待望の新商品！あまおう苺スイーツ専門店「博多まっかな苺」より、「博多まっかな苺のベルベットブラウニー」が新発売！
株式会社花福堂（本社所在地：福岡県福岡市、代表取締役社長：河口宏文）は、あまおう苺スイーツ専門店をコンセプトにしたブランド「博多まっかな苺」より、新商品「博多まっかな苺のベルベットブラウニー」を2026年2月1日（日）より発売いたします。
※写真はイメージです。
ベルベットのようになめらかな食感のチョコレートケーキに、
あまおう苺生地でマーブル模様を描きました。
カカオの風味とあまおう苺の華やかな香りとのハーモニーをお楽しみください。
5個入
10個入
パッケージは深みのあるベルベットレッドのシックな装いで、
大切な方への贈り物や自分へのご褒美など幅広いシーンでご利用いただけます。
商品名
博多まっかな苺のベルベットブラウニー
価格
5個入 税込価格1,026円 / 10個入 税込価格1,944円
発売日
2026年2月1日（日）～
取り扱い店舗
直営店舗、福岡の交通拠点を中心としたお土産販売店舗
※店舗によって商品の取り扱いがない場合がございます。
ブランド情報
ブランドロゴ
2014年に博多のお土産として誕生した「博多まっかな苺のラングドシャ」から始まった、まっかな苺マークが目印のあまおう苺スイーツ専門店です。
あまおう苺の恵みを凝縮した上質なスイーツをお届けします。
商品情報
※写真はイメージです。
博多まっかな苺のラングドシャ
ジューシーで甘酸っぱいあまおう苺チョコレートを、サクサク食感のクッキーでサンドしました。
10枚入 税込価格 1,080円
16枚入 税込価格 1,674円
24枚入 税込価格 2,484円
※2016年～2025年モンドセレクション10年連続金賞受賞品
※写真はイメージです。
博多まっかな苺のミルフィユ
甘酸っぱいあまおう苺クリームをパイでサンドし、ホワイトチョコレートで包み込みました。
6個入 税込価格 939円
12個入 税込価格 1,879円
※写真はイメージです。
博多まっかな苺のメルティショコラ
まるで雪化粧のような粉糖を纏った、みずみずしい果実感あふれる、甘酸っぱいあまおう苺チョコレートです。
20個入 税込価格 1,188円
※秋冬限定品
店舗情報
博多まっかな苺 博多デイトス店
住所：〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 博多デイトス 1F みやげもん市場
電話番号：092-483-3015
博多まっかな苺 福岡空港店
住所：〒812-0003 福岡県福岡市博多区下臼井778-1 国内線旅客ターミナルビル 2F
電話番号：092-611-5051
株式会社花福堂 http://www.hanafukudo.co.jp/
株式会社花福堂は、寿スピリッツ株式会社の子会社として、福岡県を拠点に、
品質を徹底的にこだわり、美味しさをより一層追求したプレミアムギフトスイーツの販売を行っております。2014年に発売した「博多まっかな苺のラングドシャ」を看板商品とする、あまおう苺スイーツ専門店「博多まっかな苺」ブランドを主に展開しております。