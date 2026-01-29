【リサ・ラーソン × スウェーデン絵画展 】東京都美術館開館100周年記念「スウェーデン絵画　北欧の光、日常のかがやき」にて、展覧会オリジナルアイテムが発売。

株式会社トンカチ

株式会社トンカチ（東京都目黒区、代表取締役：勝木悠香理）は、1月27日（火）から東京都美術館（東京・上野公園）にて開催している、東京都美術館開館100周年記念「スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき」にて、展覧会オリジナルアイテムを販売いたします。

展覧会オリジナルアイテム

1.一筆箋（全2種） ※2月中旬より販売開始予定

スウェーデン絵画の美しさをそのまま閉じ込めた一筆箋。縦書き・横書きの2タイプで、それぞれ4作品ずつ異なる絵画が楽しめます。画家になりきったマイキーがワンポイントで登場していますよ。

価格：770円（税込）

一筆箋（横書き）

2.根付キーホルダー（全2種）

一筆箋（縦書き）

長崎の「波佐見焼」で作られた、繊細で美しい根付キーホルダー。 スウェーデンをイメージしたオリジナルカラーです。「午（うま）」は前へ進む情熱の象徴。和の趣を感じるストラップ仕立てなので、縁起物としてお守りのように持ち歩いてください。

価格：3,630円（税込）

3.マスコットキーホルダー（全3種）

マイキー（左）、ライオン（中央）、はりねずみ（右）

展覧会オリジナルのフラッグチャームがついた、マイキー、ライオン、はりねずみ（イギー）のマスコットキーホルダー。フラッグチャームには、画家マイキーと展覧会ロゴをあしらいました。

価格：3,300円（税込）

4.キャニスター缶（全2種）

「ココロシズカの午」と展覧会ロゴをあしらった限定デザインの本格派キャニスター。 明治から続く老舗茶筒メーカーの缶を使用しています。マットな質感がオシャレな「ブルー」と、金の箔押しが華やかな「レッド」の2色展開です。コーヒーや紅茶の保存はもちろん、お菓子や調味料などの食品や、小物などのちょっとした収納にもおすすめです。

価格：2,640円（税込）

内蓋つきで湿気や光から守ってくれる構造なので、コーヒーや紅茶はもちろん、調味料やその他の食品の保管にも最適です。

※展覧会オリジナルグッズは、東京都美術館（東京・上野公園）「スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき」展覧会特設ショップにてお求めいただけます。

※トンカチストアでは販売しておりません。

【開催概要】

展覧会名：東京都美術館開館100周年記念 スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき

会期：2026年 1月27日（火）～4月12日（日）

会場：東京都美術館 企画展示室

休室日：月曜日、2月24日（火） ※ただし、2月23日（月・祝）は開室

開室時間：9：30～17：30、金曜日は20：00まで（入室は閉室の30 分前まで）

展覧会特設サイト :https://www.swedishpainting2026.jp/

主催：東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）、NHK、NHKプロモーション、東京新聞

協賛：DNP大日本印刷 後援：スウェーデン大使館 特別協力：スウェーデン国立美術館

協力：全日本空輸、ルフトハンザ カーゴ AG 企画協力：S2

リサ・ラーソン（1931－2024）

1931年、スウェーデンの南部生まれ。ヨーテボリ大学芸術学部デザイン工芸校に学んだ後、スウェーデンの陶磁器メーカー、グスタフスベリのアートディレクターであったスティグ・リンドベリに請われグスタフスベリ社に入社。1952年、画家のグンナル・ラーソンと結婚。1980年、フリーランスとなり、以後、数多くのクライアントと仕事をする。1992年、Keramikstudion（ケラミークステューディオン）を設立。1980年に独立。日本で一番有名な北欧の猫キャラクター「マイキー」の生みの親としても知られる。2022年、スウェーデンの芸術と工芸を刷新し、豊かにした長年の優れた仕事に対して政府から勲章を授与された。2024年に92歳で亡くなるまで精力的に創作活動を続けた。