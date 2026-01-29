待望の新商品！あまおう苺スイーツ専門店「博多まっかな苺」より、「博多まっかな苺のベルベットブラウニー」が新発売！

株式会社花福堂

株式会社花福堂（本社所在地：福岡県福岡市、代表取締役社長：河口宏文）は、あまおう苺スイーツ専門店をコンセプトにしたブランド「博多まっかな苺」より、新商品「博多まっかな苺のベルベットブラウニー」を2026年2月1日（日）より発売いたします。

※写真はイメージです。

ベルベットのようになめらかな食感のチョコレートケーキに、

あまおう苺生地でマーブル模様を描きました。

カカオの風味とあまおう苺の華やかな香りとのハーモニーをお楽しみください。

5個入10個入

パッケージは深みのあるベルベットレッドのシックな装いで、

大切な方への贈り物や自分へのご褒美など幅広いシーンでご利用いただけます。

商品名

博多まっかな苺のベルベットブラウニー

価格

5個入 税込価格1,026円 / 10個入 税込価格1,944円

発売日

2026年2月1日（日）～

取り扱い店舗

直営店舗、福岡の交通拠点を中心としたお土産販売店舗

※店舗によって商品の取り扱いがない場合がございます。

ブランド情報

ブランドロゴ

2014年に博多のお土産として誕生した「博多まっかな苺のラングドシャ」から始まった、まっかな苺マークが目印のあまおう苺スイーツ専門店です。

あまおう苺の恵みを凝縮した上質なスイーツをお届けします。

商品情報

※写真はイメージです。博多まっかな苺のラングドシャ

ジューシーで甘酸っぱいあまおう苺チョコレートを、サクサク食感のクッキーでサンドしました。

10枚入 税込価格 1,080円

16枚入 税込価格 1,674円

24枚入 税込価格 2,484円

※2016年～2025年モンドセレクション10年連続金賞受賞品

※写真はイメージです。博多まっかな苺のミルフィユ

甘酸っぱいあまおう苺クリームをパイでサンドし、ホワイトチョコレートで包み込みました。

6個入 税込価格 939円

12個入 税込価格 1,879円

※写真はイメージです。博多まっかな苺のメルティショコラ

まるで雪化粧のような粉糖を纏った、みずみずしい果実感あふれる、甘酸っぱいあまおう苺チョコレートです。

20個入 税込価格 1,188円

※秋冬限定品

店舗情報

博多まっかな苺 博多デイトス店

住所：〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 博多デイトス 1F みやげもん市場

電話番号：092-483-3015

博多まっかな苺 福岡空港店

住所：〒812-0003 福岡県福岡市博多区下臼井778-1 国内線旅客ターミナルビル 2F

電話番号：092-611-5051

株式会社花福堂 http://www.hanafukudo.co.jp/

株式会社花福堂は、寿スピリッツ株式会社の子会社として、福岡県を拠点に、

品質を徹底的にこだわり、美味しさをより一層追求したプレミアムギフトスイーツの販売を行っております。2014年に発売した「博多まっかな苺のラングドシャ」を看板商品とする、あまおう苺スイーツ専門店「博多まっかな苺」ブランドを主に展開しております。