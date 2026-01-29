東京大学発AIスタートアップ・燈（あかり）株式会社、三菱電機から50億円の資金調達を実施。企業評価額は1,000億円超に

燈株式会社

燈株式会社（読み：あかり 本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：野呂 侑希、以下「燈」）は、2026年1月28日、三菱電機株式会社（本社：東京都千代田区、執行役社長：漆間 啓、以下、「三菱電機」）を引受先とする第三者割当増資により、50億円の資金調達を実施しました。本増資に先立つ企業評価額は1,000億円となり、産業現場における圧倒的な実装力と技術的優位性が高く評価されました。

2021年の創業以来、建設・製造・物流をはじめとする基幹産業のDXで黒字経営を継続してきた燈にとって、今回が初の大型資金調達となります。今後は三菱電機との事業連携を通じ、産業の枠を超えた「次世代産業OS」の開発を加速させ、国内の産業基盤のアップデートを推進するとともに、グローバル市場での圧倒的な競争優位性の確立を目指します。

資金調達の背景と目的

燈は『日本を照らす燈となる』を使命に掲げ、2021年2月に創業した東京大学発のAIスタートアップです。最先端のテクノロジーを駆使しながら、建設、製造、物流、さらには卸売・小売業界など広範な産業領域へと支援の幅を拡大し、各業界における企業の競争力強化と、国内の産業基盤の刷新に取り組んでいます。

現在、AIの世界的潮流は物理世界を司る「Embodied AI（身体性AI）」へとシフトしています。燈はこの最前線に位置し、社内に多数在籍するロボットエンジニアが日々実機を用いた検証を行うなど、デジタル空間に閉じることなく、フィジカル空間におけるAI実装を強力に推進しています。

今回引受先となった三菱電機はFAシステム・社会システムなどの幅広い事業領域とグローバルなネットワークを持ち、製造現場における膨大な「実データ」と、機器を制御する「ドメイン知識」を保有しています。一方、燈は最先端のアルゴリズム開発力と、それを素早く形にする実装力を持ち、ソフトウェアによってハードウエアの価値を最大化する力を有しています。今回の資金調達を機に事業連携を加速し、三菱電機の「現場を動かす力（フィジカルなアセット）」と燈の「知能化する力（AIのアセット）」を掛け合わせながら、無人化・自立化された未来の工場の頭脳となるシステム「次世代産業OS」の開発を進めます。これにより、生産性の向上や技術の伝承といった日本産業全体が直面する課題に対し、AIが自律的に現場を最適化する新たな社会インフラを提供するとともに、グローバル市場における競争優位性の確立を目指します。

資金使途について

調達した50億円は、以下の領域に重点的に投資する予定です。

M&Aの推進： 既存事業とのシナジーが見込まれる技術を保有する企業やドメイン特化型企業の買収・資本提携の推進。



研究開発の加速： Embodied AIおよび次世代産業OS開発のためのエンジニアリング体制の拡充。

引受先、および当社代表コメント

三菱電機株式会社 執行役社長 漆間 啓 氏

この度、日本の産業DXを最先端AI技術で推進する燈様と、戦略的パートナーシップを構築できることを大変光栄に存じます。

三菱電機が目指す「デジタルによるイノベーティブカンパニーへの変革」の実現において、燈様が持つ高度なAI技術と課題を解決するスピード感は必要不可欠な要素であります。

燈様の革新的なAIアルゴリズム開発力・実装力と、当社が保有する広範な現場知見を融合し、社会課題の解決に繋がる新たなソリューションを提供してまいります。

燈様という志を同じくするパートナーと共に、日本の産業界に新たな活力を吹き込み、持続可能な未来を切り拓いていく決意です。

燈株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 野呂 侑希

燈は創業以来、現場の課題に寄り添いながら黒字経営を維持し、事業利益の再投資によって成長を続けてまいりました。そのような中、三菱電機の漆間社長と対話を重ねる中で、日本の産業界を背負って立つ強い覚悟と、両社が組むことで描ける未来の構想に深く共感いたしました。三菱電機が持つ圧倒的な現場データと、我々のAIアルゴリズム開発力・実装力を掛け合わせ、両社一丸となって世界に類を見ない産業OSを構築してまいります。

■ 燈株式会社について

燈株式会社は、「日本を照らす燈となる」という使命を掲げ、AIをはじめとした最先端テクノロジーで社会課題を解決する、東京大学発AIスタートアップです。建設業、製造業、物流業、小売業など、日本の基幹産業における生産性向上や「匠の技」と呼ばれる技術力の継承といった課題の解決へ向けて、独自のAI技術を駆使したソリューションを提供しています。

■ 会社概要

会社名：燈株式会社（Akari Inc.）

所在地：東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ21階

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 野呂侑希

設立：2021年2月

ホームページ：https://akariinc.co.jp/