いえらぶパークが、株式会社富士コミュニティーに「いえらぶParking」を提供開始！

株式会社いえらぶGROUP

株式会社いえらぶGROUPのグループ会社である、株式会社いえらぶパーク（本社：東京都新宿区、代表取締役：川口真弘、以下「いえらぶパーク」）は、株式会社富士コミュニティー（本社：大阪府大阪市、代表者：桑田政典、以下「富士コミュニティー」）に対して、「いえらぶParking」を提供し、運用開始したことをお知らせします。

■背景・概要

富士コミュニティーは、大阪府を中心に約2,200台の月極駐車場を管理する総合不動産管理会社です。同社では、その土地柄から従来より月極駐車場の空き区画を有効活用する取り組みを行ってまいりましたが、空き区画の発生や契約決定のたびに生じる切り替え作業の負荷や、対応の遅れによる機会損失が課題となっていました。

こうした課題を解決するため、月極と時間貸しの運用をシステムで一本化できる、いえらぶパーク提供の「いえらぶParking」を導入しました。

「いえらぶParking」には、月極駐車場「ツキパー」と時間貸し駐車場「リザパー」を柔軟に切り替えられる仕組みがあり、空き区画を時間貸しとして稼働させつつ、長期的には月極契約へ誘導することが可能です。これにより、空き区画発生時の収益機会損失を防ぐとともに、月極契約希望者への斡旋による集客強化を実現します。

富士コミュニティーの駐車場一覧：https://ielove-park.co.jp/parks/search_company/11629

■富士コミュニティー ご担当者様のコメント

「いえらぶParking」の導入により、煩雑な業務から解放され、本来集中すべきオーナー様へのサービス向上に時間を割けるようになりました。今後は新規募集のみならず、既存のご契約者様についても「いえらぶParking」への切り替えを順次進め、空き区画発生時の時間貸しへの自動切替機能を最大限に活用してまいります。

さらに、切り替えに伴う手続きや顧客対応についてはいえらぶパーク様に全面的に代行していただけるため、当社の業務負担を最小限に抑えつつ、スムーズに移行できると考えております。既存のご契約者様も含めたすべての契約を一元管理できる体制を早期に構築し、駐車場の利便性向上とさらなる業務効率化を目指します。

■富士コミュニティーについて

会社名：株式会社富士コミュニティー

代表者：桑田政典

設立 ：平成7年1月

資本金：1,000万円

所在地：大阪府大阪市住吉区苅田5丁目18番12号

事業内容：マンション・ビルの総合管理業、家賃管理、入居者管理、不動産仲介、

ビルクリーニング、ビル設備管理・工事、ビル改修・リフォーム、不動産業務全般

コーポレートサイト：https://fujicommunity.co.jp/index.html

■いえらぶParkingとは

月極駐車場「ツキパー」と時間貸し駐車場「リザパー」の自動切替システム(特許第7678507号)を備えたオンライン契約業務代行サービスです。申込・契約・更新・解約の業務を全てオンライン化し、顧客対応含めた業務の97%をいえらぶパークが代行します。さらに、月極駐車場の空き枠活用と時間貸し利用者の月極契約への斡旋など、さまざまなメリットを実感いただけます。

特許についてのプレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000628.000008550.html

▼いえらぶParking 駐車場運営に関わるあらゆる業務を、DX（REAL×TECH）の力で簡単に、便利に。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wmurlXPKE8Y ]

サービスサイト：https://ielove-park.co.jp/lp/qrsign/

■「ツキパー」とは

月極駐車場向けのオンライン申込・契約システムです。

駐車場を借りたいユーザーは、スマートフォンやPCから申込・契約・決済までを完結。

管理会社は管理画面上で契約者情報・駐車場区画情報・問い合わせ情報・契約書類など、すべての情報を一元管理できます。

サービスサイト：https://ielove-park.co.jp/lp/qrsign/tsukipa

■「リザパー」とは

所定の駐車場の予約から決済まですべてがオンラインで完結できるサービスです。アプリから現地・目的地に近い駐車場の空き状況を検索、そのまま予約もできます。空いている駐車場があれば、月極駐車場として契約することも可能です。

サービスサイト：https://rizapa.jp/

▽本リリースに関するお問い合わせ

https://ielove-cloud.jp/news/entry-1313#mail

■いえらぶパークについて

いえらぶパークは駐車場運営に関わるあらゆる業務を、DX（REAL×TECH）の力で簡単に、便利にする駐車場×ITサービスの開発・運営会社です。

会社名：株式会社いえらぶパーク

代表者：代表取締役 川口真弘

設立 ：2021年11月

資本金：1億円

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル48階

事業内容：駐車場契約管理業務代行サービスの企画・開発・運営、月極駐車場契約管理決済システム「ツキパー」、駐車場特化型ポータルサイト「いえらぶParking」、駐車場予約サービス「リザパー」

コーポレートサイト：https://ielove-park.jp/

サービス紹介サイト：https://ielove-park.co.jp/lp/qrsign/

ポータルサイト「いえらぶParking」：https://ielove-park.co.jp/

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPが提供する不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は、全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

【いえらぶパークのサービスに関するお問い合わせ先】

株式会社いえらぶパーク 開発事業部

担当：善明、安達

TEL：03-4332-1758

メール：pr@qrsign.jp

【本リリースに関する取材のお問い合わせ先】

https://www.ielove-group.jp/contact/

株式会社いえらぶGROUP 広報課

担当：小玉、秋吉

TEL：03-6911-3955

メール：pr@ielove-group.jp