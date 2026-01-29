ETL/EAIツール「Passwork」が「BOXIL SaaS AWARD 2025 下半期」にてETLツール部門の7部門でNo.1を獲得

株式会社Prazto

株式会社Prazto（本社：東京都中央区、代表取締役：芳賀怜史、以下「Prazto」）が開発・提供するデータ連携サービス「Passwork」は、スマートキャンプ株式会社が主催する「BOXIL SaaS AWARD 2025 下半期」のETLツール部門において、7部門でNo.1を獲得いたしましたことをお知らせいたします。

■ BOXIL SaaS AWARDとは

「BOXIL SaaS AWARD」は、SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」に掲載されているサービスの中から、優れたサービスを表彰するアワードです。各カテゴリにおいて資料請求数や口コミ評価などを基準に選出されます。

■ Passworkについて

Passworkは、「システム連携やデータ連携を、もっと手軽に、もっと確実に」をコンセプトに開発されたEAI・ETLツールです。直感的なドラッグ＆ドロップ操作で、プログラミングスキルがなくても複雑なデータ連携を構築できます。

主な特長

・ノーコードでデータ連携を構築：直感的なUI/UXで誰でも簡単に設定可能

・豊富なコネクタ：Salesforce、freee、Tableau、国産SaaSなど多数のサービスに対応

・柔軟なスケジュール設定：定期的なデータ取得・集計作業を自動化

・VPC・VPN接続：社内データベースとの安全な連携を実現

サービスサイト：https://passwork.prazto.com/

■ 株式会社Praztoについて

Praztoは「Technology and Design are True」をビジョンに掲げ、Salesforce・Tableauなどの導入支援と、データ連携サービス「Passwork」の開発・提供を行うシステムインテグレーターです。2022年にはSalesforceパートナーのルーキー企業として最優秀賞「Emerging Partner of the Year - Consulting -」を受賞。プロダクト事業と受託事業のハイブリッド展開により、お客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社Prazto（プラート）

所在地：東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 13階

代表者：代表取締役 芳賀 怜史

設立：2019年

事業内容：Salesforce/Tableau導入支援、データ連携サービス「Passwork」の開発・提供

URL：https://prazto.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Prazto お問い合わせフォーム：https://prazto.com/contact/