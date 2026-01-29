イグネス、Salesforce Agentforce を支援する管理者向けAIエージェント「Blaze」の提供開始を発表

イグネス株式会社

企業のAIネイティブ化を推進するイグネス株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役CEO：小倉 拓馬、以下「イグネス」）は本日、Agentforce向けに新たな管理者向けAIエージェント「Blaze（ブレイズ）」の提供開始を発表します。このサービスはオブジェクトや項目作成、フロー、エージェント構築を対話ベースで完結させるインストール型のアプリケーションで、システム管理者が業務を行うために必要な様々な機能群を提供します。「Blaze」を利用することで、お客様は Agentforce 360 Platform の構築・運用に必要な作業を会話ベースで実現できます。

Agentforceは、業務のワークフローの中で、信頼できる自律的なAIエージェントでチームを補強するための、企業向けのデジタル労働プラットフォームです。AIエージェントを作成・カスタマイズするためのツール一式に加え、セールス、サービス、マーケティング、コマース、MuleSoft、Tableau、Slack、パートナーなど、あらゆるユースケースに対応する構築済みスキルのライブラリが用意されています。

「Blaze」公式サイト https://igness.ai/blaze

お客様はBlazeを通じてこれまで数時間～数日かかっていた環境構築・エラー調査などの管理者業務を、最短数分で完了させることが可能になります。

「Blaze」とは

詳細を見る :https://igness.ai/blaze

Blazeは、Salesforceの保守・運用やSalesforce導入（項目作成、レイアウト変更、フロー構築、Apex生成、エラー調査、Agentforce構築など）を、AIとの対話だけで自動生成・自動反映できる次世代のAI運用アプリケーションです。

開発の背景

AIとの対話だけでSalesforce設定を自動生成・自動反映できる

日本企業ではDX推進によりSalesforceを導入する企業が急増していますが、システム管理者の人材不足、属人化した設定作業、顧客ごとに異なる設計と運用負荷などが顕著になっています。

特にSalesforceの設定作業は、「項目作成 → ページレイアウト編集 → 権限セット調整 → フロー構築 → Apex実装 → 変更セット作成」と多岐にわたり、幅広い専門知識と実装力が同時に求められる領域です。弊社は、Salesforceコンサルティングや保守の提供を通じて、“Salesforceの構築やエラー特定における課題や、運用の属人化”と向き合ってきました。その結果として生まれたのが、「Salesforce管理者のAI化」による構築・運用負荷の根本的な解消を目指した「Blaze」です。

AI Salesforce 管理者「Blaze」の特徴

特徴1｜ 対話だけで項目やオブジェクト作成・フロー、エージェント構築まで完了

ユーザーがチャットで指示を出すだけで、現状の Salesforce 上にある環境設定を調査・理解し、設定を自動で行います。項目・オブジェクトの作成・編集やフロー、Apex、エージェントの作成を行うことができます。また、仕様書や要件定義書をアップロードすれば、その内容を理解し、Salesforce上に反映します。

特徴2｜設定完了報告書や環境調査レポートの生成

環境構築や調査の結果は、レポートとして生成でき、社内外への共有ができます。たとえば、Agentforce構築の過程で作成した項目やフローの実装内容も即座にドキュメント化され、社内レビューやクライアントへの報告、さらに他のエージェントへのナレッジ共有にも活用できます。これにより、構築プロセスの可視化と品質向上を同時に実現します。

特徴3｜実データのダッシュボードもラクラク生成

Salesforceの構築だけでなく、レコードに関するダッシュボードも簡単に生成できます。「先月の展示会リードに関するダッシュボードをキャンバスで作って」と指示すれば、展示会情報を検索し、ステータスやランクなど、必要な項目を自律的に抽出します。作成したダッシュボードはパスワード付きで組織内に共有できます。

製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166892/table/6_1_02d264017a09607ab725a2a6296afbdf.jpg?v=202601290351 ]

イグネス株式会社 代表取締役CEO／Blaze開発プロデューサー 小倉拓馬のコメント

Salesforce管理業務は企業や業務の成長を支える重要領域であるにもかかわらず、属人化しやすく、煩雑で、時間がかかる領域でした。Blazeは“あなた専属のSalesforce管理者がいる世界”を実現するAIプロダクトです。すべての組織がAIネイティブなSalesforce運用を実現できる世界を届けていきます。

Salesforce のコメント

株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長の浦野敦資は次のように述べています。「Blazeは、お客様の力を引き出し、それぞれのビジネス課題を解決へと導くことで、お客様の成功を支援するという同社のコミットメントを体現するものです。Agentforceは日々進化し拡大を続けており、イグネスのお客様がその価値を実感しながら、どのような成果を成し遂げていくのかを楽しみにしています」

Salesforce、Agentforce、AgentExchangeなどは、Salesforce, Inc.の商標です。

イグネス株式会社について

イグネス株式会社は、CRMに関する高度な知見を活かし、生成AIを活用して企業が直面するデジタル課題を解決するAIネイティブカンパニーです。AIエージェントを用いて顧客体験や業務体験を変革するプロダクト群を展開しています。