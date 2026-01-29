「小田急のショッピングセンターdポイントスタート記念！もれなく20倍キャンペーン」を開催！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、ドコモが提供するポイントサービスdポイントが、2026 年2月2日（月）から小田急の大型ショッピングセンター8施設の対象店舗（※1）でご利用可能になることを記念して、通常の20倍のdポイント（期間・用途限定）（※2）を進呈する「小田急のショッピングセンターdポイントスタート記念！もれなく20倍キャンペーン」（以下、本キャンペーン）を2026年2月16日（月）から3月15日（日）までの期間で開催（※3）いたします。本キャンペーンの事前エントリーは2026年2月2日（月）から開始いたします。

本キャンペーンでは、キャンペーン期間中にキャンペーンサイトからエントリー（※4）の上、小田急のショッピングセンターの8施設のキャンペーン対象店舗（※5）でdポイントカードをご提示いただき1ポイント以上ためる（※6）（※7）と、もれなく20倍分のdポイント（期間・用途限定）（※2）を進呈いたします。詳細は、キャンペーンサイト（※4）をご確認ください。

2026 年2月2日（月）から小田急の大型ショッピングセンター8施設の対象店舗（※1）でdポイントがご利用可能になります。また、お支払いの際に、d ポイントカードをご提示（※8）いただくことでも、ご利用金額に応じてd ポイントがたまります。

たまったd ポイントは、対象店舗でのご利用をはじめとして、全国の d ポイント加盟店、「d 払い(R)」加盟店でのお買い物や、ドコモの月々の携帯電話ご利用料金や機種変更代金などのお支払にもご利用いただけます。

＜dポイント加盟店＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/707_1_ac4af840a85d94ef4eb4f18abdb1457e.jpg?v=202601291151 ]

なお、2026年2月16日（月）から株式会社coordimate（※9）が開発した次世代型デジタルミラー（※10）が新宿フラッグスへ試験導入されることに伴う、dポイントキャンペーンも開催予定です。詳細は、キャンペーンサイト（※4）をご確認ください。

ドコモは、dポイントの利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。

※1 各施設内でdポイント進呈・利用の対象外となる店舗がございます。

対象店舗は特設サイトをご確認ください（https://odakyu-sc.com/opcard-dpoint/）

※2 通常進呈されるポイントを1倍分として、残りの19倍分は 本キャンペーンでのポイント（期間・用途限定）として、2026年5月末に進呈予定です。ポイント有効期限は進呈日から約2か月です。進呈上限は500ポイントです。

※3 本キャンペーンは予告なく、変更・終了する可能性がございます。

※4 キャンペーンサイトはコチラ

（https://dpoint.docomo.ne.jp/cp_7/odakyu-scd_260214_7124/index.html）

事前エントリー開始の2026年2月2日（月）午前10時00分よりアクセスいただけます。

※5 キャンペーンの対象店舗は、キャンペーンサイトをご確認ください

※6 エントリーとdポイントをためていただく順番は問いません。

キャンペーン期間中であれば、エントリー前にためていただいたポイントも対象となります。

※7 現物の「dポイントカード」、「モバイルdポイントカード」、「dカード PLATINUM」、「dカード GOLD(R)」、「dカード GOLD U」、「dカード(R)」のいずれかのご提示でdポイントをためた場合が対象です。「dカード PLATINUM」、「dカード GOLD」、「dカード GOLD U」、「dカード」は券面裏面のdポイントバーコードを読み取ってポイントをためた場合のみが対象です。

※8 現物の「dポイントカード」、「モバイルdポイントカード」、「dカード PLATINUM」、「dカード GOLD」、「dカード GOLD U」、「dカード」のいずれかのご提示でdポイントをおためいただけます。「dカード PLATINUM」、「dカード GOLD」、「dカード GOLD U」、「dカード」は券面裏面のdポイントバーコードを読み取ってポイントをおためいただけます。

※9 株式会社coordimate（https://coordimate.co.jp/）は、NTTドコモグループの新規事業創出プログラム「docomo STARTUP(TM)」（https://startup.docomo.ne.jp/）からスピンアウトした企業です。

※10 株式会社coordimateが運営するファッション相談アプリ「coordimate」の知見を活かしたAIファッション診断やおすすめコーディネート表示機能を搭載しているミラー一体型ディスプレイです。「coordimate」の詳細はこちら。（https://lp.coordimate.me/）

* 「d払い」「dカード GOLD」「dカード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。