【山形・南陽発】着物文化を再構築するアップサイクルブランド「OUNCHAN」2026年2月、NYのランウェイでコレクション発表

OUNCHAN

山形県南陽市を拠点に、着物文化を現代的に再解釈するアップサイクルブランド「OUNCHAN（おうんちゃん）」（代表兼デザイナー：渋谷純子）は、2026年2月14日（現地時間）に開催される世界4大ファッションウィークの一つ「New York Fashion Week (NYFW) 」期間中に合わせて行われる「GFC X NEW YORK FALL WINTER 2026 」のランウェイショーでのコレクション発表を決定いたしました。

本コレクションで使用する着物素材：鳳凰モチーフ■世界的トレンド「サステナブル×クラフト」への日本からの回答

現在、世界のファッションシーンでは、環境配慮と職人技術の復権が重要視されています。「OUNCHAN」は、タンスに眠る着物を単なる素材として扱うのではなく、そこに込められた “記憶” や “祈り” を受け継ぎながら、現代の装いへ再構築（Reweaving）する「Spiritual Couture（スピリチュアル・クチュール）」を提唱。山形・南陽の職人技術と、失われかけた記憶が宿る着物を融合させたクリエイションで、NYの舞台に挑みます。

■コレクションテーマ：Mythic Birds(神話の鳥)

- 【Concept】

着物一つ一つの想いに耳を傾け、それを再構築した12ルックを神話の鳥に見立て、世界に羽ばたかせることで、今後の着物文化の繁栄と復権を祈るコレクションです。

- 【Material & Technique】

素材には一度使用された着物を使い、経年変化による風合いと、現代のテキスタイルにはない深みのある色彩を、大胆なパッチワークと繊細な職人技で構成しています。

- 【Silhouette & Style】

「立体裁断（ドレーピング）」の技法で、鳥の翼を想起させる流麗なドレープと、空気を孕むようなシルエットを創出。鳥の自由さと優雅な上品さを表現したコレクションに仕上げました。一点一点異なる物語を持つ素材が、現代的なシルエットと融合し、時間を纏うアートピースとして生まれ変わらせます。

着物に込められた想いに耳を傾け、柄の流れを読み解きながら、一点ものへと仕立てていく。鶴の文様が語る“祈り”の気配。意匠をほどかず、現代のシルエットへつなぎ直す素材ディテール。

※完成品はショー当日まで公開できないため、上記画像は使用素材（イメージ）を含みます。

■開催概要

イベント名：GFC X NEW YORK FALL WINTER 2026

発表日時：2026年2月14日（土）※現地時間

会場：The Glasshouse (660 12th Ave Floor 6, New York, NY 10019 USA)

時間：開場 13：30（午後1時30分） 開演 14：00（午後2時00分）

発表形式：ランウェイショー

■クリエイションの背景：山形・南陽のテロワールを世界へ

本プロジェクトは、単なるファッションショーへの参加にとどまらず、地域資源（着物文化・縫製技術）を活かした 産業を山形県南陽市から発信し、世界基準のビジネスへと転換する挑戦です。「Spiritual Couture (スピリチュアル・クチュール）」という概念のもと、効率性よりも「時間」と「想い」を重んじ、一着一着に唯一無二の物語を宿すものづくりを目指しています。

公益財団法人やまがた産業支援機構（事業化・支援体制構築）

■プロジェクト関係者コメント

「OUNCHANの技術力とものづくりに対する想いが、NYという最高の舞台でどのように評価されるか、ひいては、この挑戦が、県内繊維産業の新たな可能性を拓く道標となることを非常に期待しています。」

南陽市商工会（地域支援・事業伴走）

「地域に眠る着物が、世界最先端のファッションとして再生される物語は、南陽市の誇りです。渋谷代表の熱意と地域の職人技術が結実したコレクションを、心から応援しています。」

株式会社ELN CEO木下寛子（海外連携）（フランスファッションコンサルタントチーム（クリエイティブディレクション））

「NYという世界最高峰の舞台に、南陽の技と創造性が挑む姿に深い感銘を受けています。

パリの名門メゾンで研鑽を積んだフランスのプロフェッショナルチームも、OUNCHANの表現力と日本の職人技が融合する独自の世界観に強い期待を寄せています。

この挑戦が、地域の文化と国際的なクリエイションを結ぶ新たな扉を開くものとなりますように。」

デザインラボ株式会社 代表取締役 深沢光（ブランド戦略）

「OUNCHANは、着物文化を現代の文脈に翻訳し、次の世代へ手渡すブランド。山形・南陽に根づく記憶と技術が、NYの舞台で新たな価値として発信されることに大きな意味を感じています。」

本件に関するお問い合わせ先：

・電話番号 070-5633-1688(受付時間9:00~17:00)

・メールアドレス ounchan.kimono@gmail.com

事業所名：OUNCHAN

代表者：渋谷純子

所在地：山形県南陽市宮内3567-4

事業内容：着物リメイクのオーダーメイドと既製品の販売

ウェブサイトURL: https://kimono-oun.com/

インスタグラムURL: https://www.instagram.com/ounchan_kimono/