日本脊椎手術機器および装置市場は、ロボット支援手術・脊椎インプラント需要の拡大により、2033年に41億480万米ドルへ到達し、CAGR7.2％の持続的成長が期待される
日本脊椎手術機器および装置市場は、2024年から2033年までに10億1870万米ドルから41億480万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は7.2％に達する見込みです。脊椎手術は、脊椎の疾患や変形を治療および矯正するために使用される医療機器を指し、特にチタンやコバルトクロム合金などの耐久性が高く、生体適合性を有する材料が用いられます。この市場は、医療技術の進化とともに急速に拡大しています。
市場ドライバー
新技術の導入による市場成長
日本脊椎手術機器および装置市場は、医療技術の革新と新製品の登場に支えられています。例えば、2022年にKoninklijke Philips N.V.が日本国内で拡張現実を用いた手術ナビゲーションソリューション「ClarifEye」を展開しました。この技術は、脊椎疾患の治療において、低侵襲手術を可能にし、患者の回復を促進するための重要な役割を果たしています。これにより、外科医は手術中に正確な経路を追跡し、脊椎周辺の組織への損傷を最小限に抑えることができます。このような新技術は、患者の安全性と治療成績の向上に貢献し、市場成長を加速させています。
市場の制約
高コストと医療資源への負担
一方で、先進技術を活用した脊椎手術機器には高額なコストがかかるため、市場の成長には制約があります。特に、中小規模の病院やクリニックでは、これらの高コストの機器への投資が難しく、医療提供者に対する負担となっています。また、日本の高齢化社会は脊椎手術の需要を増加させていますが、同時に医療システムへの大きな圧力も生じています。特に、加齢に伴う脊椎疾患への対応には高度な技術と専門的な手術が必要であり、これらの要求に応えるためにはさらなる資源が必要です。
市場機会
高齢化社会による需要の拡大
日本脊椎手術機器および装置市場に対する重要な需要ドライバーとなっています。高齢者は脊椎損傷を受けやすく、そのリスクが年々増加しています。特に、加齢に伴い骨密度が低下することが脊椎損傷のリスクを高め、これにより手術が必要となるケースが増加しています。日本の高齢人口の増加は、脊椎手術機器の需要を後押しし、医療機器市場全体の成長に寄与しています。
主要企業のリスト：
● ZimVie
● Stryker Corporation
● Medtronic PLC
● Globus Medical Inc.
● NuVasive Inc.
● DePuy Synthes
● Zimmer Biomet Holdings, Inc.
● B. Braun Melsungen AG
● Alphatec Holdings, Inc.
● Aesculap Implant Systems, LLC
● Orthofix Medical Inc.
市場セグメンテーション
タイプ別セグメンテーション
脊椎手術機器市場において、2024年には脊椎固定術が収益面で最も大きなシェアを占めています。この手術は、椎骨を結合することで、動きの制限や痛みの軽減を実現するものです。脊椎固定術は、特に変性椎間板疾患、脊柱管狭窄症、脊椎骨折などの治療に使用され、これにより多くの患者に救済をもたらしています。
手技別セグメンテーション
手技別では、椎弓切開術が日本市場で主要な手術手技として注目されています。この手術は、脊椎手術の中でも頻繁に行われるものであり、椎間板切除術や椎弓切除術と組み合わせて使用されることが多いです。特に、これらの除圧手術は日本において最も一般的な手術方法となっています。
【 無料サンプル 】
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
