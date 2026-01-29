【21LIVE】2月3日（火）『輝け新星ライバー！21デビュー戦！』開催！新人ライバー限定、公式SNS出演を目指すランキングイベントスタート
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、2月3日（火）より『輝け新星ライバー！21デビュー戦！』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339880/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼21LIVE公式SNSに登場するチャンス／
新人ライバー限定！注目度アップのランキングイベント！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2月3日（火）より、初配信から60日以内の新人ライバーを対象としたランキングイベント『輝け新星ライバー！21デビュー戦！』を開催します。
期間中は、すべてのギフトがランキング対象。
ライブ配信でギフトを獲得すると順位に反映されます。
ランキング上位に入賞したライバーは、21LIVE公式X&Facebookのプロフィールに出演！
さらに、1位に輝いたライバーには、翌月のイベントバナー出演権も贈呈されます。
多くのユーザーの目に触れる場で、存在感を高めるチャンスです。
そのほかにも、プロフ背景や称号バッジ、リアル21カードなど、豪華プライズをご用意しています。
デビューしたばかりの今だからこそ挑戦できる特別イベント。
ギフトを受け取って、次のステージへの一歩を踏み出しましょう！
★注目のプライズ★
背景＆バッジ
1位入賞
● 豪華版プロフ背景（王冠付き）
● 称号バッジ（王冠付き）
● 翌月バナー出演権
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339880/images/bodyimage2】
2～3位入賞
● 豪華版プロフ背景（王冠付き）
● 称号バッジ（王冠付き）
4～5位入賞
● 豪華版プロフ背景
● 称号バッジ
6～7位入賞
● プロフ背景
● 称号バッジ
SNSプロフィール出演
1～10位入賞で、21LIVE公式X&Facebookのプロフィール画像に出演！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339880/images/bodyimage3】
21カード
10,000GOLDのボーダー達成者全員に、リアル21カード3パックをプレゼント☆
どのデザインが届くかは開けてからのお楽しみ！
━━━＼ 開催期間 ／━━━
2月3日（火）～2月9日（月）
━━━━━━━━━━━━━
※ランキングへの参加はエントリーが必要です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339880/images/bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ