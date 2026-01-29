効率重視の発電と排出削減のトレンドが、世界のHRSG市場の見通しを形成する
世界のHRSG市場における成長パターン、技術動向、競争上の位置づけを詳細に分析
熱回収蒸気発生器（HRSG）市場は、効率向上と排出削減の必要性を背景に、世界の電力および産業用エネルギーシステムにおいてますます重要な構成要素となっています。本レポートでは、2020年から2025年までの実績期間における市場動向を検証するとともに、2025年から2030年、さらに2035年までを見据えた将来予測を提示しています。市場分析は主要なすべての地域を対象としており、各地域内の主要国市場についても詳細に評価しています。
市場規模と長期的な成長見通し
2025年における世界の熱回収蒸気発生器市場規模は約17億9,260万ドルに達し、2020年以降の年平均成長率（CAGR）は6.2％となりました。市場は2030年までに23億1,830万ドルへ拡大し、この期間の成長率は年率5.3％と見込まれています。その後は成長ペースが緩やかになり、2030年以降は年平均4.8％で推移し、2035年には29億2,870万ドルに到達すると予測されています。
市場競争を形づくる戦略的取り組み
熱回収蒸気発生器市場の主要企業は、競争力と事業成果を高めるための戦略を積極的に見直しています。具体的には、HRSGを備えたコンバインドサイクル発電設備に、デジタル監視、先進的な制御技術、性能最適化ツールを統合する取り組みが進められています。また、技術提携や製造パートナーシップの拡大を通じて、高効率かつ低排出型のHRSG設計の高度化が図られています。さらに、限られた設置スペースへの対応や、既存コンバインドサイクル発電所の最小限の改修による更新を可能にするため、柔軟なCセクション型HRSG構成の導入も進んでいます。加えて、モジュール化・プレハブ化されたHRSG建設ソリューションが普及しつつあり、現地組立の迅速化とプロジェクト効率の向上に寄与しています。
レポートの全体像を見る
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/heat-recovery-steam-generator-global-market-report
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340258/images/bodyimage1】
市場参加者に向けた戦略的提言
新たな機会を最大限に活用するために、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、熱回収蒸気発生器関連企業が新規契約の獲得を通じて事業基盤と提供能力の強化・拡大に注力することを推奨しています。また、戦略的パートナーシップや協業体制の構築が成長を後押しすると見込まれています。加えて、将来の持続的成長を支えるためには、新規受注を確保し、強固な受注パイプラインを構築することが重要です。
熱回収蒸気発生器市場の概要
熱回収蒸気発生器は、主にコンバインドサイクル発電所で使用される特殊な熱交換システムです。ガスタービン排気から廃熱を回収し、それを蒸気に変換することで、蒸気タービンの駆動や産業プロセス用の加熱に利用されます。本来は大気中に放出される排熱を回収・再利用することで、発電プラント全体の効率向上に重要な役割を果たします。
熱回収蒸気発生器市場は、HRSGシステムの製造および販売に携わる企業、個人事業主、パートナーシップによる売上で構成されています。これらのシステムは、エネルギー効率の向上、燃料コストの削減、温室効果ガス排出量の低減を目的として、電力事業者や産業事業者に広く採用されています。主な導入先には、コンバインドサイクル発電所を運営する電力会社のほか、化学プラント、製油所、パルプ・製紙工場など、電力と蒸気の双方を同時に必要とするエネルギー集約型産業施設が含まれます。
今すぐ注目の分野を深く知りたい方へ：無料の限定サンプルレポートを入手
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=20829&type=smp
競争環境と主要企業
世界の熱回収蒸気発生器市場は比較的集中しており、主要企業が大きな市場シェアを占めています。2024年時点で、上位10社が市場全体の45.1％を占めました。GEヴァーノヴァ社が市場シェア8.8％で最大手となり、これに続く企業には、シーメンス・エナジー、三菱重工業、バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライゼズ、ヌーター／エリクセン、サーマックス、斗山重工業・建設、BHI、ヴォーグト・パワー・インターナショナル、ジョン・ウッド・グループ（アメック・フォスター・ウィーラー）が含まれます。
カスタマイズレポートの提供はこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/Customise?id=20829&type=smp
配信元企業：The Business research company
熱回収蒸気発生器（HRSG）市場は、効率向上と排出削減の必要性を背景に、世界の電力および産業用エネルギーシステムにおいてますます重要な構成要素となっています。本レポートでは、2020年から2025年までの実績期間における市場動向を検証するとともに、2025年から2030年、さらに2035年までを見据えた将来予測を提示しています。市場分析は主要なすべての地域を対象としており、各地域内の主要国市場についても詳細に評価しています。
市場規模と長期的な成長見通し
2025年における世界の熱回収蒸気発生器市場規模は約17億9,260万ドルに達し、2020年以降の年平均成長率（CAGR）は6.2％となりました。市場は2030年までに23億1,830万ドルへ拡大し、この期間の成長率は年率5.3％と見込まれています。その後は成長ペースが緩やかになり、2030年以降は年平均4.8％で推移し、2035年には29億2,870万ドルに到達すると予測されています。
市場競争を形づくる戦略的取り組み
熱回収蒸気発生器市場の主要企業は、競争力と事業成果を高めるための戦略を積極的に見直しています。具体的には、HRSGを備えたコンバインドサイクル発電設備に、デジタル監視、先進的な制御技術、性能最適化ツールを統合する取り組みが進められています。また、技術提携や製造パートナーシップの拡大を通じて、高効率かつ低排出型のHRSG設計の高度化が図られています。さらに、限られた設置スペースへの対応や、既存コンバインドサイクル発電所の最小限の改修による更新を可能にするため、柔軟なCセクション型HRSG構成の導入も進んでいます。加えて、モジュール化・プレハブ化されたHRSG建設ソリューションが普及しつつあり、現地組立の迅速化とプロジェクト効率の向上に寄与しています。
レポートの全体像を見る
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/heat-recovery-steam-generator-global-market-report
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340258/images/bodyimage1】
市場参加者に向けた戦略的提言
新たな機会を最大限に活用するために、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、熱回収蒸気発生器関連企業が新規契約の獲得を通じて事業基盤と提供能力の強化・拡大に注力することを推奨しています。また、戦略的パートナーシップや協業体制の構築が成長を後押しすると見込まれています。加えて、将来の持続的成長を支えるためには、新規受注を確保し、強固な受注パイプラインを構築することが重要です。
熱回収蒸気発生器市場の概要
熱回収蒸気発生器は、主にコンバインドサイクル発電所で使用される特殊な熱交換システムです。ガスタービン排気から廃熱を回収し、それを蒸気に変換することで、蒸気タービンの駆動や産業プロセス用の加熱に利用されます。本来は大気中に放出される排熱を回収・再利用することで、発電プラント全体の効率向上に重要な役割を果たします。
熱回収蒸気発生器市場は、HRSGシステムの製造および販売に携わる企業、個人事業主、パートナーシップによる売上で構成されています。これらのシステムは、エネルギー効率の向上、燃料コストの削減、温室効果ガス排出量の低減を目的として、電力事業者や産業事業者に広く採用されています。主な導入先には、コンバインドサイクル発電所を運営する電力会社のほか、化学プラント、製油所、パルプ・製紙工場など、電力と蒸気の双方を同時に必要とするエネルギー集約型産業施設が含まれます。
今すぐ注目の分野を深く知りたい方へ：無料の限定サンプルレポートを入手
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=20829&type=smp
競争環境と主要企業
世界の熱回収蒸気発生器市場は比較的集中しており、主要企業が大きな市場シェアを占めています。2024年時点で、上位10社が市場全体の45.1％を占めました。GEヴァーノヴァ社が市場シェア8.8％で最大手となり、これに続く企業には、シーメンス・エナジー、三菱重工業、バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライゼズ、ヌーター／エリクセン、サーマックス、斗山重工業・建設、BHI、ヴォーグト・パワー・インターナショナル、ジョン・ウッド・グループ（アメック・フォスター・ウィーラー）が含まれます。
カスタマイズレポートの提供はこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/Customise?id=20829&type=smp
配信元企業：The Business research company
プレスリリース詳細へ