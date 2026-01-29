【導入事例】急成長睡眠ソリューションカンパニー「ブレインスリープ」が『Re:lation』を導入し、AI活用でCSの完全自動化へ。回答スピード向上と「攻めのサポート」を実現

株式会社インゲージ

コミュニケーションプラットフォーム「Re:lation（リレーション）」を提供し、6,000社以上（※1） の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田哲也）は、睡眠医学に基づいた確かな知見と先進のテクノロジーを掛け合わせ、脳と睡眠を科学するソリューションカンパニー株式会社ブレインスリープ（本社：東京都千代田区、代表取締役：廣田敦）における『Re:lation』の導入事例を公開したことをお知らせいたします。

導入後、同社ではAI活用によりカスタマーサポート（CS）業務の自動化を推進し、回答スピード向上と業務効率化の実現に成功しました。

◆導入の背景

D2Cブランドの急成長に伴い、株式会社ブレインスリープではマルチチャネル化による対応の複雑化と、問い合わせ増加による現場の疲弊が大きな課題となっていました。自社ECに加え、Yahoo!ショッピングや楽天市場といった複数モールの問い合わせ管理を個別に行っていたため、対応状況のブラックボックス化が深刻化。また、返信用テンプレートの管理が属人化し、正確なデータ分析が困難なため、顧客満足度向上に向けた有効な施策が打てない状況にありました。

これらの課題を解決するため、同社は『Re:lation』を導入し、散在していた顧客接点の一元化を断行しました。さらに、AIが過去の応対ログを学習し、最適な回答案を提示する『コムアセット』を併用することで、AIと人が共創して価値を生む「攻めのサポート」へと進化させました。

◆導入による成果

１. AIとチャットボットの相乗効果で、回答時間を大幅短縮

コミュニケーションを資産化して事業成長へ繋げる『コムアセット』とチャットボット『Re:Chat』を活用し、定型的な問い合わせを即座に自己解決へ導く仕組みを構築。これにより、従来は数時間を要し、内容によっては翌日までお待たせしていた回答が、現在ではわずか数分で完了するなど、圧倒的なレスポンスの速さを実現しています。

２. マルチチャネルの一元管理と「チーム」の連携強化

自社ECに加え、各ECモールやLINEなど多岐にわたる問い合わせを『Re:lation』へ集約し、タイムライン形式で対応状況を可視化。ツール内の「コメント機能」により、自社スタッフだけでなく外部委託先のコールセンターともリアルタイムで相談・連携が可能となり、チーム全体での対応品質向上と工数の大幅削減に成功しています。

３. ダッシュボードによる「攻めの分析」とUIの両立

単なる問い合わせ件数の計測だけでなく、ダッシュボード機能を用いて「お客様が抱える本質的な課題の解決数」を軸とした定量的なデータ化を実現。現場のオペレーターが直感的に使いこなせるUI（ユーザーインターフェース）の良さと、管理者が求める強力な分析機能が融合したことで、製品開発やサービス改善へ繋げる「攻めのサポート基盤」を確立しています。

◆今後の展望

株式会社ブレインスリープは今後、将来的な「顧客対応の完全自動化」を視野に入れ、AIに定型業務を任せることで、人間はより高度な相談やCX（顧客体験）の最大化に注力できる環境を目指しています。お客様がストレスを感じる前に課題を解決できる体制を整え、「睡眠」という人生の大切な時間を支えるブランドとして、テクノロジーを最大限に活用した究極のCXを追求していきます。

事例記事はこちら：https://ingage.jp/relation/testimonials/brain-sleep/

◆『Re:lation』について



『Re:lation（リレーション）』は、メール、電話、チャット、FAQなどあらゆるコミュニケーションを一元管理し、資産化し、AIを用いて効率的な対応をチームで行う「コムアセット」を実現するサービスです。これにより、担当者しか知り得なかった情報の属人化を防ぎ、組織全体の対応力を底上げするとともに、少ないリソースで効率的な運用による省人化を実現します。

『Re:lation』は、幅広い業種・業界で使われ、リリースから12年で導入社数は6,000社（※1）を超えました。使いやすさを追求したデザインは高く評価され、グッドデザイン賞を受賞しています。

『Re:lation』サービスサイト： https://ingage.jp(https://ingage.jp)

（※1）トライアル利用を含みます。



■株式会社ブレインスリープについて

ブレインスリープは、睡眠医学に基づいた確かな知見と先進のテクノロジーを掛け合わせ、脳と睡眠を科学するソリューションカンパニーです。専門家と連携した睡眠研究、オリジナルプロダクト開発、企業やクリニックへのコンサルティングなど、睡眠に特化したあらゆるソリューションで人や社会の可能性を目覚めさせることを目指します。

所在地：東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー26F

代表者：代表取締役 廣田 敦

事業内容：人や社会の可能性を目覚めさせる睡眠に特化した多角的なソリューション提供

コーポレートサイト：https://brain-sleep.com/pages/corporate

■株式会社インゲージについて

所在地： 大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者： 代表取締役社長 和田 哲也

事業内容： クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト： https://ingage.co.jp

■本リリースに関するお問い合わせ先

担当者： 株式会社インゲージ 広報担当 西澤

TEL： 050-3116-8373

E-mail： pr@ingage.jp