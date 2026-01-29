テレビ愛知のYouTubeチャンネル「おとなの秘密基地」がプラモデル講座を開催！

テレビ愛知株式会社

「プラモデルをもっとリアルに仕上げたいけど、どうしたら良いか分からない…」 そんな悩みをお持ちの方は必見！テレビ愛知のWebオリジナル番組『極上ライフ おとなの秘密基地』がお届けする、本格的なディテールアップ講座の開催が決定しました。

今回のテーマは「艦船模型のエッチングパーツ」。 扱いが難しい印象のあるエッチングパーツを、プロの技を直接見ながら学ぶことが出来ます！講師はプロモデラーのチョートク ヨシタカさん。司会・進行はテレビ愛知アナウンサーの上釜美憂が務めます。

■講座内容

●エッチングパーツの取り付け

エッチングパーツとは、プラスチックでは再現できない繊細さが魅力の金属製パーツ。

難易度が高い印象のあるはしご、手すり、カタパルト、クレーンなどのパーツを取り付ける技術を学びます。

●空中線の取り付け

艦船模型の空中線とは無線通信で電波を送受信するためのアンテナのこと。

今回は伸ばしランナーを使用し空中線を張る技術を学びます。

■講座のポイント

プロから学ぶテクニック： 講師にチョートクヨシタカさんを迎え、エッチングパーツの切り出しや曲げ、接着のコツを伝授

充実の制作体験： 10:00～17:00とたっぷり制作時間を確保しています。じっくりと模型制作に向き合えます。

コミュニケーション： 定員30名と小規模のため、気になること＆分からないことは随時質問可能！

参考：チョートクさんの作品

■講師紹介｜チョートク ヨシタカさん

艦船模型、ガンプラ、エアモデル、AFVなど模型製作の全ジャンルをこなすプロモデラー。 Xのフォロワーは1.5万人を越え。

ホビージャパン、モデルアート、アートボックス、イカロス出版などの模型誌で作例を担当している。

初心者にも分かりやすい丁寧な解説に定評があり、模型関連のYouTubeチャンネルにも数多く出演している。

X：https://x.com/yoshitaka_c

Instagram：https://www.instagram.com/yoshitakachotoku/



■イベント概要

日時：2026年2月21日（土） 10:00～17:00（予定）

会場：テレビ愛知本社内（愛知県名古屋市中区大須2-4-8）

アクセス：名古屋地下鉄大須観音駅より徒歩7分

参加費：5,500円（税込）

★詳細＆参加お申し込みは以下募集ページから

https://yomu.tv-aichi.co.jp/entry/article-008-01631.html

■「極上ライフ おとなの秘密基地」番組概要

プラモデル、ラジコン、ジオラマ、旧車、鉄道模型など、ホビーを究める達人たちを密着取材。趣味を通して人生の喜びを追求する、大人のための「知的好奇心」探求番組です。YouTubeチャンネルや、名古屋のテレビ局5局が共同で行う動画・情報配信サービス「Locipo」で毎週動画を配信しています。

・YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@-thegreatestlife-8876

・ショップ：https://tv-aichi-shop.square.site/page

・Facebookグループ：https://www.facebook.com/groups/otonanohimitsukiti/

・Instagram：https://www.instagram.com/himitsukichi_tva/

・X：https://x.com/himitsu_tva

・LINE：https://page.line.me/871zwskn

・TikTok：https://www.tiktok.com/@himitsukichi_tva



■人気コンテンツ

【ラジコンジェット】最高時速300km大空に挑め!!(https://youtu.be/GK_o_8wI8WA)（171.1万回再生）

【ラジコンカー】エンジン・サスペンションなどをカスタムしたリアルすぎるラジコンカー(https://youtu.be/5hsKeuReak)（92.5万回再生）

【スバル360】"直して走り出す時がたまらない！"名車を30年愛し続ける男性に密着(https://youtu.be/KwhQnmScoz4)（83.4万回）

【造形美】鈴木絢音がボーイングのプラモデルに挑戦！飛行機愛が止まらないッ!!(https://youtu.be/KwhQnmScoz4)（21.4万回）