 一揃 素銅地ほか 日本・江戸時代 19世紀 根津美術館蔵

「桃太郎」「猿蟹合戦」「舌切り雀」といったおとぎ話を題材としたカワイイ刀装具。作者の小川知恒は大坂の装剣金工で、現存する作品は非常に少ない。コレクションにはこのような希少作例が多く含まれており、資料的価値も高い。

牡丹蝶図鐔 加納夏雄作 1枚 鉄地 日本・江戸～明治時代 19世紀 根津美術館蔵

加納夏雄は帝室技芸員にも任じられた幕末明治の金工の雄。本作は、牡丹の柔らかく幾重にも重なる花弁を立体的に、その質感まで表現した優品である。

3．質実な甲冑と華やかな蒔絵コレクション重要文化財 黒韋肩取威腹巻 1領 日本・室町時代 16世紀 根津美術館蔵

初代根津嘉一郎が光村コレクション以外に蒐集した数少ない武具のひとつ。室町時代の典型的な仕立てで、製作当初の札板（さねいた）や威（おどし）がほとんど残った貴重な作例。2022年に重要文化財に指定された。

花籠蒔絵鞍 1背 木胎漆塗 日本・江戸時代 17世紀 根津美術館蔵

４つの籠に春夏秋冬の花が各々投げ入れられた意匠を、蒔絵や金貝であらわした近世鞍。ふんだんに金が用いられた豪華な仕様で、有力な武家に伝来したものと思われる。

そのほかの展示作品

重要美術品の古刀、埋忠（うめただ）をはじめとした充実した新刀など、刀剣は約20口。刀装具はコレクションの大きな柱である一乗派と大月派を中心に、美麗な拵も含め約60件を。また武士の装いである甲冑のほか、まばゆい蒔絵の鞍といった馬具もそろえ、厳選した総数約90件で展観します。

コレクター 光村利藻（みつむらとしも／りそう）

光村利藻（号 龍獅堂・1877～1955）は、美術印刷業で名をはせた大阪生まれの実業家です。海運業で財を成した父の莫大な遺産を14歳で相続し、その財力でさまざまな趣味に没頭。なかでも明治30年（1897）、20歳の頃からわずか10年ほどで、刀剣と刀装具を主とした3,000点にのぼるコレクションを形成しました。それらは、生まれ育った関西圏を中心に、全国の刀匠、装剣金工の作品を体系的に蒐集したもので、優れた資料性も有します。また、光村は蒐集のみでなく、刀剣文化のパトロンとしても活躍。多くの名工を育てました。

１．講演会「光村コレクションの刀剣」

※参加は無料ですが、美術館入館料が必要です。

２．スライドレクチャー「英姿颯爽 -根津美術館の武器・武具-」

※担当学芸員がスライドを使って展示解説を行います。各レクチャーは同内容です。

※参加は無料ですが、美術館入館料が必要です。

特別催事「素浄瑠璃の会 壺坂観音霊験記より」（有料）

文楽座のパトロンでもあった光村利藻にちなみ、明治時代の人気演目を演者のお話とともにお楽しみいただく会です。人形が付かない、太夫と三味線だけによる浄瑠璃の演奏「素浄瑠璃」で、太夫渾身の語りと三味線の豊かな音色で描き出される物語を、ぜひご堪能ください。

※上記料金のほかに、当日の入館料が必要です。

同時開催展

展示室５ 「百椿図 -暮らしを彩る椿模様- 」

百椿図（部分）伝 狩野山楽筆 2巻 紙本着色 日本・江戸時代 17世紀 茂木克己氏寄贈 根津美術館蔵

近世初期の園芸椿ブームを背景に制作された絵巻「百椿図」。このたびは、椿を意匠とする漆器や陶磁器とともにご覧いただきます。

【特別催事： 茶室で楽しむ椿の花芸】（過去の展示風景より）

さまざまな器物に椿をあしらった「百椿図」の展示にちなみ

当館茶室にて、その絵の情景を現代風にアレンジしていただきます。

※参加は無料ですが、美術館入館料が必要です。

展示室６ 「草萌ゆる ―春の茶会― 」

麗らかな日差しに包まれ、草木が一斉に芽吹く春。 この季節の訪れを喜び、茶の湯では、明るい趣向の道具を取り合わせて客を迎えます。

絵瀬戸茶碗 瀬戸 1口 日本・江戸時代 17世紀 根津美術館蔵

唐草文が染付でおおらかに描かれた絵瀬戸の茶碗。絵付けや形から、安南（現在のベトナム）で作られたいわゆる「安南染付」を、瀬戸で写したものと考えられる。

開催概要

