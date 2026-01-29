住まいから街へ。THE DAY入居者限定でLUUP特別プランの試験提供を開始

株式会社 Q Living

株式会社Q Living（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村田紘一、以下「Q Living」）は、運営するコリビング施設「THE DAY」シリーズの入居者限定特別プランとして、マイクロモビリティのシェアリングサービスを展開する株式会社Luup（本社：東京都品川区、代表取締役：岡井大輝、以下「Luup」）と連携した特別プランの試験提供を開始いたします。

今回の特別プランは、「暮らしから、変化や挑戦を支える」Q Livingと、”街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”というミッションのもと都市部を中心に移動体験を拡張してきたLuupのビジョンが共鳴する中で生まれた共同企画です。

住まいの中だけで完結しない、暮らしの体験価値をつくる

Q Livingが目指しているのは、単に“住む場所”を提供することではありません。

新しく暮らし始めた住まいを起点に、入居者一人ひとりの生活動線が自然に街全体へと染み出していくこと。その過程で、新しい体験や出会い、変化のきっかけが広がっていく住まいのあり方です。

一方Luupは、電動キックボードや電動アシスト自転車などのマイクロモビリティシェアのサービスを通じて、「移動そのもの」をもっと身近で、自由で、日常的なものへと変えてきました。

この両者の思想が重なることにより、

「住まい × 移動」を組み合わせた新しい都市生活の可能性を検証していきます。

「シェアする暮らし」と「シェアする移動」の重なり

THE DAYは、ラウンジやキッチン、ワークスペースにジムなどの共有部を備えたコリビング型の住まいです。入居者同士が空間や時間、体験をゆるやかに共有することを前提とした暮らしの中で、「所有せずにシェアする」という選択肢は、すでに日常の一部となっています。

その価値観は、マイクロモビリティをシェアするLUUPのユーザー像とも自然に重なります。

今回のコラボレーションでは、こうしたライフスタイルのオーバーラップに着目し、住まいと移動が連続する体験設計を試験的に提供します。

THE DAY 大塚 内観THE DAY 浅草雷門 内観住まいに根ざしたポート設置と移動体験の支援

本プランでは、THE DAYの各物件においてLUUPポートの設置を順次推進しながら、入居者がお得にLUUPを利用できる特別料金プランをご提供。



入居者の暮らしが足元から自然に広がる移動環境の構築を支援します。

まずは一部物件からの取り組みを進め、入居者の利用状況やフィードバックを踏まえながら、

住まいと街をなめらかにつなぐ設計を磨き上げていく予定です。

対象予定物件：

THE DAY 入谷、THE DAY 大塚、THE DAY 浅草雷門、THE DAY⁺ 二子玉川

※設置時期・内容は物件ごとに順次検討予定

THE DAY 大塚 外観電動アシスト自転車電動キックボードラストワンマイルの物件に対する、新たな選択肢

Q Livingではこれまで、駅から少し距離のある、いわゆる「ラストワンマイル」立地における住まいづくりにも積極的に取り組んできました。今回のLuupとの提携は、こうした立地特性を「弱み」ではなく、暮らしの自由度を高める強みへと転換する大きな可能性を秘めていると考えています。

移動がスムーズになることで、住まいはより柔軟になり、都市の中に点在する無数の「きっかけ」へと自然につながっていく。Q LivingとLuupは、この特別プランを通じて、一人ひとりの暮らしが、より便利に、より楽しく広がっていく都市空間の実現を目指してまいります。

今後について

本プランは試験提供としてスタートし、入居者からのフィードバックや利用状況を踏まえ、内容の改善や今後の展開を検討していく予定です。

会社概要株式会社 Q Living

「暮らしから、変化や挑戦を支える」



社名：株式会社 Q Living

本社所在地：東京都渋谷区神宮前2-33-12-701

代表取締役：村田紘一

事業内容：コリビング施設の企画・運営

設立：2021年9月

HP：https://qliving.jp/