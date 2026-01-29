¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTOKYO PROTOTYPE¡×¡ÃÇµÂ¼¹©éº¼Ò¡¡Ì¤ÍèÁÏÂ¤¸¦µæ½ê¡¡NOMLAB¤¬4¤Ä¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò½ÐÅ¸
⻁¥Î⾨¥Ò¥ë¥º¤òÉñÂæ¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦´ë¶È¤Î¼Â¸³Åª¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥¢¡¼¥È¤¬½¸¤¦¿·¤¿¤Êº×Åµ
2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡¢¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤òÉñÂæ¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦´ë¶È¤Î¼Â¸³Åª¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥¢¡¼¥È¤¬½¸¤¦ÅÔ»Ô·¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖTOKYO PROTOTYPE¡ÊÅìµþ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤ËÇµÂ¼¹©éº¼Ò¤Î¸¦µæ³«È¯ÁÈ¿¥¡¦Ì¤ÍèÁÏÂ¤¸¦µæ½ê¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¥Á¡¼¥à NOMLAB¡Ê¥Î¥à¥é¥Ü¡Ë¤¬½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒZOZO NEXT¤Î½ÐÅ¸¡ÖAlternative Crafts produced by ZOZO NEXT¡×¤ËÇµÂ¼¹©éº¼Ò¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼4Ì¾¤Ë¤è¤ë¥Á¡¼¥à¤âºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTOKYO PROTOTYPE¡×¤Ï¡¢¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤Î³¹¤Ê¤«¤ª¤è¤ÓTOKYO NODE¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦´ë¶È¤¬ÎÎ°è¤ò±Û¤¨¤Æ½¸¤¤¡¢AI¡¦¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Â¸³Åª¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥¢¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¡Ö¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡×¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÅÔ»Ô·¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ä¥ß¥é¥Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¢¥¢¥ë¥¹¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥«¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉñÂæ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢GOOGLE HARDWARE DESIGN STUDIO ¤ä ZOZO NEXT¤È¤¤¤Ã¤¿´ë¶È¤«¤é¡¢ÅìµþÂç³Ø¤ä·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ê¤É¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Þ¤Ç¡¢ÎÎ°è¤ò±Û¤¨¤¿·×26ÁÈ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢´ë¶È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä²ñ¾ì¤Ë¾ïÃó¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÈÍè¾ì¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯ÁÛ¤ä¼¡¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯¡¹¥¹¥±¡¼¥ë¤ò³ÈÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÔ»Ô¶õ´Ö¤ò¼Â¸³¾ì¤È¤·¤Æ¤Ò¤é¤¡¢¸×¥ÎÌç¤È¤¤¤¦³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢21À¤µª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤¡Öº×¤ê¡×¤ä¡ÖÊ¸²½¡×¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡¢ÅìµþÈ¯¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÇµÂ¼¹©éº¼Ò¡¡Ì¤ÍèÁÏÂ¤¸¦µæ½ê¡¡NOMLAB¤Ï¡Ö¶õ´Ö¤ÎÌ¤Íè¤ò¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹
NOMLAB¤Ï¡¢°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤éÁÛÁü¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¶õ´Ö¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¶õ´Ö¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡Ö´¶¾ð¡×¡Ö²»¡×¡Ö¿¢Êª¡×¡Ö3D¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¡×¤Î£´¤Ä¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úemograf¡Û´¶¾ð¤Ç¿Í¤È¶õ´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤°
¡Ú¾®¤µ¤ÊÅÅµ¤¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¡Û¼«Á³Í³Íè¤Î¾®¤µ¤ÊÅÅµ¤¤Ç¿¢Êª¤È¿Í¤È¶õ´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤°
¡ÚSound Seek¡Û²»¤Ç¿Í¤È¶õ´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤°
¡ÚGenerative Tile¡ÛÆ«´ï¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¶õ´Ö¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯
ÇµÂ¼¹©éº¼Ò¡¡Ì¤ÍèÁÏÂ¤¸¦µæ½ê¡¡Web¥µ¥¤¥È¡§https://rd.nomurakougei.co.jp/
ÇµÂ¼¹©éº¼Ò¤Ï4Ì¾¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¥Á¡¼¥à¤òÊÔÀ®¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëZOZO NEXT¤Î½ÐÅ¸¡ÖAlternative Crafts produced by ZOZO NEXT¡×¤ËºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ZOZO NEXT¤Ï¡¢¸Þ´¶¤ä´¶¾ð¡¢¿Í¤Î¤Ê¤«¤ËÌ²¤ë´¶À¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¸Æ¿§¡Ê¤è¤Ó¤¤¤í¡Ë¡×¤ò»ÏÆ°¤·¡¢ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤ÈÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×ºîÉÊ¤òÊ£¿ôÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢Ì¤Íè¤Î½»¤Þ¤¤¤òºÌ¤ë¥ª¥Ö¥¸¥§¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆä¤Î²¹·Ê¡Û
²¹ÅÙÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¿§¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¥¦¥©¡¼¥ë¥·¥§¥ë¥Õ¤Ç¤¹¡£
¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ÁÇºà¤ò3D¥×¥ê¥ó¥¿½ÐÎÏ¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀßÃÖÊýË¡¤ä¾þ¤êÊý¤¬²ÄÇ½¤Êµ¡¹½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É÷¤¬Ç¼¤Þ¤ê³¤¤¬ÀÅ¤Þ¤ë°ì½Ö¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆä¡×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¡¢ÊÉÌÌ¤òºÌ¤ë¿·¤·¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¶õ´Ö¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¡§³ô¼°²ñ¼ÒÇµÂ¼¹©éº¼Ò¡¡µÈÂ¼Êö¿Í,Åì¾¾âÃ,À¾ÄÅ¾°µª,µÈÅÄ·É²ð(NOMLAB)
¡üÇµÂ¼¹©éº¼Ò¡¡Ì¤ÍèÁÏÂ¤¸¦µæ½ê¡¡NOMLAB¤È¤Ï
ÇµÂ¼¹©éº¼Ò¤Î¸¦µæ³«È¯ÁÈ¿¥¡¦Ì¤ÍèÁÏÂ¤¸¦µæ½ê¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¥Á¡¼¥à NOMLAB¡Ê¥Î¥à¥é¥Ü¡Ë
NOMLAB¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤äÀøºß¥Ë¡¼¥º¡¢Ì¤Íè¤ÎÃû¤·¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¶õ´Ö¤ÎÌ¤Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¼«¤éÁÛÁü¤·¡¢¸Ä¡¹¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¶õ´Ö¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄÉµá¡¦ÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î¼ï¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üTOKYO NODE ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼¡×¤ÎºÇ¾åÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®µòÅÀ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ê¤É¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¡¢Ìó 10,000 Ö¤ÎÊ£¹çÈ¯¿®»ÜÀß¤Ç¤¹¡£ »ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÇÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¸¦µæ³«È¯¥Á¡¼¥à¡ÖTOKYO NODE LAB¡×¤Î³èÆ°µòÅÀ¤â¡£NODE¡á·ëÀáÅÀ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢¥¢¡¼¥È¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÎÎ°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯ÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü³«ºÅ³µÍ×
Å¸¼¨²ñÌ¾¡§TOKYO PROTOTYPE
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë- 1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾ì½ê¡§
¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º³¹¤Ê¤«³Æ½ê¤ª¤è¤ÓTOKYO NODE¡¡B2³¬ ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥È¥ê¥¦¥à¡¦¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥«¥Õ¥§¡¿8³¬ TOKYO NODE¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡¦TOKYO NODE LAB¡¦TOKYO NODE CAFE¡¿45³¬ TOKYO NODE¥¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¡¿46³¬TOKYO NODE HALL¡¿49³¬ TOKYO NODE SKY GARDEN & POOL
»þ´Ö¡§11:00-21:00
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§ ¿¹¥Ó¥ë³ô¼°²ñ¼Ò TOKYO NODE LAB¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨ÎÏ¡§Ê¸²½Ä£
¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://tokyoprototype.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒÇµÂ¼¹©éº¼Ò ¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼¼
MAIL¡§ prs@nomura-g.jp
