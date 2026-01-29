おにぎり屋「穂の蔵」、店舗で使用する自社栽培米のEC販売を開始！　荒廃地再生から生まれたお米を全国の食卓へ

いちけんファーム株式会社

おにぎり専門店「穂の蔵」は、岡山県備前市のいちけんファーム株式会社が運営する店舗で

ここで提供している自社栽培米の香登米を

自宅でも楽しめるようにと公式ECサイトをオープン。

荒廃地を再生して育てられたお米を使用しており、毎日の食事を通じて

土地と食の未来を支える取り組みです。

■「穂の蔵」が大切にしていること

おにぎり屋穂の蔵 外観

「おにぎりは、いちばん身近なごはん。」

だからこそ「穂の蔵」では、

どこで、どんな想いで育てられたお米なのかを大切にしています。

使われなくなった土地を再生し、

もう一度お米を育てる。

そのお米を、誰かの食卓へつなぐ。

そんな循環を、おにぎりを通じてつくっています。

■背景｜荒廃地という社会課題

備前市香登の田園風景

日本では農業人口の減少により、



耕作放棄地・荒廃地が増え続けています。

一度荒れてしまった土地は、

再び作物を育てるまでに多くの時間と手間が必要です。

「いちけんファーム」では、

この荒廃地を再生して育てたお米を積極的に使用し、

食べることで課題解決に参加できる形を目指しています。

■ECサイトを始めた理由

耕作放棄地

店舗でおにぎりを食べてくださったお客様から、

「このお米を家でも食べたい」

「お店に頻繁に通えないので注文したい」

という声を多くいただいてきました。

その声に応える形で、

店舗で使用しているお米をECサイトで販売することにしました。

■お米の特長 朝日米

香登米 5kg袋

・炊きたてはもちろん、冷めてもおいしいお米

毎日おにぎりを握る中で選び抜いたお米です。

・荒廃地再生から生まれたお米

使われなくなった土地を、再び田んぼとして活用しています。

・食べることで応援につながる

購入が、荒廃地を減らす取り組みの継続につながります。

■今後の展開

今後はECサイトを通じて、

お米の背景や産地の様子も発信しながら、

「おいしい」だけで終わらない食の選択肢を提案していきます。

いちけんファーム 稲刈り

■ECサイト概要

サイト名：穂の蔵 公式ECサイト

・取扱商品：香登米 5kg・10kg （朝日・きぬむすめ）

・価格 5kg：税込4300円+送料

10kg：税込8000円+送料

・URL https://ichiken-farm.stores.jp

※いちけんファーム・穂の蔵 それぞれのインスタグラムのリンクからも

ご覧いただけます。

会社概要

穂の蔵 ロゴ

会社名：いちけんファーム株式会社

設立：2015年

所在地：岡山県備前市香登本1061-1

電話：0869-66-0377

事業内容：米作り、農産物販売、飲食事業「穂の蔵」運営

いちけんファームページ：https://www.ichiken-farm.com/

いちけんファームインスタグラム：https://www.instagram.com/ichikentamboart/

穂の蔵ページ：https://www.ichiken-farm.com/honokura/

穂の蔵インスタグラム：https://www.instagram.com/honokura___ichikenfarm/

いちけんファーム ロゴ