Skyland Ventures、AIエージェントプラットフォーム「Askhub」を提供するインターセクト株式会社のプレシリーズAラウンドへ追加出資

Skyland Ventures（本社：東京都渋谷区、パートナー・CEO：木下慶彦、以下SV）は、プロフェッショナルサービス統合型AIエージェントプラットフォーム「Askhub」を提供するインターセクト株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：松本拓哉、以下「インターセクト」）のプレシリーズAラウンドへ追加出資したことをお知らせします。

インターセクトについて

インターセクトは、「AIエージェントによって自律的に運営される企業の創出」をビジョンに掲げるテクノロジーカンパニーです。自社開発プラットフォーム「Askhub」を基盤に、戦略コンサルティングから実装・運用までを一貫して担うプロフェッショナルサービスを提供し、企業の業務構造そのものを再設計する支援を行っています。

代表の松本氏は、東京大学大学院工学系研究科博士後期課程に在籍中、生成AIが知的労働の本質的な代替手段となりうることを確信し、2023年にインターセクトを創業しました。創業以来、業種・規模を問わず多くの企業のAIエージェント構築を手がけ、生成AIの社会実装において最前線で実績を積み重ねています。

今後は、蓄積した技術知見をプラットフォームとして広く展開するとともに、顧客業務のより本質的な領域にまで踏み込んだ自動化支援を推進してまいります。

採用の強化について

インターセクト株式会社は、AIエージェントの設計から実装までを一気通貫で支援できる組織体制の強化に向けて、エンジニア・コンサルタントの採用を積極的に進めております。

本ラウンドの概要

総調達額：3.0億円 (エクイティ)

累計調達額：3.5億円 (エクイティ)

本ラウンドの投資家：ALPHA / SBIインベストメント / Skyland Ventures / みずほキャピタル

今回の出資に関するコメント

インターセクト株式会社 代表取締役CEO 松本拓哉

シードラウンドに続き、本ラウンドでもSkyland Venturesさんにご出資いただけたこと、大変嬉しく思います。

前回ラウンドでご出資いただいて以降、木下さんと三好さんには採用・資金調達・経営全般と幅広くご支援いただき、この1年間の成長を共に創り上げていただきました。

多くの巨人がしのぎを削るAIエージェント領域において、スタートアップとして真正面から挑む当社の可能性を信じてくださったお二人への大きな感謝を胸に、今回の調達を機にさらなる飛躍を遂げてまいります。

Skyland Ventures General Partner/CEO 木下慶彦

インターセクトへの日本を代表するVCの皆様の参加に嬉しく思います。1年前の投資時点での議論においても、「誰よりも働く」ということを豪語していた松本氏・野村氏を中心に1年間PDCAを回してきました。松本さん達とのやり取りは即レスですべて返ってくるのでサポートしがいがあります。一緒に大きな会社を作りましょう。

また、東大博士過程出身で起業している松本さんに投資させて頂き、博士出身のタフな起業家を今後も支援していきたいと思いました。Skyland Venturesの投資先の多様性を高める存在となってくれた松本さんに感謝です！

Skyland Ventures / 三好宏明

初回ラウンドに続き、本ラウンドにおいても出資いたしました。1年前に松本さんと出会い、プロダクトの完成度の高さ、そして「どの起業家よりも働く」と豪語する圧倒的なコミットメントに惹かれ、出資させていただきました。最先端のAI技術と戦略的DXを武器に、インターセクト社がビジネスの未来を切り拓いていくと確信しています。新たな株主の皆様と共に、インターセクト社のさらなる成長に貢献してまいります。

