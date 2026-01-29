小学生にも使いやすい、小さめ「タグ用お名前スタンプmini」新登場！入園入学準備の名前つけをサポート

株式会社サンアドシステム

入園・入学準備グッズのECサイト「シールDEネーム」を運営する株式会社サンアドシステム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山根 昭二）は、簡単にお子さまの持ち物に名前つけができる「はんこDEネーム」シリーズより「タグ用お名前スタンプmini」を2026年1月28日（水）より発売開始いたしました。2月6日（金）までの期間限定で、キャンペーン価格にて販売いたします。

【新商品の特長】お子さまの成長に合わせて進化した、miniサイズ

商品販売サイト :https://www.seal-de-name.com/stamp/hanko_tagmini_index.html?utm_source=Times-tagmini260129#main

入園・入学準備で欠かせない、衣類の名前つけ。布へキレイに名前を書くのが難しいという先輩ママのお声から「タグ用お名前スタンプ」を、2021年に販売スタート。販売後は、「時短でキレイに名前つけができる」「文字の読めない子どもでもイラストで認識できる」とご好評をいただいている時短アイテムです。

今回は、さらに先輩ママのお声をいただき「タグ用お名前スタンプmini」が誕生しました。

1．お子さまの成長に寄り添った名前つけ

お子さまの成長とともに「名前は必要だけれど、目立ちすぎるのは避けたい」という、保護者さまの声に寄り添い18mmから13mmのミニサイズを開発しました。

2．小さな洗濯タグにも対応、余白を活かして押しやすい

「細めの洗濯タグに押しにくい」というお声もいただいたため、細めの小さなタグにも押しやすくなるように配慮しています。また洗濯表示の余白にも比較的押しやすく、スタンプを押すことで洗濯表示が隠れてしまうストレスを軽減できるようになりました。

3．持ち運びしやすいminiインク台つき

付属のインク台もスタンプサイズの縮小に合わせて、ミニサイズを採用。油性インクを採用しているため、文具や小物類にも使用できます。コンパクトで、持ち運びしやすくなりました。

4．イラスト入りで、ワンポイントとしても

先輩ママ監修のかわいいオリジナルデザイン127種類。名前を大きく目立たせたくない年齢のお子さまにもワンポイント風としてお使いいただけます。また文字の読めないお子さまには、“マイマーク”として覚えやすいイラスト入りで、幅広い年齢のお子さまに使っていただきやすいラインアップです。

【期間限定】新発売キャンペーンを開催

【期間】2026年1月28日（水）～2026年2月6日（金）23:59まで

■セット内容：お名前スタンプ1本（印面サイズ：13mm×13mm）、オールパーパスパッドmini（油性インク）

■キャンペーン価格：1,050円（17%OFF） 通常価格：1,280円（税込・送料無料）

■購入方法：シールDEネームオンラインショップより

■URL：https://www.seal-de-name.com/stamp/hanko_tagmini_index.html?utm_source=Times-tagmini260129#main

【開発の背景】お客さまの声をもとに生まれた、13mmという答え

「タグ用お名前スタンプmini」は、実際に“シールDEネーム”をご利用いただいている保護者さまの声をもとに企画がスタート。かわいさはそのままに、使いやすさと実用性を高めました。

保育園・幼稚園入園前はもちろん、小学校、中学生になっても「目立たない程度にかわいく」使えるお名前スタンプとして、幅広い年代のお子さまに寄り添う商品です。

■小さくなっても読めるサイズ感

イラスト入りのままでは、小さくしすぎると大切なお名前が読みにくくなってしまいます。また、にじみにくい油性インク台を使用していますが、布に押した時の“にじみ”を考慮した上で、調整を重ねて13mmのサイズにたどり着きました。

■“コンパクトさ”を演出

付属の「オールパーパスパッド」も、スタンプサイズを小さくした流れからミニサイズを採用。小さいスタンプであることが、ユーザーにも伝わりやすくなっています。

【商品詳細】にじみにくい油性インクで、手書きで書きにくい洗濯タグにキレイに名前つけ

入園・入学準備の名前つけは大変！特に紙とは違い、衣類に油性マジックでキレイにお名前を書くのは一苦労です。こちらの商品は、先輩ママの声から生まれた“時短でキレイに、お子さまにも分かりやすい”洗濯タグに押しやすいお名前スタンプです。

■タグに押しても「にじみにくい」インクを採用

付属のインク台は、速乾性の顔料系インクでそのままお洗濯もできます。油性マジックのような感覚でご使用いただけますが、油性マジックとは違い、にじみにくくキレイに生地に押すことができます。

■えらべるフォント・選べるカラー

学参・旧字に対応した「丸ゴシック」からかわいい「手書き風」まで、全４種類のフォントから選ぶことができます。また、ひらがなだけではなく漢字やローマ字にも対応。付属のインクカラーも3色ご用意しておりますので、洗濯タグで目立つよう「ブルー」や「ピンク」のセレクトもオススメです。

■洗濯タグだけではなく、さまざまなシーンでつかえる

付属の「オールパーパスパッド」は、紙・金属・プラスチックにも押すことができる万能インクです。

洗濯タグがないランチョンマットやコップ袋、マスク、靴下などにも名前つけ可能です。文具や食器にも押すことができ、食洗機にも対応しています。このスタンプ1本でさまざまなものに名前つけできます。

どこで買ったの？と聞かれたい賢いママ必見、オリジナルお名前スタンプ『はんこDEネーム』

2012年の発売開始以来、繰り返し手軽に使える便利な名前つけグッズとして、多くのユーザーにご愛用いただいてまいりました。スタンプがたっぷり入った「でらっくす21点セット」を中心に、少量＆名前シールつきの「らいと13点セット」や、洗濯タグ用スタンプ、兄弟追加セット、少量シンプルセットなど、用途に合わせた商品を展開しております。今後も、使いやすさやデザイン、品質向上など、ニーズに合わせて、小さなお子さまをお持ちの保護者のみなさまをサポートできるアイテムを開発してまいります。

2026年で、24周年を迎える「シールDEネーム」のECショップ

はんこDEネーム 商品一覧 :https://www.seal-de-name.com/stamp/index.html?utm_source=Times-tagmini260129#main

2002年にお名前シールなどの入園・入学準備アイテムを中心に名入れグッズを取り扱うECサイトをスタート。

『毎日のお仕事や育児に追われている、パパ・ママのお手伝いが少しでもできれば…』という想いで、24年にわたりお名前シールをはじめ名入れ商品の販売を通じて仕事や育児に多忙な保護者のみなさまの入園・入学準備のお手伝いをしてまいりました。これからもさまざまなアイデアを発信し、名前つけをラクに楽しく、使う人々が笑顔になるアイテムを作り続けてまいります。

▼オンラインショップ

【本店】https://www.seal-de-name.com/

▼SNS

【Instagram】https://www.instagram.com/seal_de_name/（@seal_de_name）

【X】https://twitter.com/seal_de_name（シールDEネーム）

【Facebook】https://www.facebook.com/sealdename

【LINE】https://page.line.me/bhb5651p

【コラム】https://www.seal-de-name.com/mamalove/

▼関連記事

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000086877.html（タグ用お名前スタンプ新発売）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000114.000086877.html（タグ用スタンプ・新デザイン）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000052.000086877.html（おむつ用スタンプ）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000086877.html（でらっくす21点セット）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000086877.html（らいと13点セット）

■会社概要

社名：株式会社サンアドシステム

所在地：大阪市中央区谷町九丁目1-22NK谷町ビル9F

代表取締役：山根 昭二

設立：1991年2月7日

事業内容： EC事業、クリエイティブ事業

会社HP：http://www.sunad-s.co.jp