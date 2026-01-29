【21LIVE】2月2日（月）より『LINEモデルイベント』開催！ランキング上位で21LIVEのLINEモデルに抜擢！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、2月2日（月）より『LINEモデルイベント』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340200/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼公式LINEの“顔”になるのは誰だ？／
ランキング上位で注目のLINEモデルに選出！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2月2日（月）より、『LINEモデルイベント』を開催します。
期間中は、【New】タブ内の対象ギフトを獲得することでランキングに反映します。
見事TOP3に入賞したライバーは、21LIVE公式LINEのリッチメニューにモデルとして掲載！
さらにTOP5入賞者は、公式LINEプロフィールにも登場し、多くのユーザーの目に触れる機会が広がります。
公式LINEという注目度の高い場で、自身の魅力をアピールできる貴重なチャンス！
配信を盛り上げて、次世代を担う注目ライバーの座を掴みましょう。
＼プライズ詳細はこちら／
★1～3位
・公式LINEメニュー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340200/images/bodyimage2】
★1～5位
・公式LINEプロフ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340200/images/bodyimage3】
━━━＼ 開催期間 ／━━━
2月2日（月）～2月7日（土）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントはエントリーが必要です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340200/images/bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340200/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼公式LINEの“顔”になるのは誰だ？／
ランキング上位で注目のLINEモデルに選出！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2月2日（月）より、『LINEモデルイベント』を開催します。
期間中は、【New】タブ内の対象ギフトを獲得することでランキングに反映します。
見事TOP3に入賞したライバーは、21LIVE公式LINEのリッチメニューにモデルとして掲載！
さらにTOP5入賞者は、公式LINEプロフィールにも登場し、多くのユーザーの目に触れる機会が広がります。
公式LINEという注目度の高い場で、自身の魅力をアピールできる貴重なチャンス！
配信を盛り上げて、次世代を担う注目ライバーの座を掴みましょう。
＼プライズ詳細はこちら／
★1～3位
・公式LINEメニュー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340200/images/bodyimage2】
★1～5位
・公式LINEプロフ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340200/images/bodyimage3】
━━━＼ 開催期間 ／━━━
2月2日（月）～2月7日（土）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントはエントリーが必要です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340200/images/bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ