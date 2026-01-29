おにぎり屋「穂の蔵」、店舗で使用する自社栽培米のEC販売を開始！ 荒廃地再生から生まれたお米を全国の食卓へ
おにぎり専門店「穂の蔵」は、岡山県備前市のいちけんファーム株式会社が運営する店舗で
ここで提供している自社栽培米の香登米を
自宅でも楽しめるようにと公式ECサイトをオープン。
荒廃地を再生して育てられたお米を使用しており、毎日の食事を通じて
土地と食の未来を支える取り組みです。
おにぎり屋穂の蔵 外観
■「穂の蔵」が大切にしていること
「おにぎりは、いちばん身近なごはん。」
だからこそ「穂の蔵」では、
どこで、どんな想いで育てられたお米なのかを大切にしています。
使われなくなった土地を再生し、
もう一度お米を育てる。
そのお米を、誰かの食卓へつなぐ。
そんな循環を、おにぎりを通じてつくっています。
備前市香登の田園風景
■背景｜荒廃地という社会課題
日本では農業人口の減少により、
耕作放棄地・荒廃地が増え続けています。
一度荒れてしまった土地は、
再び作物を育てるまでに多くの時間と手間が必要です。
「いちけんファーム」では、
この荒廃地を再生して育てたお米を積極的に使用し、
食べることで課題解決に参加できる形を目指しています。
耕作放棄地
■ECサイトを始めた理由
店舗でおにぎりを食べてくださったお客様から、
「このお米を家でも食べたい」
「お店に頻繁に通えないので注文したい」
という声を多くいただいてきました。
その声に応える形で、
店舗で使用しているお米をECサイトで販売することにしました。
香登米 5kg袋
■お米の特長 朝日米
・炊きたてはもちろん、冷めてもおいしいお米
毎日おにぎりを握る中で選び抜いたお米です。
・荒廃地再生から生まれたお米
使われなくなった土地を、再び田んぼとして活用しています。
・食べることで応援につながる
購入が、荒廃地を減らす取り組みの継続につながります。
■今後の展開
今後はECサイトを通じて、
お米の背景や産地の様子も発信しながら、
「おいしい」だけで終わらない食の選択肢を提案していきます。
いちけんファーム 稲刈り
■ECサイト概要
サイト名：穂の蔵 公式ECサイト
・取扱商品：香登米 5kg・10kg （朝日・きぬむすめ）
・価格 5kg：税込4300円+送料
10kg：税込8000円+送料
・URL https://ichiken-farm.stores.jp
※いちけんファーム・穂の蔵 それぞれのインスタグラムのリンクからも
ご覧いただけます。
穂の蔵 ロゴ
会社概要
会社名：いちけんファーム株式会社
設立：2015年
所在地：岡山県備前市香登本1061-1
電話：0869-66-0377
事業内容：米作り、農産物販売、飲食事業「穂の蔵」運営
いちけんファームページ：https://www.ichiken-farm.com/
いちけんファームインスタグラム：https://www.instagram.com/ichikentamboart/
穂の蔵ページ：https://www.ichiken-farm.com/honokura/
穂の蔵インスタグラム：https://www.instagram.com/honokura___ichikenfarm/
いちけんファーム ロゴ