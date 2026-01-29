建設業向け｜初期費用・広告費ゼロの完全成果報酬型SNS採用「求人モンスター」提供開始

株式会社エネイブル

2026年1月29日 株式会社エネイブル（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：松尾洸、以下エネイブル）は、

建設業に特化した、広告費を当社が全額負担し、事前に取り決めた成果単価×成果数のみをご請求する、完全成果報酬型SNS採用サービス「求人モンスター」を2026年1月29日より提供開始します。

「広告費0円」で成果にのみ課金する〈フルコミットモデル〉により、

採用広告の出稿経験がない、過去に採用広告で効果が出なかった、採用に手が回らない建設業の企業を中心に、SNS広告を活用した応募獲得を支援します。

サービス詳細LPはこちら：https://kyujin-monster.com/

背景と提供価値

課題：建設業の採用において、SNSで求人動画を投稿しているものの、応募につながらない企業が少なくありません。

バズを狙った発信は増えている一方で、「面白い動画」は増えても「ここで働きたい」と思わせる動画が不足しており、さらにバズ自体も再現性が低いため、安定的な採用施策として継続しづらい状況が起きています。

当社の気付き（代表取締役 松尾洸）

「SNS採用はバズれば勝ちになりがちで、面白い動画は増えているのに、応募につながる動画は意外と少ないと感じていました。

しかもバズは再現性が低く、採用計画を立てづらい。だからこそ、『働きたい』と思わせる動画を用意し、それを欲しい人材にピンポイントで広告配信するほうが、採用の成功確率を上げられると考えました。

そこで、広告費は当社が負担し、成果が出た分だけをご請求するモデルにすることで、お客様が安心して始められる形にしました。」

競合との差別化

従来の広告代理店は固定手数料や広告費率で売上を得ますが、コミットモンスターは「顧客の成功＝当社の売上となる“一心同体型。」成果が出なければ当社も収益ゼロという設計により、

クライアントと完全に利害を一致させています。

料金体系

初期費用：0円

広告運用費：エネイブル負担（上限設定可）

成果報酬：事前合意の成果単価 × 月間成果数のみ請求

成果定義：１.応募 または ２.面接（面接設定）

このプレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社エネイブル 求人モンスター広報担当

〒541-0047

大阪府大阪市中央区淡路町1-3-6

日宝淡路町ビル4階

TEL：06-6224-0867

E-mail：info@ena-ble.com