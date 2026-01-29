スマートリングブランド「RingConn」が楽天市場に公式ストアをオープン！楽天限定OPEN記念セールを開催

RingConn（Hong Kong）Limited

スマートリングブランド「RingConn（リンコン）」を展開するRingConn (Hong Kong) Limitedは、2026年1月30日（金）、日本最大級の通販サイト楽天市場に「RingConn楽天市場公式ストア」を新規オープンいたします。これまでAmazon公式ストアおよび自社ECサイトでの販売に加え、楽天市場への出店により、楽天ポイントを活用しながらスマートリングを導入しやすくなります。

これを記念して、1月30日（金）0:00～2月1日（日）23:59の期間限定で、人気モデル「RingConn Gen 2（リンコン ジェン ツー）」を通常価格から10％OFFとなるクーポンを配布する「楽天限定OPEN記念セール」を開催します。楽天ポイントや各種キャンペーンと組み合わせることで、スマートリングによる健康管理をよりお得に始めていただけます。

日本市場での高い評価実績

RingConnは、スマートリングを中心としたヘルステックブランドとして、世界各国でユーザーの予防的な健康管理を支えてきました。日本市場では、広告を一切掲載しない家電テスト専門誌『家電批評』2025年12月号（10月31日発売）にて「年間総合ベストバイ2025」を受賞。さらに辛口評価で知られる『MONOQLO』2025年9月号（7月17日発売）でも、月額料金無料のスマートリング3製品の比較テストで最高評価「ベストバイ（A+評価）」を獲得しました。いずれも編集部と専門家による実機テストに基づく第三者評価であり、製品の信頼性を裏付けています。

楽天市場出店の意義

このたびRingConnは、日本のユーザーがより手軽に公式チャネルから製品を購入できる環境を整えるため、楽天市場に「RingConn楽天市場公式ストア」を新規オープンします。既存の公式オンラインストアやAmazon公式ストアに加え、新たに楽天市場での販売を開始することで、日頃から楽天で買い物をしているユーザーにとって、楽天ポイントやキャンペーンを活用しながらスマートリングを導入しやすくなります。

※楽天市場では既に第三者販売店による取り扱いがございますが、本ストアはメーカー直営の公式ストアです。公式ストアでは全モデル・全サイズの在庫を取り揃え、メーカー保証とサポートを提供いたします。

■店舗概要

・店舗名：RingConn公式楽天市場店（メーカー直営店）

・開店日：2026年1月30日（金）

・店舗URL：https://www.rakuten.co.jp/ringconn/

・取扱製品：RingConn Gen 2（全4色）、RingConn Gen 2 Air

■楽天限定OPEN記念セール概要

・実施期間：1月30日（金）0:00 ～ 2月1日（日）23:59

・セール対象製品：RingConn Gen 2（リンコン ジェン ツー）

・販売ページURL：https://item.rakuten.co.jp/ringconn/gen2/

・対象カラー：RingConn Gen 2 （全4色）

・通常販売価格（税込）：52,800円（ローズゴールド：79,800円）

・セール価格（税込）：47,520円（ローズゴールド：71,820円）

・割引内容：通常販売価格から10％OFFクーポン適用

セール注意事項

■セール対象製品の特徴

- 在庫がなくなり次第、期間中であっても販売を終了する場合があります。- セールの内容・期間は予告なく変更となる可能性があります。- RingConn Gen 2 Air はセール対象外となります。- 楽天市場での販売価格および在庫状況は、ストアページをご確認ください。- クーポンの取得方法および適用条件の詳細は、ストアページをご確認ください。- 本セールは楽天市場「RingConn楽天市場公式ストア」でのご購入のみを対象としています。- Amazon公式ストアおよび自社ECサイトでは本セールは実施いたしません。

「RingConn Gen 2」は、24時間365日、睡眠・心拍・血中酸素飽和度・体表温・活動量などを連続モニタリングし、毎朝アプリでコンディションを確認できるスマートリングです。

フューチャーシルバーマットブラックロイヤルゴールドローズゴールド【主な特徴】

・サブスク不要の完全買い切り型

購入後の月額課金なしでアプリの全機能を利用可能。ランニングコストを抑えつつ、本格的な健康管理を継続できます。

・最大約12日駆動のロングバッテリー

公称最大約12日間の連続駆動に対応し、頻繁な充電から解放。出張や旅行の多いユーザーにも適したスタミナ設計です。

・快適な装着感とミニマルデザイン

細身でフラットなリング形状により、ビジネスシーンからプライベートまで幅広いスタイルになじみます。睡眠中も装着しやすく、24時間常用を前提にした設計です。

・シンプルで分かりやすいアプリ

必要な指標にフォーカスしたUIで、睡眠スコアやコンディションを一目で確認可能。スマートリング初心者でも直感的に扱えます。

■RingConnについて

2021年7月に、創業者の王国興（WANG Guoxing）ら生体工学・電気工学分野の研究者を中心に、Shenzhen Ninenovo Technology Limited（深圳市玖治科技有限公司、以下Ninenovo）を設立しました。Ninenovoが展開するグローバル市場向けの販売とDtoC部門（※Direct to Consumer：メーカーが消費者に直接販売するビジネスモデル）として、2024年4月29日に香港に設立したのがRingConn (Hong Kong) Limitedです。超低消費電力バイオシグナルセンサー、生体信号処理、AIヘルスアルゴリズムといった独自技術を生かし、スマートリングをはじめとするヘルステクノロジー製品を世界中で展開しており、「最先端技術で人々の健康を支える」というミッションのもと、ウェアラブルデバイス分野で急速に事業を拡大しています。

コアメンバーには、生体工学や電気工学などの分野で豊富な研究・開発経験を持つ国際的な研究者・エンジニアが集結しており、独自技術を強みとして、日常生活になじむヘルスケア体験を実現しています。RingConnのスマートリングは、睡眠、心拍、血中酸素飽和度、体表温、活動量などを24時間365日連続モニタリングし、ユーザーの長期的な健康状態を可視化することで、世界各国のユーザーの予防的なヘルスケアをサポートしています。

■データプライバシーとセキュリティについて

RingConnはユーザーデータのプライバシー保護を最優先事項のひとつと位置づけており、日本を含む米国・英国・欧州経済領域（EEA）および中国本土以外のアジア地域のユーザーデータは、英国に配備されたクラウドサーバー上で暗号化して保存・処理しています。地域ごとのプライバシー保護規制に配慮した設計により、安心して利用できるヘルステックプラットフォームを目指しています。

■会社概要

- 企業名：RingConn (Hong Kong) Limited（リンコン）- 設立日：2024年4月29日- 代表者：創業者 王国興（WANG Guoxing）- 所在地：Room A07, 1701-02, New Trend Centre, 704 Prince Edward Road East, San Po Kong, Hong Kong- 関連会社Shenzhen Ninenovo Technology Limited（R&D、製造・技術開発）ONOVO TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED

