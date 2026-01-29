AeyeScan、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」脆弱性（セキュリティ）診断 総合部門1位に選出

株式会社エーアイセキュリティラボ

株式会社エーアイセキュリティラボが提供するクラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツール「AeyeScan」は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の脆弱性（セキュリティ）診断 総合部門1位に選出されました。

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行われた資料請求数（※2）を基に選出しています。今回「AeyeScan」が受賞した脆弱性（セキュリティ）診断 総合部門1位は、脆弱性（セキュリティ）診断カテゴリにおいて、対象期間内にユーザーからの資料請求数が1番多かったサービスとして、選出されたものです。

なお、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

https://boxil.jp/ranking/

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※2 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。

▼AeyeScanの受賞カテゴリ

口コミなどは「こちら(https://boxil.jp/service/7451/?categoryId=380)」からご覧いただけます。

▼受賞対象の資料

今回受賞した「AeyeScan」のサービス紹介資料は「こちら(https://www.aeyescan.jp/form/download-service/)」からダウンロードいただけます。

「AeyeScan」は、誰でも簡単に、プロさながらの高度な脆弱性診断が実施できる環境を提供する、クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツールです。専門知識がなくても手軽に利用でき、診断からレポート作成までを自動化することで、セキュリティ担当者の負担を大幅に軽減します。今回の受賞は、多くのBOXILユーザーが、AeyeScanが提供する脆弱性診断の自動化/内製化にご関心をお持ちくださった結果と考えております。

今後も、セキュリティ担当の皆さまの課題解決の一助となるよう、さらなる製品機能の向上に努めてまいります。

■クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツール「AeyeScan」について

クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツール「AeyeScan」

これまで人手（手動）による実施が必要だったセキュリティ診断を、生成AI等の最先端技術の活用により自動化し、いつでも誰でも簡単・高精度な診断を実現した、クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツールです。

プロダクトサイト：https://www.aeyescan.jp/

株式会社エーアイセキュリティラボ

「サイバーセキュリティ人材の不足を技術力で解消する」を理念に2019年4月に創業。生成AI等の最先端技術を取り入れたプロダクト・サービスを通じて、セキュリティに「あらたな答え」を提供し続けます。

代表者 ：代表取締役社長 青木 歩

所在地 ：東京都千代田区神田錦町 2-2-1 KANDA SQUARE WeWork

設立 ：2019年4月

業務内容 ：・情報セキュリティ関連事業（調査・コンサルティング）

・クラウド型Web診断サービス「AeyeScan」提供

URL ：https://www.aeyesec.jp/