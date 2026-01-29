2025年度 横浜美術大学 卒業制作展のお知らせ

学校法人トキワ松学園横浜美術大学ギャラリートークタイムと称し各展示室に作品制作学生が在廊し、随時解説等をさせていただく予定です。詳しくは下記をご確認ください。

本学では、個性豊かな表現力や創造力を身につけることを目指し、制作研究を行っています。その集大成が卒業制作展です。

また、研究成果をプレゼンテーションすること、並びに多くの方に鑑賞いただくことは、卒業後の飛躍の第一歩として重要な意味を持ちます。

学生たちの自由な発想のもと、それぞれの専門分野で真摯に取り組んできた成果をご覧いただき、社会に羽ばたく新たな世代の感性を感じていただければ幸いです。

会場

学内展

ご来場にあたって（学内展）

・入口は、正門・北門の２か所となります。

・入場時に検温等は実施いたしませんが、体調管理にご留意いただくとともに、具合がすぐれない場合は ご来場をお控えください。

・駐車駐輪スペースはございません。会場へは電車やバス等の公共交通機関をご利用ください。

学外展

・作品にはお手を触れないでください。一部触れることが可能な作品もあります。案内表示をご確認ください。

・作品の写真撮影は可能ですが、案内表示等により不可となっている作品の撮影はご遠慮ください。

・展示室内では飲食禁止です。飲食される場合は休憩スペース（1号館1階 カフェテリア）をご利用ください。

・建物内での大声での会話はお控えください。

・本学にて記録・広報用資料として展示会場や作品を撮影します。 撮影した画像は本学のwebサイト、SNS、刊行物に掲載しますが、顔の映り込みなど個人が特定できる画像は使用しません。

・SNS 等で展示作品や制作学生に関する写真・情報を掲載される場合は、必ず制作学生本人の許可を得て いただきますようお願いいたします。

ご来場の皆様と学生・教職員の安全のため、以下のような行為があった場合には、退場をお願いし、 警察へ通報することがあります。予めご了承ください。

・執拗に個人情報を聞き出す行為

・付きまといやプライベートな誘いを執拗にする行為

・卑猥な言動

・盗撮や写真撮影の強要

・身体接触や暴力行為

・長時間にわたって一方的に話しかけ独占する行為

・作家や作品に対して高圧的に批評する行為

上記のような行為を見かけた場合は、お近くの教職員にお声がけください。

また、SNS上でも上記の行為はおやめください。

お問合せ先

横浜美術大学 学生支援課（学生グループ）

TEL: 045-963-4069

Email: gakusei@yokohama-art.ac.jp(#)

横浜美術大学

https://www.yokohama-art.ac.jp/

大学概要

「美術による創造性豊かな人間形成」を建学の精神として、横浜美術大学は2010年4月に美術・デザインを専攻する一学部一学科の単科大学として開学しました。1966年に横浜市緑区（現青葉区）の現キャンパスに設立されたトキワ松学園女子短期大学造形美術科に始まり、横浜美術短期大学を経て50有余年もの間、美術教育を通じて有能な人材を輩出することにより社会に貢献。学長をはじめ約180名の教員（非常勤講師含む）で一学年約190名の学生を教育し、学生一人ひとりの個性を尊重するとともに、その成長をサポート出来るよう少人数教育を進めています。アーティストやデザイナー等専門家として自立できる職業人、企業に就職してデザインや企画等クリエイティブな仕事ができる人材を輩出しています。