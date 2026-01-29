こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【聖学院大学 心理福祉学部 和氣大成研究室 メンタルクリニック青い馬準備委員会 主催（共催）】 2月27・28日、2日間集中ワークショップ 「危機的状況（クライシス）でも私たちは強制しない」を開催
聖学院大学 心理福祉学部 和氣大成研究室（埼玉県上尾市／学長：小池茂子）・メンタルクリニック青い馬準備委員会（代表：工藤由佳）は、2月27日（金）・28日（土）に2日間集中ワークショップ「危機的状況（クライシス）でも私たちは強制しない」を開催します。イタリア・トリエステの元メンタルヘルスセンター長ロベルト・メッツィーナ氏を招聘した、日本初の実践的ワープショップ。強制のないメンタルヘルスケアの本質を「歓待」のアプローチから学びます。自由の象徴「青い馬」が街頭進出した1973年2月25日を記念する、支援者・専門家向けの有意義な機会です。
概要
日時: 2026年2月27日（金）・28日（土） 9:30~17:00（9:30〜受付開始）
会場: 聖学院大学 エルピスホール
主催（共催）: 聖学院大学 心理福祉学部 和氣大成研究室・ メンタルクリニック青い馬準備委員会
参加費: 3万円
申込方法: 聖学院大学公式ウェブサイトのイベントページより
イタリアでは人の尊厳を守るため、1978年に精神科病院を廃止。それ以降、どんな危機的状況でも、支援者は当事者の嫌なことはせず望むことをして支え、信頼関係に基づくメンタルヘルスケアを実現しました。地域精神保健のグッドプラクティスとしてWHO（世界保健機関）から高く評価されています。
今回は、イタリア・トリエステの元メンタルヘルスセンター長であり、世界中で強制医療に代わる地域密着型サービスの発展を支援してきたロベルト・メッツィーナ医師の来日が、工藤由佳医師との友情により実現します。メッツィーナさんは、危機的状況においても強制のないメンタルヘルスケアにつき、具体的で実践的に講演します。イタリアで精神科病院を廃絶した背景を、イタリア精神医療に造詣が深い文化人類学者である松嶋健さんが解説。日本での実践例を提示し検討した後、危機的状況における強制のないケアの本質について、メッツィーナさんの意見を聞きながら、参加者の共通了解を見出します。
本企画は、強制のないケアは理想であり現実的でないと思う方や、まだ日本では機が熟していないと思う方向けではありません。強制のないケアを本気で身につけたい方、ぜひともご参加ください。
ワークショップに関する問い合わせ先
聖学院大学 心理福祉学部 和氣大成研究室・メンタルクリニック青い馬準備委員会
メール: bluehorse19730225@gmail.com
講師プロフィール
ロベルト・メッツィーナ氏
精神科医師、精神保健国際協働ネットワーク代表、世界精神保健連盟ヨーロッパ副代表、元トリエステ精神保健局長。1978 年にフランコ・バザーリアのトリエステ・サンジョヴァンニ病院に赴任。同病院の脱施設化、病院に代わるコミュニティ・サービスの発展に尽力。2014 年春、トリエステ精神保健局長に就任。バザーリアの「思想と実践」を引き継ぐ。2009 年秋からＷＨＯ調査研修協働センター長として、世界中の「精神病院の脱施設化」、「精神病院に代わる地域密着型サービスの発展」を支援。
▼同氏は、今回の招聘に伴い、弁護士会企画での講師も担当されます。
【2 月24 日(火) クリスタルホール（神戸クリスタルタワー３階）】
「精神医療における強制入院との決別〜精神障害のある人が地域で自分らしく安心して暮らすために〜」
https://www.hyogoben.or.jp/news/event/19279/
【2 月25 日(水) 衆議院第一議員会館】「病院から地域へ イタリア・トリエステの実践から学ぶ院内学習会」
https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2026/260225.html
【2 月26 日(木) 横浜情報文化センター 情文ホール】「強制のない精神医療を目指して」
https://www.kanaben.or.jp/news/event/2025/post-668.html
松嶋健氏
広島大学大学院人間社会科学研究科教授。主な著作に、『プシコナウティカーイタリア精神医療の人類
学』世界思想社2014 年ほか。
◆主催者プロフィール
メンタルクリニック青い馬準備委員会 代表 工藤由佳
精神科医師、慶應大医学研究科博士課程修了、医学博士。精神科病院勤務。英国UCL などで認識的信頼の研究。著書に『愛着トラウマケアガイド共感と承認を超えて』（金剛出版）
聖学院大学心理福祉学部 准教授 和氣大成
オックスフォード大学上廣応用倫理センターで2 年間の在外研究を経て、2024 年4 月より現職。専門
は死生学、人権に基づいたメンタルヘルスケア。公認心理師・臨床心理士。
取材について
取材可能です。聖学院大学 入試・広報課へお問い合わせください。
キーワード：#強制のないメンタルヘルスケア #地域密着型サービス #心理 #福祉
▼本件に関する問い合わせ先
入試・広報課
松崎、神吉（かんき）、平田
住所：埼玉県上尾市戸崎1-1
TEL：048-780-1707
FAX：048-725-6891
メール：pr@seigakuin-univ.ac.jp
