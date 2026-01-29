【21LIVE】集めるほど楽しさアップ！一般ランク限定『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』が2月3日（火）スタート！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、2月3日（火）より『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催いたします。
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
☆50Cガチャで楽しむ期間限定チャレンジ☆
21LIVEでは、2月3日（火）から2月5日（木）まで『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
今月のライバーランクが「一般（公式ライバー以外）」の方が対象です。
50Cガチャに登場する5種類のキャラクターを集めて、コンプリートを目指しましょう。
達成回数に応じて、ライバー・リスナーどちらももらえる、21LIVEオリジナルグッズをご用意しています。
配信を楽しみながら、特別な達成感をぜひ体験してください！
▼対象ガチャギフト一覧
▼ライバープライズ
＜10コンプ達成＞
・21オリジナル 琉球のおばぁの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・琉球のおばぁの金バッジ
＜5コンプ達成＞
・リアル21カード（3パック）
・琉球のおばぁの金バッジ
＜2コンプ達成＞
・琉球のおばぁの金バッジ
▼リスナープライズ▼
＜2コンプ達成＞
・琉球のおばぁの金バッジ
【イベント期間中は限定ミッションが登場】
50Cガチャのキャラクターを集めて、みずがめ座ギフトやアメジストギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
2月3日（火）～2月5日（木）
※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
