水素発生量が2.3倍に、2月20日「 FLAIR X plus 」新登場！

株式会社ユーピー

当社、株式会社ユーピーは2012年より、メーカーを限定せず多くの水素吸引器を取り扱っています。この度、当社で販売実績が最も多い水素吸引器「 FLAIR X（フレアーテン）」の改良モデル「FLAIR X plus（フレアーテン プラス）」を、2026年2月に発売いたします。

水素吸引機 FLAIR X plus (フレアーテンプラス) 2月20日発売

改善の主な内容としては、就寝時にお使いいただく 「おやすみモード」 時の水素発生量の倍増と、「ゆっくりモード」 時の水素発生量の増量と運転タイマーの 2時間 から 5時間 への変更です。

体内への水素摂取は、体を動かしていない時、特に睡眠中に行うことが、疲れた体の修復と再生に最も適していると言えます。

運転音が静かな FLAIR X plus は、あなたの枕元で優しく水素を供給し睡眠の質に変化を与える存在になります。

また、片手で持ち運べるコンパクト設計で、カニューレ使用／非使用のどちらにも対応、ご自宅はもちろん、さまざまな使用シーンに柔軟に対応します。

ノズルを外して、カニューレでも水素を吸引できます。



【YouTube動画】

フレアーテンプラス改良点まとめ｜水素発生量2.3倍と5年延長保証

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=R2F0_ag5rAE ]

株式会社ユーピー (神奈川県横浜市) 代表取締役 橋本克之は、水素吸引器 「 FLAIR X (フレアーテン) 」 の改良モデル「 FLAIR X plus (フレアーテン プラス) 」を2026年2月中旬に発売いたします。

本製品は、カニューレを使用しないスパイラルノズルはそのままに、

おやすみモードの1分間あたりの水素発生量を 30ml から 70ml に倍増し、同時にゆっくりモードの水素発生量も 50ml から 85ml に増やし、ショートスリーパーと呼ばれる方々に向けて 2時間 から 5時間 へと運転タイマーを長くしました。従来器同様、おやすみモード時にはタンクライトを消灯させる機構を採用し、就寝からお目覚めまでの「寝ながら水素」をより意識した改良を加えました。

【 FLAIR X plus への更新に向けて 】

通常、呼気からは水素ガスはほとんど出ていませんが、数分間水素ガスを吸引すると、吐いた息から徐々に水素ガスが吐出してきます。これは、生体が水素過多になる事を防ぐ、ホメオスタシス（恒常性）の影響ですが、当社では、吸引開始からどの位の時間で呼気から水素ガスが吐出するかについて検証実験を行いました。その結果、1分間に 70ml 前後の水素発生量があれば、健常者でも病気治療中の方でも、5分以内に呼気から水素ガスが吐出することを、水素ガス濃度測定機を用いた検証実験により確認できました。この検証結果を踏まえ、おやすみモード時の水素発生量を 70ml/分 へと変更を実施しました。

呼気の水素ガス測定に用いた測定機 水素ガス測定器 UPX4

さらに本製品は、大手家電メーカーでも採用されている、メーカー保証終了後の損害保険会社による延長保証を付加できる、2026年1月現在、唯一の水素ガス吸引器です。

あわせて、カニューレ使用／スパイラル水素風を選択できる独自性は、使用シーンや利用者の好みに配慮した設計であり、同類他機種とは異なる特長となっています。

【お問い合わせ先】

株式会社ユーピー

241-0816

神奈川県横浜市旭区笹野台1-44-5

Tel. 0120-367-255

info@up-x.com

https://www.up-x.com/

■ FLAIR X plus (フレアーテン プラス) 詳細ページ

https://www.up-x.com/product/hydrogen/flair10p.html

■ 呼気の水素ガス測定に用いた測定機「水素ガス測定器 UPX4」

https://www.up-x.com/product/tester/upx4.html