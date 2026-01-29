アウトバウンドコールシステム『lisnavi』が、「ITトレンド 年間ランキング2025」の2部門において1位を受賞

株式会社Scene Live

株式会社Scene Live（本社：大阪府大阪市、代表取締役：磯村 亮典 以下、Scene Live）が開発・提供するアウトバウンドコールシステム『lisnavi（リスナビ）』（旧：List Navigator.）が、IT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」が発表する「年間ランキング2025」の「【急上昇部門】CTIカテゴリ」「【急上昇部門】コールセンターシステムカテゴリ」において、1位を受賞したことをお知らせいたします。

「ITトレンド 年間ランキング2025」とは

2025年、ITトレンドでユーザーから最もお問い合わせが多かった製品を発表する「ITトレンド 年間ランキング2025」。最も支持されたIT製品はどの製品か、各カテゴリー毎に紹介しています。

※ランキング結果は2025年1月1日～11月30日までの期間の資料請求数をもとに集計しています。

受賞内容

【急上昇部門】CTIカテゴリ：第1位

https://it-trend.jp/award/2025/cti?viewport=pc&annual_ranking_type=24&page_type=rising(https://it-trend.jp/award/2025/cti?viewport=pc&annual_ranking_type=24&page_type=rising)

【急上昇部門】コールセンターシステムカテゴリ：第1位

https://it-trend.jp/award/2025/callcenter-system?viewport=pc&annual_ranking_type=24&page_type=rising(https://it-trend.jp/award/2025/callcenter-system?viewport=pc&annual_ranking_type=24&page_type=rising)

アウトバウンド向けコールシステム『lisnavi（リスナビ）』（旧：List Navigator.）とは

『lisnavi（リスナビ）』は、発信業務における課題を、柔軟性・可用性・効率性で解決するアウトバウンドコールシステムです。

発信業務に必要な機能を豊富に搭載し、電話業務の効率化と生産性向上を実現します。さらに、柔軟なカスタマイズ性により、複数の案件や商材を扱う現場の多様なニーズにも対応。

複数の案件を同時に運用する業務において、「複数の案件管理が煩雑」「分析や集計に手間がかかっている」といった課題を抱えるご担当者さまにとって、有効なソリューションです。

lisnaviの特長

・状況に適した発信機能で、行動量を最大化

・直感的な操作のダッシュボード構築で、欲しい情報をリアルタイムにレポート化

・複数案件に強い管理機能で、日々の管理工数を大幅カット

会社概要

詳細はこちら :https://scene-live.com/lisnavi/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260129

会社名：株式会社Scene Live

設立：2011年4月1日

代表取締役：磯村 亮典

所在地：〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 EDGE備後町9階

事業内容：セールステック領域 SaaS事業

アウトバウンドコールシステム「lisnavi」の開発・運営

インバウンドコールシステム「OSORA」の開発・運営

詳細はこちら :https://scene-live.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260129