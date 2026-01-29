【21LIVE】みんなで挑むコンプリート！『580Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』が2月3日（火）から開催決定！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、2月3日（火）より『580Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340048/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼コンプリート達成で豪華特典！／
回数＆ランキングで広がるお楽しみ企画☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2月3日（火）から2月5日（木）までの期間、21LIVEでは『580Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
イベント期間中、580Cガチャから登場する5種類のキャラクターを集めてコンプリートすると、達成回数やランキングに応じて21LIVEオリジナルグッズをプレゼント！
※ランキングは「オキコレ」タブ内のギフトが対象です。
ライバー・リスナーともに自動エントリーで参加でき、配信を楽しみながら気軽にチャレンジできます。
この機会に、みんなで達成する楽しさをぜひ体感してください。
★対象ガチャギフト一覧★
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340048/images/bodyimage2】
＜ライバープライズ＞
【10コンプ達成】
・シーサーのぬいぐるみ（小）
・21オリジナル セクシーサークッション
・21オリジナル セクシーサー缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・セクシーサーのバッジ
【5コンプ達成】
・21オリジナル セクシーサークッション
・21オリジナル セクシーサー缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・セクシーサーのバッジ
【3コンプ達成】
・21オリジナル セクシーサー缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・セクシーサーのバッジ
【1コンプ達成】
・リアル21カード（5パック）
・セクシーサーのバッジ
☆ランキング1位+フルコンプ
・シーサーのぬいぐるみ（大）
＜リスナープライズ＞
【3コンプ達成】
・リアル21カード（5パック）
・セクシーサーのバッジ
【1コンプ達成】
・セクシーサーのバッジ
★ランキング1位
・21オリジナル カードフォルダー
・21オリジナル セクシーサークッション
・21オリジナル セクシーサー缶バッジ
★ランキング2～3位
・21オリジナル セクシーサークッション
・21オリジナル セクシーサー缶バッジ
★ランキング4～5位
・21オリジナル セクシーサー缶バッジ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340048/images/bodyimage3】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＼イベント期間中は限定ミッションが登場／
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
580Cガチャのキャラクターを集めて、みずがめ座ギフトやハートシーサーギフト、2月の誕生石アメジストギフトを手に入れましょう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340048/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼コンプリート達成で豪華特典！／
回数＆ランキングで広がるお楽しみ企画☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2月3日（火）から2月5日（木）までの期間、21LIVEでは『580Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
イベント期間中、580Cガチャから登場する5種類のキャラクターを集めてコンプリートすると、達成回数やランキングに応じて21LIVEオリジナルグッズをプレゼント！
※ランキングは「オキコレ」タブ内のギフトが対象です。
ライバー・リスナーともに自動エントリーで参加でき、配信を楽しみながら気軽にチャレンジできます。
この機会に、みんなで達成する楽しさをぜひ体感してください。
★対象ガチャギフト一覧★
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340048/images/bodyimage2】
＜ライバープライズ＞
【10コンプ達成】
・シーサーのぬいぐるみ（小）
・21オリジナル セクシーサークッション
・21オリジナル セクシーサー缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・セクシーサーのバッジ
【5コンプ達成】
・21オリジナル セクシーサークッション
・21オリジナル セクシーサー缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・セクシーサーのバッジ
【3コンプ達成】
・21オリジナル セクシーサー缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・セクシーサーのバッジ
【1コンプ達成】
・リアル21カード（5パック）
・セクシーサーのバッジ
☆ランキング1位+フルコンプ
・シーサーのぬいぐるみ（大）
＜リスナープライズ＞
【3コンプ達成】
・リアル21カード（5パック）
・セクシーサーのバッジ
【1コンプ達成】
・セクシーサーのバッジ
★ランキング1位
・21オリジナル カードフォルダー
・21オリジナル セクシーサークッション
・21オリジナル セクシーサー缶バッジ
★ランキング2～3位
・21オリジナル セクシーサークッション
・21オリジナル セクシーサー缶バッジ
★ランキング4～5位
・21オリジナル セクシーサー缶バッジ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340048/images/bodyimage3】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＼イベント期間中は限定ミッションが登場／
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
580Cガチャのキャラクターを集めて、みずがめ座ギフトやハートシーサーギフト、2月の誕生石アメジストギフトを手に入れましょう！