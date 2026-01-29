バレンタインのプチギフトに！うさぎ印の厚切りショコラサンドが限定パッケージで登場【鎌倉五郎本店】

株式会社グレープストーン

株式会社鎌倉座(本社：神奈川県鎌倉市)が展開する「鎌倉五郎本店」は、2026年2月1日(日)から鎌倉五郎本店各店にて『鎌倉チョコサンドだょ 3個入』を発売いたします。https://www.kamakuragoro.co.jp/(https://www.kamakuragoro.co.jp/)

鎌倉五郎の“満月スイーツ”がバレンタインシーズン限定パッケージに

古都鎌倉・小町通りに本店をかまえる「鎌倉五郎」。愛らしいうさぎ印でおなじみの銘菓『鎌倉半月』をはじめ、幅広い年代に愛される味わいと可憐な風情の鎌倉菓子で人気です。そんな「鎌倉五郎本店」の“満月スイーツ”『鎌倉チョコサンドだょ』から、バレンタインシーズン限定パッケージが登場いたします。

しゃりしゃり響く、厚切りショコラサンド

代表作『鎌倉半月』でおなじみのゴーフレットで、厚切りのクランチショコラをはさんだ『鎌倉チョコサンドだょ』。ゴーフレットは、アーモンドを焼きこんだ香ばしいキャラメルナッツ味。クランチショコラには、ココアビスケットを砕いた「ブラッククランチ」、アーモンドビスケットを砕いた「アーモンドクランチ」、粗挽き煎り大豆を使用した「大豆クラッシュ」の3種クランチ素材をミックスしました。しゃりしゃり食感×厚切りショコラがたまらない、「鎌倉五郎」人気のサンドです。

表と裏で異なるパッケージにもご注目。オレンジとピンクのテーマカラーに、色違いの“月うさぎ”がデザインされています。箱を並べたら、まるで2匹が見つめ合っているみたい！これからのバレンタインシーズンに、気負わず渡せるプチギフトとしてどうぞ。

商品情報

【商品名】鎌倉チョコサンドだょ 3個入

【価 格】486円(本体価格450円)

【販売店】鎌倉五郎本店 (小町通り本店・大丸東京店)、パクとモグ 小田急町田店、ぶどうの木＆鎌倉座 阿佐ヶ谷店、東京駅(改札内)エキラボ南通路

【期 間】2026年2月1日(日)～2月下旬頃

※バレンタインシーズン限定。なくなり次第終了となります。

※表示の価格は参考小売価格です。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

通販情報

2026年1月6日(火)～受付中

● 公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/g/g3542/(https://www.paqtomog.com/shop/g/g3542/)



● パクとモグスイーツショップ楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/016856/(https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/016856/)



● パクとモグスイーツショップ Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/016856.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-img(https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/016856.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-img)

※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。

鎌倉五郎本店とは

公式HP

https://www.kamakuragoro.co.jp/(https://www.kamakuragoro.co.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/kamakuragoro_jp(https://x.com/kamakuragoro_jp)

公式Instagram

https://www.instagram.com/kamakuragoro_jp/(https://www.instagram.com/kamakuragoro_jp/)

鎌倉五郎 小町通り本店

八百年の時をきざむ、花の古都鎌倉にうまれた鎌倉五郎本店。鎌倉を代表する神社である鶴岡八幡宮へと通じる小町通りの中程に本店を構えています。花と文学の古都にふさわしい味わいを求め、幅広い年代に親しまれる可憐な風情の鎌倉菓子をお作りし続けています。