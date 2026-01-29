リトルファミリー少短、ペット保険「わんデイズ・にゃんデイズ」を大幅アップデート

リトルファミリー少額短期保険株式会社

リトルファミリー少額短期保険株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：板谷 和彦）は、ペット保険「わんデイズ・にゃんデイズ」等において、動物病院の窓口で保険の請求が完結する「窓口精算」機能の導入および歯科治療補償の追加など、補償内容と利便性を大幅に拡充する商品改定を実施します。

本改定は、生涯入り続けられる保険料水準を極力維持しながら、これまで多くの飼い主さまが「欲しかった」と感じていた利便性を形にすることを目的としたもので、2026年1月29日（木）以降のお申込みより適用されます。

■ 商品改定の背景

近年、獣医療の高度化や物価上昇を背景に、ペットの医療費は年々高額化しています。また、ペットが大切な”ちいさな家族”として適切な医療を受けられる機会も確実に増えています。これらを背景にペット保険の重要性はますます高まっておりますが、一方で当社の保険利用において「保険金の請求手続きが面倒」「歯科治療が補償対象外となっており、治療費が高額になりがち」といった声も多く、ニーズに即したアップデートが課題となっていました。

今回の改定は、”ちいさな家族”と暮らすメンバーが中心となって運営する当社だからこその「飼い主の立場に立ったときに真に必要な保険」として大幅なアップデートを行うことを目的としています。補償内容の拡大や利便性の向上だけでなく、必要な医療をためらわずに選べる環境をより一層整えてまいります。

■ 商品改定の主なポイント

1．窓口精算の開始

対応する動物病院では、デジタル保険証の提示により、保険金のご請求および窓口での支払い手続きが不要となります。

※窓口精算は2月27日より運用を開始いたします。対応病院一覧および具体的な利用方法等の詳細は、2月下旬より当社ホームページにて公開を予定しておりますので、ぜひご確認ください。

2．歯科治療を補償対象に追加

これまで多くのお客さまからご要望をいただいていた歯科治療を、新たに補償対象として追加します。（※告知内容や既往症等により対象外となる場合があります）

3．年間補償限度額を「合計120万円」に一本化

通院・入院・手術を合算した 「年間最大120万円」 のシンプルな設計とすることで、治療区分によらず120万円まで何度でもご利用いただける、分かりやすく利便性の高い補償体系としました。

4．ライフスタイルに合わせて選べる設計

免責金額、補償割合、通院補償の有無を組み合わせることで、飼い主さまそれぞれの考え方や家計状況に応じた保険設計が可能です。また、「安心パック」を追加することで、愛犬や愛猫が誰かに怪我をさせたり、他人の物を壊したときの損害賠償責任や、飼い主さまに万が一のことがあった際の愛犬・愛猫の未来など、”ちいさな家族”と飼い主さまを包括的に支えることが可能な設計となっています。

■商品改定概要

■保険料改定について

「わんデイズ・にゃんデイズ」商品改定概要

本改定に伴い、近年の獣医療の高度化や物価上昇を背景とした獣医療費の高騰や保険金支払実績等を踏まえ、保険料の見直しを実施いたします。なお、年齢・プラン等の区分によっては、保険料が引き下げとなるケースもあります。

新しい保険料の詳細については、下記よりご確認ください。

■代表コメント

- 「わんデイズ・にゃんデイズ」の保険料表はこちら(https://www.littlefamily-ssi.com/lp/pdf/price_table_1.pdf)- 「わんデイズ・にゃんデイズLight」の保険料表はこちら(https://www.littlefamily-ssi.com/lp/pdf/price_table_light_4.pdf)

リトルファミリー少額短期保険株式会社

代表取締役 板谷 和彦

当社は「"ちいさな家族"と共に、永く幸せにいきる未来を創る。」というビジョンを掲げ、2021年の開業以来、ペット保険の普及に努めてまいりました。

私自身、愛猫たちと暮らすひとりの飼い主です。今回のアップデートでは、”ちいさな家族”を愛する私たちだからこそ、皆さまからいただいた「窓口精算」や「歯科治療の補償」という切実な声を何としても実現したいと考えました。単に補償を広げるだけでなく、生涯入り続けられる保険料を維持しながら、「本当に使いやすい保険とは何か」を徹底的に追求しています。

この進化が、大切な”ちいさな家族”の健康を守る「確かな安心」となり、皆さまの幸せな日常を支え続ける基盤となることを心から願っております。

私たちはこれからも飼い主さまと同じ目線で、ビジョンの実現に向けて挑戦し続けてまいります。

■今後の展開

当社は今後も、補償内容・保険料・利便性のバランスを追求し、ペット保険をより身近なものへと進化させてまいります。さらに、デジタル技術を活用したサービス品質の向上と、飼い主さま視点に立った本質的な価値提供を続け、“ちいさな家族”を愛するすべての人へ、揺るぎない「確かな安心」を届ける未来を創造してまいります。

＜本件に関するお問合せ先＞ お問合せフォーム(https://forms.littlefamily-ssi.com/%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0)