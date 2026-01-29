【さとふるニュースレター】＜近畿版＞2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）

株式会社さとふる

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、「さとふる」における＜近畿版＞2025年人気お礼品ランキング（確定）(※）を発表します。

■＜近畿版＞2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）

近畿版2025年人気お礼品ランキングでは、2024年まで6年連続で首位を獲得してきた「国産うなぎ蒲焼」に代わり、昨年3位だった「ドリップバッグコーヒー」が1位を獲得しました。近畿地方では、「コーヒー」や「ビール」といった値上げが続く飲料をはじめ、大容量の食品も多くランクインしており、日々の暮らしを支えるお礼品が選ばれる一年となりました。

2位の「ハンバーグ」や10位の「冷凍食品」のように調理の手間がかからないお礼品のほか、家族で楽しめる大容量の「みかん」「牛たん」「むきえび」などのお礼品が上位に並びました。一方で、4位の「国産うなぎ蒲焼」はボリュームやサイズ感を評価する口コミが多く、その納得感から引き続き高い支持を集めています。物価高を背景に、外食を控え自宅での食事を充実させたいというニーズが高まるなか、量や内容に対する満足感に加え、家庭での使い勝手の良さを重視する傾向がうかがえます。

※ 2025年1月1日～2025年12月31日までの「さとふる」における寄付申込み数から近畿地方のお礼品に絞って算出

2025年全国版ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）は以下よりご確認ください。

＜近畿版＞2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）詳細は以下よりご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25119/table/1243_1_409796029ee32c4fa029af3db02a8a3a.jpg?v=202601291151 ]

※ 一部受付期間外・取り扱い終了のお礼品があります

※ お礼品情報は2026年1月26日時点のものです。最新情報は「さとふる」をご確認ください

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

