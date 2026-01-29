【21LIVE】『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』2月3日（火）より3日間限定で開催！コンプリートを重ねて豪華特典ゲット！

写真拡大

株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、2月3日（火）『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催いたします。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339930/images/bodyimage1】

エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

　＼回数を重ねるほどチャンス拡大！／
ライバー×リスナーで一体感を楽しむ3日間
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2月3日（火）から2月5日（木）までの3日間、21LIVEにて『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。

対象は、「一般・レギュラー・ブロンズランク」のライバー。
150Cガチャに登場する5種類のキャラクターを集め、コンプリートを目指しましょう。

達成回数に応じて、「21カードフォルダー」や「麦わらの島人の缶バッジ」など、ここでしか手に入らない21LIVE豪華グッズをプレゼント！

配信を楽しみながら、コンプリートの達成感をぜひ味わってください。

▼対象ガチャギフト一覧

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339930/images/bodyimage2】

【ライバープライズ】
〇10コンプ達成
・21オリジナル カードフォルダー
・21オリジナル 麦わらの島人の缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・麦わらの島人のバッジ

〇5コンプ達成
・21オリジナル 麦わらの島人の缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・麦わらの島人のバッジ

〇3コンプ達成
・リアル21カード（3パック）
・麦わらの島人のバッジ

〇1コンプ達成
・麦わらの島人のバッジ

【リスナープライズ 】
●3コンプ達成
・21オリジナル 麦わらの島人の缶バッジ
・麦わらの島人のバッジ

●1コンプ達成
・麦わらの島人のバッジ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＜＜イベント期間中は限定ミッションが登場＞＞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
150Cガチャのキャラクターを集めて、2月誕生石アメジストギフト、みずがめ座ギフトやハートシーサーギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。

━━━━＼ 開催期間 ／━━━
2月3日（火）～2月5日（木）
━━━━━━━━━━━━━━

※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。

詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339930/images/bodyimage3】

【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ　　： info@21.live （24時間受付）
Instagram　： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook　 ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X　 　　　　： https://x.com/21live_info
YouTube　　： https://www.youtube.com/@21live61

【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U　R　L ：https://m-tt.jp/

【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U　R　L ：https://fenterprise.jp/

配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ