成長市場「買取フランチャイズ」への関心の高まり高価買取おたからや、フランチャイズEXPO東京 出展レポート

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鹿村大志）は、同社が展開する高価買取「おたからや」において、2026年1月14日（水）～16日（金）に開催されたフランチャイズEXPO東京へ出展いたしました。

本展示会は、多種多様なフランチャイズ本部が一堂に会する国内最大級の展示会であり、今年は「事業拡大支援 EXPO」との同時開催により、新規事業・多角化を検討する法人層の来場が例年以上に多い展示会となりました。

買取フランチャイズへの関心の高まり

会期中、おたからやのブースには連日多くの来場者にお越しいただき、個人の独立・開業検討者から、法人の新規事業担当者・経営層まで、幅広い層が足を止める様子が見られました。

特に印象的だったのは、「フランチャイズを検討しているが、業態をまだ決めきれていない」 「飲食・サービス以外の選択肢を探している」といった来場者が多く、その中でも買取フランチャイズという業態に強い関心が集まっていた点です。





なぜ今、「買取フランチャイズ」が注目されているのか

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会から発表された「2024年度 JFAフランチャイズチェーン統計調査報告」では、日本のフランチャイズ業界全体として、物価上昇や人件費の高騰など厳しい経済環境下でも、チェーン数・店舗数・売上高のいずれも前年を上回る成長を示しております。

フランチャイズと聞くと、飲食業やサービス業を思い浮かべる方も多いかもしれません。

その中で近年、初期投資や在庫リスクを抑えて始められる業態として、買取ビジネスが注目を集めています。

買取・リユース業界は、

・サステナブル意識の高まり

・物価高・不透明な経済環境

・資産価値を見直す消費者行動の変化

といった社会背景を追い風に、景気変動の影響を受けにくい成長市場として注目されています。

その一方で、参入事業者の増加により、「参入しやすいが、勝ち続けるのは難しい」フェーズに入っているのも事実です。





買取フランチャイズの中でも、「おたからや」が選ばれる理由

おたからやは、全国で1,630店舗以上を展開するブランドです。

そのうち、フランチャイズ加盟店が1,243店舗（2025年12月末時点）と、多くのオーナーに選ばれてきた実績があります。





おたからやフランチャイズのメリット



・高収益ビジネスである

おたからやは、貴金属やブランド時計、バッグなど単価の高い商材を扱っており、近年の金相場の上昇が追い風となって、1店舗あたりの売上が他業種に比べて高くなりやすいのが特徴です。その一方で、人件費や家賃などの固定費を低く抑えられるため、非常に収益性の高いビジネスモデルとなっています。

・在庫リスクが少ない

「買取専門店」であるおたからやでは、品物を買い取ったその日に本部へ発送いただき即日現金化を行います。そのため、在庫リスクを抱える必要がありません。

・低資金でできる

販売スペースを必要としないため、2坪ほどのスペースがあれば店舗業務が行えます。また、1日の来店数は4～5人ほどのため、1人ずつじっくりと接客することから、少人数で運営が可能となります。

・リユース業界は成長市場である

リユース業界は2030年には4兆円規模になると言われております。

2025年は3兆2,500億円の市場規模となり、10年前と比べると65%も増加しております。

他にも、事前入金制度やAI真贋、買取補償などのサポートもございます。

そして現在、競争が激化する買取業界において、おたからやは次の成長フェーズとして、ドミナント戦略をとり加盟店の増店支援に注力しています。単なる店舗数拡大ではなく、「加盟店が事業として、そして組織として成長し続けられるか」を重視したフランチャイズ運営を行っている点が、おたからやの大きな特長です。おたからやフランチャイズでは、5店舗、10店舗、そしてさらにその先の成長を見据えることができます。





加盟店の人材・組織課題を本部主導で支援

おたからやフランチャイズでは、2025年11月よりVIPプログラムを開始しました。

これは、10店舗以上を展開する加盟店を対象に、サポート体制や制度面をより強化する取り組みで、「長期的な事業パートナーとして共に成長する」という本部の強い思いから実現しました。



法人経営を支える「VIP福利厚生プログラム」

VIPオーナーが参加できる「VIP福利厚生プログラム」は、法人経営における人材戦略を強力に後押しする制度です。当社が自社で構築・運用してきた福利厚生施策を、加盟店にも実際に使える仕組みとして開放することで、人材の採用・定着・育成という共通の課題を支援するものであり、以下のような効果を狙っています。

・採用市場における競争力強化

・従業員満足度・定着率の向上

・管理職・中核人材のモチベーション維持

・「働き続けたい会社」としてのブランド形成

といった、法人経営に不可欠な「人材・組織課題」を本部主導で支援する仕組みです。

VIPプログラムについてはこちらも御覧ください。

【いーふらん】おたからやフランチャイズ 多店舗展開法人を表彰する「VIPオーナー表彰式」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000224.000080252.html

このように、将来的に多店舗展開を視野に入れる個人オーナーや、事業ポートフォリオの一角としてフランチャイズを検討する法人にとっても、安心して検討できる環境を整えております。





フランチャイズEXPO東京 出展概要

・展示会名：フランチャイズEXPO東京

・開催期間：2026年1月14日（水）～1月16日（金）

・会場：東京ビッグサイト

・おたからやブース：６－２

本展示会は、多種多様なフランチャイズ本部が一堂に会する場であり、今年は初開催となる「事業拡大支援 EXPO」と同時開催されました。そのため、フランチャイズ本部に加え、経営コンサル、M&A、DX推進など、事業拡大・新規事業に関する総合的な情報収集が可能な展示会となっておりました。

フランチャイズEXPO東京での当社ブースの様子

個人、法人、現在の業種を問わず、幅広い来場者にお越しいただきました。



おたからやのブースでは、

・買取フランチャイズのビジネスモデル

・個人・法人それぞれの参入・運営事例

・将来の増店・事業拡大を見据えた考え方

などを、具体的にご紹介しました。

数ある買取フランチャイズの中でもおたからやのブースでは、

・全国1,630店舗以上を展開するスケールと実績

・買い取った品物を即日現金化できる在庫リスクの低さ

・省スペース・少人数で運営可能なビジネスモデル

・多店舗展開を前提とした本部支援体制

に対して関心が寄せられていました。

また、2025年11月より開始したVIPプログラムについても、「人材・組織課題まで本部が支援する仕組みは珍しい」「長期的な経営を見据えることのできる制度設計だと感じた」といった声が寄せられ、加盟後の成長まで見据えたフランチャイズ本部としての姿勢に高い関心が集まりました。

執行役員 加盟店開発営業部 部長代行 松村翔大よりコメント

全国1,630店舗超の規模を誇る「おたからや」は、業界を牽引する圧倒的な集客ノウハウを蓄積しています。在庫リスクが極めて低く、省スペース・少人数で運営可能なモデルは、法人様の新規事業や多角化経営に最適です。本展示会では、最新の海外展開戦略やAI真贋システムのデモ体験、具体的な収益モデルをご紹介いたしました。今回ご都合合わずお越しいただけなかった皆様におかれましても、ぜひお問い合わせいただき、貴社の成長を加速させる戦略的な一手を、ぜひその目でお確かめください。

オーナーの声とオーナーを支える現場のリアル

フランチャイズオーナー様の声や、事例紹介などを掲載した専用メディアもご用意しています。ぜひご覧ください。

・おたからやフランチャイズオーナーの会

https://www.otakaraya-franchise.jp/

また、全国のオーナー様を支えているのが、スーパーバイザー（SV）を中心としたスタッフたちです。日々どのような想いでオーナー様をサポートしているのか、そのリアルな活動を伝える公式ブログも公開しています。こちらも併せてご確認ください。

・おたからやフランチャイズを支える公式SVブログ

https://www.otakaraya-fc.jp/

高価買取おたからやについて

おたからやは、ブランド品・貴金属・骨董品等の高価買取店で、全国に1,630店舗以上（2025年12月現在）を展開し、業界トップクラスの店舗数を誇ります。

金・貴金属製品をはじめ、ダイヤモンド等の宝石、ブランド品、時計、切手、古銭、金券など多種多様な商品の買取に対応しております。

全国1,630店舗以上での店頭査定、出張査定、メール査定、オンライン査定と、お客様のご都合に合わせてお選びいただけます。

査定は無料です。ぜひお気軽にご利用ください。

専門知識を持った査定員がお客様のお品物を丁寧に査定させていただきます。

※一部販売を行っている店舗もございます。

いーふらんってどんな会社？

◆当社は3兆円規模に成長しているリユース業界の中で、ブランド品・高級宝飾などの高価買取「おたからや」を運営している企業です。リユース業は『地球にやさしいエコビジネス』であり、社会貢献度が高い事業として昔から広く世の中から支持されておりました。特に昨今の不安定な景気情勢のなかでは景気の影響を非常に受けにくい業界として注目を集めています。

◆業界成長率が130%の中、当社の成長率は直近5年で700%と業界の成長をけん引し続けている企業です。従業員1,847人（2025年12月時点）を抱えるまでに成長しております。業績も創業から連続して成長を成し遂げており、2025年6月期は売上989億円を達成いたしました。

◆「おたからや」は業界トップの出店数（全国1,630店舗）を誇り、Google口コミ4.8（※）を獲得しお客様からの信頼も厚く頂戴しております。

※2025年10月31日までの全期間の直営店（374店舗）にいただいた評価をもとに出した結果です。

◆その他にもヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業など「価値」を未来に繋ぐハブとなる事業展開をしています。

【株式会社いーふらんの概要】

社名：株式会社いーふらん

設立年月：2000年3月

代表取締役会長：渡辺 喜久男

代表取締役社長：鹿村 大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：

リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや(https://www.otakaraya.jp/)」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森(https://onkatsu-fitness.jp/)」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-(https://e-swing-premium.jp/)」、フランチャイズ事業(https://franchise.otakaraya.net/)、オークション事業(https://www.otakaraya.jp/lp_page/auction/)、不動産事業(https://mm-property.jp/)

