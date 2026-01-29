AUTOBOOST、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」 セールスインテリジェンスカテゴリ総合1位に選出

株式会社XAION DATA

株式会社XAION DATA（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐藤 泰秀）が提供するAUTOBOOST は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」のセールスインテリジェンスカテゴリなど合計4カテゴリにて総合1位に選出されました。

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行われた資料請求数（※2）を基に選出しています。

今回AUTOBOOSTはセールスインテリジェンス、企業データベース、インテントセールス、インサイドセールスツールの合計4カテゴリで対象期間内にユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして選出されております。

なお、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

公式サイトはこちら :https://boxil.jp/ranking/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=boxil

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※2 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。

■「AUTOBOOST」について

AUTOBOOSTの詳細はこちら :https://boxil.jp/service/50016/?categoryId=833&utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=boxilautoboost

「AUTOBOOST」はウェブ上のオープンなSNSやメディアに掲載された人材および企業の情報を収集・統合し、膨大な情報の中から横断的に企業・キーパーソン検索が可能なAIセールスプラットフォームです。

企業リスト作成からターゲットアカウントの絞り込み（ABM=アカウントベースドマーケティング）、キーパーソンアプローチまでワンストップで実現し、企業の売上拡大を加速させます。

サービスページ：https://www.autoboost.jp/

■XAION DATAについて

会社名：株式会社XAION DATA

代表者：佐藤 泰秀

本社住所：東京都千代田区麹町2-5-1 WeWork半蔵門PREX South 2F 内

(2025年11月26日より新住所へ移転予定)

事業内容：データ収集・構造化特許技術(特許第7116940号)を基に、オープンデータを活用したサービスの開発及び、データを活用したAI/DATAソリューションの提供

URL：https://xaiondata.co.jp/