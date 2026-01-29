AIヒアリング「Kikuvi」、″アンケート″と″インタビュー″の壁を破壊。定量・定性ハイブリッド機能をリリース

株式会社Kikuvi

人間によるヒアリングそのものを代替するAIビジネスヒアリングプラットフォーム「Kikuvi（キクヴィ）」を運営する株式会社Kikuvi（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：佐藤 拳斗）は、ヒアリング設計に「定量質問」を組み込める新機能をリリースしました。

本アップデートは、これまでの「広く浅いアンケート（定量）」か「狭く深いインタビュー（定性）」かという二者択一の時代を終わらせる、リサーチのパラダイムシフトです。AIが統計的な裏付けと、魂の通った言葉を一気通貫で獲得することで、企業の意思決定を「推測」から「確信」へと変えていきます。

■ 背景：データ社会が置き去りにしてきた「本音」を救い出す

現代のビジネスにおいて、データは溢れています。しかし、グラフが示す「数字」の背後にある「なぜ、顧客はその行動をとったのか？」という真実を掴むには、多大なコストと時間をかけた対面インタビューが必要でした。

Kikuviは、AIの対話能力を極限まで高めることで、「1,000人への同時インタビュー」を可能にします。今回のハイブリッド機能により、1,000人の回答傾向（定量）を把握しながら、その一人ひとりの「なぜ（定性）」をAIがその場で掘り起こす。この「解像度とスケールの両立」が、新しいリサーチのスタンダードになります。

■ 本アップデートが切り拓く「インサイトの可能性」

1. 【解像度の革命】数字の理由を、AIがその場で「聞き出す」

- NPS(R)や満足度などの定量質問に対し、AIが回答者の背後にある文脈を読み取り、「なぜその点数なのか」をリアルタイムで深掘りします。可能性： 統計データから「課題」を見つけるだけでなく、その場で「解決策のヒント」までを自動で抽出。マーケティングやプロダクト開発の精度が飛躍的に向上します。

2. 【スピードの革命】リサーチの「分断」をゼロにする

- アンケートの結果を見てからインタビュー対象者を選定し、日程を調整する。そんな数週間かかるプロセスが、数分に短縮されます。可能性： 市場の変化や顧客の違和感をキャッチした瞬間に、深掘りされた生の声がデスクに届く。ビジネスのPDCAが、かつてない速度で回り始めます。

3. 【一気通貫の分析】「点」のデータが「線」のストーリーへ

- 管理画面に新設された「定量データ」タブでは、自動集計されたグラフと、その根拠となる具体的な発言内容を同一画面上で参照できます。可能性： 「5段階評価の『2』をつけた人は、具体的に何に不満を感じているのか」を即座に特定。データが単なる数字（点）ではなく、顧客の体験という物語（線）として可視化されます。

■ 活用シーンの例

顧客満足度（CS）調査： 満足度をレート（定量）で取得し、その理由をAIが深掘り（定性）することで、解約防止やサービス改善の具体的ヒントを得る。

社内エンゲージメント調査： オフィスではテキスト、移動中は音声といった具合に、従業員の都合に合わせた回答を促し、回収率を高める。

市場調査・NPS測定： 大規模なアンケートと定性インタビューをひとつのプロジェクトに統合し、分析コストを大幅に削減する。

■ 私たちが創る未来：インサイトの民主化

株式会社Kikuvi 代表取締役 佐藤 拳斗は、今回のアップデートについて次のように語ります。

「アンケートは手軽だが『なぜ』が見えず、インタビューは『なぜ』が見えるがスケールしない。この長年のジレンマを解消することが、私たちの挑戦でした。1,000人の本音を、1人の親友から聞くように深く、それでいて瞬時に把握できる。Kikuviのハイブリッド機能は、企業の『顧客理解』のあり方を根底から変え、すべてのビジネスパーソンに『確信を持って次の一手を打てる』力を提供します。」

■ Kikuviについて

Kikuviは、AIが自律的に質問を行い、リアルタイムで文脈を把握しながら深掘りを行うことで、人間によるヒアリングを代替・拡張するSaaSプラットフォームです。これまで属人化しがちだったヒアリング業務を自動化し、数千人規模の調査も瞬時に実施・分析可能にします。

サービスサイト： https://kikuvi.com/

■ 会社概要

社名：株式会社Kikuvi

代表者：代表取締役 佐藤 拳斗

所在地：神奈川県鎌倉市

設立：2025年

事業内容：AIヒアリング自動化プラットフォーム「Kikuvi」の開発・運営

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Kikuvi 広報担当

E-mail：marketing@kikuvi.com