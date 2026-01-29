おにぎり屋「穂の蔵」、店舗で使用する自社栽培米のEC販売を開始！　荒廃地再生から生まれたお米を全国の食卓へ

いちけんファーム株式会社

おにぎり専門店「穂の蔵」は、岡山県備前市のいちけんファーム株式会社が運営する店舗で


ここで提供している自社栽培米の香登米を
自宅でも楽しめるようにと公式ECサイトをオープン。
荒廃地を再生して育てられたお米を使用しており、毎日の食事を通じて


土地と食の未来を支える取り組みです。



おにぎり屋穂の蔵　外観

■「穂の蔵」が大切にしていること


「おにぎりは、いちばん身近なごはん。」


だからこそ「穂の蔵」では、
どこで、どんな想いで育てられたお米なのかを大切にしています。


使われなくなった土地を再生し、
もう一度お米を育てる。
そのお米を、誰かの食卓へつなぐ。


そんな循環を、おにぎりを通じてつくっています。



備前市香登の田園風景

■背景｜荒廃地という社会課題


日本では農業人口の減少により、



耕作放棄地・荒廃地が増え続けています。
一度荒れてしまった土地は、
再び作物を育てるまでに多くの時間と手間が必要です。


「いちけんファーム」では、
この荒廃地を再生して育てたお米を積極的に使用し、
食べることで課題解決に参加できる形を目指しています。



耕作放棄地

■ECサイトを始めた理由


店舗でおにぎりを食べてくださったお客様から、
「このお米を家でも食べたい」
「お店に頻繁に通えないので注文したい」
という声を多くいただいてきました。


その声に応える形で、
店舗で使用しているお米をECサイトで販売することにしました。



香登米　5kg袋

■お米の特長　朝日米


・炊きたてはもちろん、冷めてもおいしいお米
毎日おにぎりを握る中で選び抜いたお米です。


・荒廃地再生から生まれたお米
使われなくなった土地を、再び田んぼとして活用しています。


・食べることで応援につながる
購入が、荒廃地を減らす取り組みの継続につながります。




■今後の展開


今後はECサイトを通じて、
お米の背景や産地の様子も発信しながら、
「おいしい」だけで終わらない食の選択肢を提案していきます。



いちけんファーム　稲刈り


■ECサイト概要


サイト名：穂の蔵 公式ECサイト
・取扱商品：香登米　5kg・10kg　（朝日・きぬむすめ）
・価格　　　5kg：税込4300円+送料


　　　　　　10kg：税込8000円+送料


・URL　https://ichiken-farm.stores.jp


※いちけんファーム・穂の蔵　それぞれのインスタグラムのリンクからも


　 ご覧いただけます。


　



穂の蔵　ロゴ

会社概要


会社名：いちけんファーム株式会社


設立：2015年


所在地：岡山県備前市香登本1061-1


電話：0869-66-0377　


事業内容：米作り、農産物販売、飲食事業「穂の蔵」運営


いちけんファームページ：https://www.ichiken-farm.com/


いちけんファームインスタグラム：https://www.instagram.com/ichikentamboart/


穂の蔵ページ：https://www.ichiken-farm.com/honokura/


穂の蔵インスタグラム：https://www.instagram.com/honokura___ichikenfarm/



いちけんファーム　ロゴ