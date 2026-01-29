東陽テクニカグループのRototestドイツ、自動車の性能評価試験サービスを提供するテストラボを開設

株式会社東陽テクニカ

株式会社東陽テクニカ(本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：高野 俊也(こうの としや)、以下 東陽テクニカ)は、東陽テクニカグループのRototest Deutschland GmbH(以下 Rototestドイツ)が、ドイツ・シュトゥットガルト近郊に、自動車の性能評価試験サービスを提供するテストラボを2026年1月に開設したことをお知らせいたします。新設したテストラボでは、ハブダイナモメーター「ROTOTEST(R) Energy(TM)」を用いて、ドイツの主要自動車メーカーおよび自動車部品メーカーに向けて、自動運転、先進運転支援システム(ADAS)、電動化技術の開発に不可欠な性能評価試験を高精度かつ効率的に実施いたします。

【 概要／背景 】

Rototestドイツのテストラボテストラボの内観

自動車業界では電動化、自動運転、ADAS、コネクテッドカーなどの技術革新が進み、開発現場では高精度な評価設備と柔軟な試験環境が求められています。ハードウェアとシミュレーション、あるいは実車とシミュレーションを組み合わせた評価手法が注目されており、ハブダイナモメーター「ROTOTEST(R) Energy(TM)」とレーダーターゲットシミュレーターやカメラシミュレーターを組み合わせたVILS※1統合システムは欧米を中心に高い評価を得ています。施設内にいながら、実車走行を再現した試験が可能になるため、開発サイクルの短縮に大きく貢献しています。

東陽テクニカ子会社のRototest International AB(本社：スウェーデン、以下 Rototest社)が設立した子会社Rototestドイツは、ドイツ市場で製品販売およびシステム提案を行っています。今回開設したテストラボでは、「ROTOTEST(R) Energy(TM)」と各種シミュレーターを組み合わせたVILS統合システムに実車を接続し、急ブレーキや操舵などのさまざまな挙動を再現した試験が可能です。これにより、自動運転／ADAS開発に必要な高度な性能評価試験サービスを提供し、自動車メーカーや自動車部品メーカー各社のニーズに対応します。さらに、顧客の要望を踏まえたシステム提案や技術サポートを強化し、ドイツの自動車業界において信頼される開発パートナーを目指します。

東陽テクニカは、中期経営計画“TY2027”において「先進モビリティビジネス」を注力分野に掲げており、海外事業の拡大も事業戦略の一つと位置づけています。Rototest全体の2030年の受注目標額は35億円、このうちRototestドイツでは10億円の受注を目指します。

※1 Vehicle In the Loop Simulation: 実車両とシミュレーション環境を連携し、より現実的な条件で性能の評価・試験ができる技術

Rototest Deutschland GmbH 取締役社長 Bjorn Sielandのコメント

「このたび、Rototestドイツはテストラボを開設いたしました。本拠点の開設は、自動車産業において重要な役割を担うドイツ市場における当社の事業展開を強化するものです。私自身、自動車開発エンジニアとしての20年以上の経験から、ドイツは高度な技術力を有する世界的リーダーであり、当社の主要顧客である自動車メーカーの拠点が集中することから、技術革新を促進するために極めて重要な市場であると確信しています。新設したテストラボは、技術営業、顧客対応、デモンストレーション活動の中核として、DACH地域(ドイツ、オーストリア、スイスのドイツ語圏)における顧客サポートの強化と技術革新の加速を図り、自動車業界の技術革新に貢献してまいります。」

＜Rototest International AB について＞

Rototest社は1988年にスウェーデンで設立され、ハブダイナモメーター「ROTOTEST(R) Energy(TM)」の開発・製造を手掛けています。2023年11月に東陽テクニカが全株式を取得し100％子会社化いたしました。「ROTOTEST(R) Energy(TM)」は、大規模な設備投資が不要かつ設置時間が20分と効率的に試験開始が可能です。車に直接ハブダイナモメーターをつなげるため車の動力を直接計測し、自動運転やADASのあらゆる試験に対応します。

Rototest International AB Webサイト：https://rototest.com/

＜株式会社東陽テクニカについて＞

東陽テクニカは、最先端の“はかる”技術のリーディングカンパニーとして、技術革新を推進しています。その事業分野は、脱炭素／エネルギー、先進モビリティ、情報通信、EMC、ソフトウェア開発、防衛、情報セキュリティ、ライフサイエンス、量子ソリューションなど多岐にわたり、クリーンエネルギーや自動運転の開発などトレンド分野への最新計測ソリューションの提供や、独自の計測技術を生かした自社製品開発にも注力しています。新規事業投資やM&Aによる成長戦略のもと国内外事業を拡大し、安全で環境にやさしい社会づくりと産業界の発展に貢献してまいります。

株式会社東陽テクニカ Webサイト：https://www.toyo.co.jp/