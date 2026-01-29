『おやすみプンプン』のリバーシブルスカジャン、田中愛子＆南条幸 フルグラフィックTシャツの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『おやすみプンプン』の商品2種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『おやすみプンプン』の商品の受注を1月26日（月）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/35?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼リバーシブルスカジャン
前面は胸元に描き起こしイラストと「だってプンプンが、大好きなんだもん……..」の英訳をワンポイントでデザインしました。
背面はプンプン、田中愛子の原作イラストを大きく配置しました。
光沢感のあるサテン生地を使用しており、気分やコーディネートに合わせて切り替えてお楽しみいただけます。
イベントから日常使いまで、様々なシーンでご活用ください。
▽仕様
価格 ：\29,700(税込)
サイズ：ユニセックス M、L、XL
素材 ：ポリエステル100%
▼田中愛子＆南条幸 フルグラフィックTシャツ
田中愛子、南条幸の原作イラストをフルグラフィックTシャツに仕上げました。
前面、裏面に大きくイラストをプリントしたインパクト大のアイテムです。
日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。
▽仕様
価格 ：\7,128(税込)
サイズ：ユニセックス XXS、XS、S、M、L、XL、XXL、XXXL
素材 ：ポリエステル100％
https://x.com/AMNIBUS
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
発行元 株式会社 arma bianca
Web https://armabianca.com/
(C)浅野いにお／小学館